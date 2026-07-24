/Jantar Mantar Protest LIVE: पीएम मोदी ने देर रात फिर पोस्ट की इंस्टाग्राम Reel, युवाओं को कहा- थैंक्यू फ्रेंड्स

सोनम वांगचुक ने 26वें दिन तोड़ा अनशन

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की शीर्ष संस्था 'एपेक्स बॉडी' के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने आखिरकार 26 दिनों से जारी अपना अनशन खत्म कर दिया है. वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनसे विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुलाकात की थी या पत्र सौंपकर भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में संभावित हिंसा को रोकने और लंबी बातचीत के बाद तय हुई विभिन्न शर्तों के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिनकी विस्तृत जानकारी वे जल्द ही एक वीडियो के जरिए देंगे. इसके साथ ही उन्होंने देश भर के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी कीमत पर हिंसा न होने देने की भावुक अपील भी की है.