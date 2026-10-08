Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /SIR Row LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस देश भर में मनाएगी काला दिवस; CJP का बेंगलुरु में प्रदर्शन; ध्रुव राठी होंगे शामिल
Live Now

SIR Row LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस देश भर में मनाएगी 'काला दिवस'; CJP का बेंगलुरु में प्रदर्शन; ध्रुव राठी होंगे शामिल

एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को घेर रही है. गुरुवाक को कांग्रेस पूरे देश में काला दिवस मनाएगी. कांग्रेस ने इस संबंध में सभी राज्यों के पदाधिकारियों को पत्र लिखतर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें. इसके अलावा बेंगलुरु में सीजेपी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है. आज होने वाली दिन भर की हलचल के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 08, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 08:29 AM IST
SIR Row LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस देश भर में मनाएगी 'काला दिवस'; CJP का बेंगलुरु में प्रदर्शन; ध्रुव राठी होंगे शामिल
08 October 2026 08:25 AM (IST)

CJP का बेंगलुरु में प्रोटेस्ट

काकरोच जनता पार्टी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में काकरोच जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है. इस प्रदर्शन में ध्रुव राठी भी शामिल होंगे. सीजेपी के प्रोटेस्ट में उन लोगों से बात की जाएगी, जिनका वोटर लिस्ट से नाम बाहर कर दिया गया है. 

08 October 2026 08:22 AM (IST)

देश भर में कांग्रेस आज मनाएगी काला दिवस

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है. कांग्रेस की ओर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित सांसदों सग हुए दुर्व्यपहार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा. कांग्रेस ने सभी प्रदेश अध्यक्ष की कमेटियों को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने को कहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
SIR row

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एकसाथ, शिव जी को प्रसन्न करने का डबल मौका!
2
3
4
5