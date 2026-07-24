/Jantar Mantar Protest LIVE: पीएम मोदी ने देर रात फिर पोस्ट की इंस्टाग्राम Reel, युवाओं को कहा- थैंक्यू फ्रेंड्स

PM Modi video messages: पीएम वीडियो का वीडियो संदेश
पीएम मोदी ने 24 घंटे के भीतर एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी करके जेन जी से सीधा संपर्क किया है. 40 सेकेंड के इस वीडियो में उन्होंने कहा- मेरे वीडियो पर रेस्पॉन्स के लिए आपका धन्यवाद. उम्मीद है आपका प्यार बना रहेगा.' मात्र आठ मिनट में इस वीडियो को 25 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.
Sonam Wangchuk news: सोनम वांगचुक क्यों दुखी हैं?
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन टूटने के बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. पहले उनकी पत्नी ने इस पर नाराजगी जताते हुए एक पोस्ट की. उसके बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी करके बड़ी गंभीर बात कही है. सोनम ने लिखा- '26 दिनों तक भूखे रहने के बाद क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है? कृपया वीडियो देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें. पूरा 22 मिनट का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल सोनम वांगचुक पर देखें. क्यों भावुक हो गए वांगचुक आप खुद देखिए इस पोस्ट में.
AFTER 26 DAYS OF HUNGER DO I NEED TO PROVE MY SINCERITY !!!
Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video on my YouTube Channel: Sonam Wangchuk pic.twitter.com/6CO3tjZsSD
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT का गठन
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' के तहत पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया है. यह STF, UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA और अन्य अधिसूचित प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच करेगी और मुकदमों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन एजेंसियों के साथ समन्वय भी करेगी.
Delhi Police has constituted a Special Task Force (STF) under the Crime Branch to investigate paper leaks and examination-related offences under the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024.
The STF will probe cases related to exams conducted by agencies… pic.twitter.com/gzduqJ4aSp
— ANI (@ANI) July 24, 2026
47 अधिकारियों पर गिरी गाज
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का पुर्नगठन करने का फैसला लिया गया. इस बीच एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है.
शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव की संभावना
शिक्षा मंत्रालय आज रात 8 बजे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर सुधारों का ऐलान कर सकता है. माना जा रहा है कि इस दौरान कई बड़े अधिकारियों को हटाया जा सकता है.
पेपर लीक संशोधन विधेयक पर कैबिनेट में अमित शाह ने दी डिटेल
कैबिनेट की बैठक में अमित शाह ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी दी. धर्मेंद्र प्रधान ने भी अमित शाह के बाद बिल को लेकर कुछ और बातें जोड़ी। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी कहा कि राजीव गांधी के समय कांग्रेस सरकार ने ऐसा कानून लाने की बात तो कही पर लाई नही. ये मोदी सरकार 2024 में कानून लाई.
कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस
पेपर लीक के मुद्दे पर कल यानी शनिवार को देश भर में कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा. कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत पत्र जारी किया है. उनकी ओर से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया गया है.
ममता ने छात्रों का किया समर्थन
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने समर्थन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं शुरू से ही छात्रों और उनके आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी हूं। उनकी लड़ाई सिर्फ NEET घोटाले में न्याय पाने के लिए नहीं है. यह हर युवा भारतीय के भविष्य को बचाने की लड़ाई है.
I have stood firmly with the students and their movement from the very beginning. Their fight is not just for justice in the NEET scam- It is a fight to protect the future of every young Indian.
The brutal crackdown by the Delhi Police on peaceful protesters is deeply disturbing…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 24, 2026
फूड डिलीवरी सेवाओं पर रोक
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी ए बड़ी जानकारी सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए आस-पास के इलाके में फूड-डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही कैब मोबिलिटी पर भी रोक लगा दी गई है.
मुंबई में शिवसेना (UBT) का प्रदर्शन
शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे और MNS नेता अमित ठाकरे ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में दादर में तिरंगा रैली निकाली.
हैदराबाद में छात्रों का प्रदर्शन
देश के अलग-अलग राज्यों में नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इस बीच हैदराबाद में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इंडिया (SIO) ने शुक्रवार की नमाज के बाद चारमीनार पर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई. इस प्रदर्शन में छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस की कथित कार्रवाई की निंदा की गई और जवाबदेही की मांग की गई.
दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में SC करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में जंतर-मंतर और देश भर में अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस ने ज़रूरत से ज़्यादा सख़्त कार्रवाई की.
