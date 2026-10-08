SIR Row LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस देश भर में मनाएगी 'काला दिवस'; CJP का बेंगलुरु में प्रदर्शन; ध्रुव राठी होंगे शामिल

Jantar Mantar is a designated venue for democratic protests. Yet, the Leader of Opposition was not allowed to hold a peaceful protest. He was stopped, blocked and manhandled by the Delhi Police. The very foundation of a free and fair election is the electoral roll. Today, the entire free and fair election process in the country has been derailed, and crores of voters have been removed from the electoral rolls. The Hon’ble Supreme Court has also made observations regarding changes to Form 6. There is a conspiracy between the Election Commission and the Union Government, that is why he is still being protected. The protest led by our leader Shri Rahul Gandhi ji will be marked in the history of democratic India. : Kerala CM Shri @vdsatheesan

— Congress (@INCIndia) October 7, 2026