रिजिजू ने कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 5 दिन तक संसद में NEET पेपर लीक को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है। हमने आज फिर से इसकी अपील की है. आज भी राहुल गांधी स्वयं सदन में थे, हमने उन्हें कहा कि आप तुरंत बहस शुरू करवाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वे लोग असल में बहस में रुचि नहीं रखते हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों के सबसे प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक ने भी अपना अन्नशन्न तोड़कर अपनी बात साफ कर दी है कि अब चर्चा हो। अब इस विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. छात्रों का भविष्य और हम उनके लिए कैसे उचित प्रणाली सुनिश्चित कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. संसद अगर ठीक से चले तो बहुत चीजों पर चर्चा हो सकती है. जब प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो वे(विपक्ष) कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? और जब बोलते हैं तो उन्हें आपत्ति होती है.
राहुल गांधी ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मीडिया के सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाए, जिसके बारे में उनका दावा है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट गन से चोट लगी थी. उन्होंने कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था. सरकार ने कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था. उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है. ऐसे हजारों युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. उसने पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया था."
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi brings before the media a man he claims suffered pellet gun injuries during students' protest
He says, "I want to explain that my brother standing here was injured by a pellet gun while he was peacefully protesting, holding the Tricolour.… pic.twitter.com/TCQJ4OZJcu
— ANI (@ANI) July 24, 2026
CJP से बैठक के बाद नड्डा का बयान
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान सामने आया है. मीडिया से बात करते हुए नड्डा की ओर से कहा गया कि हमने सीजेपी की बातें सुनी हैं. हमने उनसे कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार करने के बाद फिर एक बार कल मिलेंगे. नड्डा ने बताया कि सीजेपी की ओर से सरकार के सामने के सामने तीन मांगे और 5 सुझाव दिए गए हैं.
#WATCH | Delhi: After meeting with Cockroach Janta Party (CJP), Union Minister JP Nadda says, "...The meeting went on for almost 2 hours...They had 3 main demands and 5 reform suggestions for exams. We have told them that we will meet them again tomorrow afternoon and tell them… pic.twitter.com/t8u2YkBHQ8
— ANI (@ANI) July 24, 2026
इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं: CJP
सीजेपी ने कहा कि भले ही सरकार ने हमारी तीन में से दो मांगों पर पॉजिटिव रुख दिया है, लेकिन हमारी मुख्य मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है. सीजेपी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है.
सीजेपी और सरकार के बीच बैठक समाप्त
सरकार के साथ बैठक के बाद सीजेपी का बयान सामने आया है. सीजेपी ने दावा किया है कि सरकार ने हमारी तीन में से दो मांगे मान ली गई हैं. सीजेपी की ओर से कहा गया कि पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही छात्रों के ऊपर लगाए गए सभी मुकदमों को खत्म किया जाएगा. हालांकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी सीजेपी अड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि सरकार ने कल दोपहर दो बजे तक का वक्त मांगा है.
सरकार और सीजेपी की बैठक खत्म
केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच बैठक खत्म हो गई है. बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास व आशुतोष रांका मौजूद थे. बैठक के बाद पहली तस्वीर सामने आई है.
#WATCH | Delhi: A meeting held between Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, and Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/AYMu9RD8d8
— ANI (@ANI) July 24, 2026
पुलिस के पास हंगामे के 71 वीडियो
दिल्ली पुलिस के पास संसद मार्च वाले दिन 20 जुलाई को हंगामे के 71 वीडियो मौजूद हैं. वीडियो से हिंसा की पहचान की जा रही है.
राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 27 जुलाई, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
राज्यसभा में वंदे मातरम् बिल पेश
विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम् बिल पेश किया.
Monsoon session of Parliament | MoS Home Nityanand Rai moves Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 in Rajya Sabha pic.twitter.com/5pehcP8stL
— ANI (@ANI) July 24, 2026
नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद
दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया. कुल 18 स्टेशन बंद हैं.
केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग जारी
पेपर लीक पर केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग चल रही है. पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनेगा.
सीजेपी-सरकार के बीच बैठक की जगह बदली
विठ्ठल हाउस में सीजेपी और सरकार की मीटिंग चल रही है. बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद है जबकि सीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका भी हैं.
लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही सोमवार, 27 जुलाई 2026 सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित हुई है.
क्या बोले कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार?
बेंगलुरु: PM मोदी के वीडियो मैसेज पर कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि 15 दिनों के बाद उन्होंने अपनी बात रखी है. हम सभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं. उन्हें धन्यवाद."
#WATCH | Bengaluru | On PM Modi's video message, Karnataka CM DK Shivakumar says, "I am very happy that he has opened up after 15 days. We all work for the future of our children. Thanks to him." pic.twitter.com/SVhpSpfp23
— ANI (@ANI) July 24, 2026
एक व्यक्ति के पास पांच पद क्यों: पी चिदंबरम
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद पी. चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा, "मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं: विनीत जोशी नाम के एक ही व्यक्ति के पास पांच पद क्यों हैं? उच्च शिक्षा सचिव, स्कूली शिक्षा सचिव, UGC के चेयरमैन या कार्यवाहक चेयरमैन, NTA के चेयरमैन या कार्यवाहक चेयरमैन, CBSE के चेयरमैन या कार्यवाहक चेयरमैन. एक ही व्यक्ति के पास ये सभी पद क्यों थे? एक मंत्री, एक सचिव. वे शिक्षा विभाग चलाएंगे. सचिव का तबादला कर दिया गया है. मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें किसी दूसरे मंत्रालय में भेज देना चाहिए."
#WATCH | Delhi | Congress MP P Chidambaram says, "I want to ask the Education Minister: why is one person, Vineet Joshi, holding five posts? Secretary of Higher Education, Secretary of School Education, Chairman or Acting Chairman of UGC, Chairman or Acting Chairman of NTA,… pic.twitter.com/Ht9XXpO9ds
— ANI (@ANI) July 24, 2026
मीटिंग के लिए निकले सीजेपी प्रवक्ता
कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जंतर-मंतर से रवाना हुए. वे जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं.
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka leave from Jantar Mantar. They are scheduled to meet Union Ministers shortly. pic.twitter.com/vqgDeZgYjE
— ANI (@ANI) July 24, 2026
NEET UG पेपर लीक मामला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉ. मनोज भगवानराव शिरुरे की जमानत अर्जी खारिज कर दी. उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.
NEET UG paper leak case | Delhi's Rouse Avenue Court rejects the bail plea of Dr Manoj Bhagwanrao Shirure.
He has been arrested in the case.
— ANI (@ANI) July 24, 2026
सरकार और सीजेपी की मीटिंग
थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी के बीच मीटिंग शुरू हो सकती है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे. मीटिंग का स्थान बदला जा सकता है.
NEET-UG पेपर लीक के बाद सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और NTA से मांगा विस्तृत जवाब
नीट-यूजी पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि वे अब तक लागू किए गए सुधारों और आगे की कार्ययोजना पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें. कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा व्यवस्था केवल अस्थायी इंतजामों के भरोसे नहीं चल सकती, बल्कि स्थायी और मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना होगा. अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.
22 जुलाई को दिल्ली पुलिस को चुन-चुनकर निशाना बनाया गयाः ACP विवेक भगत
दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत ने 22 जुलाई को प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर किए गए हमले की आपबीती जी न्यूज को बताया. उन्होंने बताया, 'प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया. पहले मेरे सहयोगियों पर हमला हुआ जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी हमला हुआ. मैंने खुद को किसी तरह से बचाया, इन हमलों में मेरे दो दांत टूट गए. सिर में चोट लगी. उग्र भीड़ ने मुझे सड़क पर गिरा दिया और मुझे लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा गया.'
विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
संसद परिसर में शुक्रवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हुए. विपक्षी सांसदों ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने सरकार से मामले पर जवाब देने और आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की.
संसद में दोपहर 1 बजे केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक
नीट पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की दिशा में संसद में आज दोपहर 1 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है.
दिल्ली हाई कोर्ट में जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई
जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ी दो याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पहली याचिक संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़, पुलिस और पत्रकारों पर हमलों की NIA जांच की मांग को लेकर है. याचिका में आरोप लगाया है कि इस आंदोलन के पीछे सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि विदेशी ताकतों भी भूमिका है. प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचान वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. दूसरी याचिका जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ है.
राज्यसभा में 2 बजे पेश होगा वंदे मातरम पर बिल
गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में वंदे मातरम पर बिल पेश करेंगे.
सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द: दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द की. अगले आदेश तक पुलिसवालों की सभी छुट्टियां रद्द रहेंगी. यह आदेश हर रैंक के अधिकारी के लिए जारी किया गया है. केवल इमरजेंसी हालात में छुट्टी मिल सकती हैं.
मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है: अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री के ऐलान को खोखला आश्वासन करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कानून लाया जाएगा. मोदी जी का दिया आश्वासन कितना खोखला है, ये कल खुद ही साबित हो गया. 2024 NEET पेपर लीक के मास्टरमाइंड को कल CBI ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया. अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सुबूत ही नहीं पेश करने, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाटक क्यों? मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है.
कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए क़ानून लाया जाएगा।
मोदी जी का दिया आश्वासन कितना खोखला है, ये कल ख़ुद ही साबित हो गया।
2024 NEET पेपर लीक के mastermind को कल CBI ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर… https://t.co/PvpXjiJjQh pic.twitter.com/AuM1AODWnM
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 24, 2026
संसद की कार्यवाही चलने दे विपक्ष: अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्णय अनुसार पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे. ये अदालतें मामलों की दैनिक सुनवाई करेंगी और समयबद्ध जांच के जरिए युवाओं को त्वरित न्याय दिलाएंगी. इसके साथ ही, मेघवाल ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही चलने देने की अपील की ताकि पेपर लीक जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके और इस समस्या में शामिल सभी तत्वों की सच्चाई देश के सामने आ सके.
#WATCH | Delhi: Union Law Minister Arjun Ram Meghwal says, "The Prime Minister decided yesterday that the cases related to paper leaks, which are pending in the courts, will be heard by setting up specially designated fast-track courts, which will hear them on a day-to-day basis,… pic.twitter.com/TZD9zcHwP4
— ANI (@ANI) July 24, 2026
नीट पर सियासत न करे विपक्ष: भूपेंद्र यादव
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नीट (NEET) मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाने पर विपक्ष की आलोचना की है और उन्हें छोटे-मोटे राजनीतिक लाभ के लिए 'अनावश्यक राजनीति' न करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य और शिक्षा प्रणाली पर चर्चा के लिए तैयार थी और इस विषय को संसद के पटल पर उठाया जाना चाहिए था. भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि विपक्ष को माहौल भड़काने के बजाय संसद जैसे बड़े मंच पर सकारात्मक संवाद में हिस्सा लेना चाहिए.
#WATCH | Delhi: On CJP's and Opposition's protest over students' issue, Union Minister Bhupender Yadav says, "Those who want to do politics have nothing to do with issues. Not letting discussions take place is also politics. Disrupting Parliament proceedings and not letting… pic.twitter.com/t9LskACcxx
— ANI (@ANI) July 24, 2026
एमके स्टालिन ने किया पोस्ट- Ban NEET
द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को समाप्त करने की अपनी मांग को एक बार फिर दोहराया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर '#BanNEET' शेयर करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक नीट परीक्षा को पूरी तरह से रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक डीएमके का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. पार्टी नेता टीआरबी राजा के बयान का समर्थन करते हुए यह संदेश दिया गया कि डीएमके ने इस लड़ाई की शुरुआत की है और वे बिना किसी समझौते के छात्रों के हित में इस अभियान को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
#BanNEET https://t.co/xcZvis8Xwb
— M.K.Stalin (@mkstalin) July 24, 2026
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
संसद में लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है. विपक्ष अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है.
छात्रों के समर्थन में सोनिया गांधी का बयान
राहुल गांधी ने एक्स के माध्यम से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान साझा किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों के साहस का जवाब कायरता और क्रूरता से दे रही है और उन्हें देश का भविष्य मानने के बजाय दुश्मन की तरह देख रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के शिक्षा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ असंवेदनशीलता को अपना स्वभाव बना लिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों के साथ खड़े होना और उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य है.
“The Narendra Modi government has responded to the students’ courage with cowardice and wanton cruelty, treating them not as inheritors of the future but as enemies of the nation.
The Modi government has not just degraded India’s education landscape but has also made a habit of… pic.twitter.com/dE42K1f90b
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2026
PM मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे का निशाना
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर स्टेटमेंट देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एकतरफा 'मन की बात' नहीं करनी होती. नरेंद्र मोदी जी, आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा. पहले छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने लाठी-डंडे-पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया है उन पर कड़ी कार्यवाही कीजिए. फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं."
जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर Statement देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफ़ा “मन की बात” नहीं करनी होती !! @narendramodi जी,
आज संसद में आने से पहले, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा। पहले छात्रों से माफ़ी माँगिए और…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 24, 2026
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है. उन्होंने देर रात जारी वीडियो को छात्रों की बुद्धिमत्ता का अपमान बताया और सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं. राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने, प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा देने और पीएम मोदी से सार्वजनिक माफी की मांग की है.
Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
जंतर-मंतर पर CJP का विरोध प्रदर्शन जारी
दिल्ली के जंतर-मंतर से आज सुबह की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. नीट-यूजी परीक्षा मामले और शिक्षा सुधारों को लेकर बड़ी संख्या में युवा और प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं.
#WATCH | Delhi: Latest visuals this morning from Jantar Mantar where CJP (Cockroach Janta Party) continues its protest.
The CJP delegation will meet with the Union ministers today at 12.30 PM.
Activist Sonam Wangchuk has ended his 26-day hunger strike and is currently in a… pic.twitter.com/0OmgXX1rSS
— ANI (@ANI) July 24, 2026
CJP का प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय मंत्रियों से करेगा मुलाकात
नीट-यूजी परीक्षा मामले को लेकर सीजेपी के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया' में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा. CJP द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों के कल्याण के लिए हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और इस बैठक में उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे; वहीं CJP ने एक निष्पक्ष स्थल पर बातचीत के लिए तैयार होने पर अपनी मांगें मजबूती से रखने की बात कही है.
नीट विवाद पर सरकार छात्रों के साथ, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: मुरलीधर मोहोल
पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद 13 आरोपियों को जेल भेजा गया है और सीबीआई की एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसकी सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से जेपी नड्डा के संवाद का हवाला देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सकारात्मक समाधान निकलेगा, वहीं दिल्ली में पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर संसद न चलने देने और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Union MoS Murlidhar Mohol says, "After the NEET paper leak, 13 people who were involved were arrested from different parts of the country and they have been jailed. It was decided to have an SIT of CBI and through that, all investigations are being… pic.twitter.com/idnMapCG85
— ANI (@ANI) July 24, 2026
दिल्ली में मेट्रो अलर्ट
दिल्ली में जंतर-मंतर पर जारी बड़े प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज सुबह 7:30 बजे से 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है. हालांकि यात्रियों की सहूलियत के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रखी गई है. सुबह 7:30 बजे से ठीक पहले झंडेवालान, आरके आश्रम, राजीव चौक और जनपथ मेट्रो स्टेशनों के एंट्री-एग्जिट गेट बंद किए जाने के दृश्य सामने आए हैं, जिसके चलते आज दिल्ली में सफर करने वाले आम यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
#WATCH | Delhi: DMRC had earlier announced the closing of 17 major stations starting at 07:30 AM today (July 24). However, the interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
Visuals from Jhandewalan, RK Ashram, Rajiv Chowk and… pic.twitter.com/VEnlTxMVgc
— ANI (@ANI) July 24, 2026
PM मोदी का सोनम वांगचुक के लिए संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद एक विशेष संदेश साझा करते हुए उनकी सेहत के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है. PM मोदी ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह का सख्ती से पालन करें, अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं और 26 दिनों की भूख हड़ताल में घटे अपने वजन को जल्द से जल्द दोबारा हासिल करें. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा कि सोनम जी पूरी तरह से स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों.
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें।
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।@Wangchuk66 @GitanjaliAngmo
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
पेपर लीक पर PM मोदी का कड़ा रुख
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के खिलाफ शुक्रवार को और भी बड़ी कार्रवाई का वादा किया है. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद PM मोदी ने एक ही दिन में दूसरी बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे जानते हैं कि यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद दर्दनाक है. प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि पिछले ढाई महीनों में इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आगे भी कड़े फैसले लिए जाते रहेंगे.
सोनम वांगचुक ने 26वें दिन तोड़ा अनशन
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की शीर्ष संस्था 'एपेक्स बॉडी' के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने आखिरकार 26 दिनों से जारी अपना अनशन खत्म कर दिया है. वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनसे विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुलाकात की थी या पत्र सौंपकर भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में संभावित हिंसा को रोकने और लंबी बातचीत के बाद तय हुई विभिन्न शर्तों के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिनकी विस्तृत जानकारी वे जल्द ही एक वीडियो के जरिए देंगे. इसके साथ ही उन्होंने देश भर के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी कीमत पर हिंसा न होने देने की भावुक अपील भी की है.
Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
CJP Jantar Mantar Protest LIVE: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. पिछले 26 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपना उपवास तोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर वांगचुक की सेहत पर चिंता जताई और छात्रों को आश्वासन दिया कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार संसद में नया और बेहद कड़ा कानून लाने जा रही है.