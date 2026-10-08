SIR Row LIVE: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस देश भर में मनाएगी 'काला दिवस'; CJP का बेंगलुरु में प्रदर्शन; ध्रुव राठी होंगे शामिल

काकरोच जनता पार्टी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में काकरोच जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है. इस प्रदर्शन में ध्रुव राठी भी शामिल होंगे. सीजेपी के प्रोटेस्ट में उन लोगों से बात की जाएगी, जिनका वोटर लिस्ट से नाम बाहर कर दिया गया है.
Gyanesh, it’s done bro Jai Hind https://t.co/XHaTlRizXS
— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 7, 2026
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है. कांग्रेस की ओर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित सांसदों सग हुए दुर्व्यपहार के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा. कांग्रेस ने सभी प्रदेश अध्यक्ष की कमेटियों को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने को कहा है.
एसआईआर और वोटर लिस्ट मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर है. पिछले दो दिनों में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च किया. हालांकि, भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स के जरिए उन्हों रोका गया. राहुल गांधी-प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया. कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि इस दौरान कुछ नेताओं के साथ बदसलूकी की गई.
अब बृहस्पतिवार (08 अक्टूबर) को विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों के साथ कथित बदसलूकी के विरोध में ‘‘काला दिवस’’ मनाने का फैसला किया है. कांग्रेस के अनुसार, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किए जाएंगे.कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पिछले दिनों बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्षों को पत्र भेजकर कहा कि पार्टी सभी राज्य, जिला और ब्लॉक इकाइयों को आठ अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करेगी.
पत्र के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग से जवाबदेही के मांग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जंत-मंतर की ओर बढ़ रहे थे. हालांकि, उन्हें रास्ते में दो बार रोका गया. कथित तौर पर कहा गया कि पुलिस ने सांसदों पर हल्का बल इस्तेमाल किया और उनके साथ बदसलूकी की गई. कांग्रेस ने इस कथित एकशन को ‘‘संविधान पर हमला’’ हमला करार दिया है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने आज पूरे देश में काला दिवस मनाने का आह्लान किया है.
We are not going to stop protesting till Gyanesh Kumar resigns. This is a fight to protect the most sacred thing in this country. There is nothing that Narendra Modi and Amit Shah can do that will stop us. https://t.co/MgvabcQPPR
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 7, 2026
बुधवार को कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि जिस वाहन से राहुल गांधी को ले जाया गया, उसको अग्रसेन की बावली के पास पार्टी कार्यरकर्ताओं ने पंक्चर कर दिया. राहुल गांधी ने पहले इससे पहले कहा था कि करीब 300 सांसद बुधवार को चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं. हालांकि, उन्हें मौका नहीं दिया गया. राहुल गांधा ने कहा कि देश के लोग जंतर-मंतर जाकर बताएंगे कि ज्ञानेश कुमार देश के वैध मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं. राहुल गांधी को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में लिया. हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है. कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के दल सड़क पर हैं. इंडिया गठबंदन से दूरी बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने भी बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया. हाल में एक अखबार मे आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयोग में फैसले लेने के दौरान तीन आयुक्तों में मतभेद था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, शीर्ष न्यायालय ने ज्ञानेश कुमार की अंतरिम निलंबन वाली मांग को खारिज कर दिया.
Jantar Mantar is a designated venue for democratic protests. Yet, the Leader of Opposition was not allowed to hold a peaceful protest. He was stopped, blocked and manhandled by the Delhi Police. The very foundation of a free and fair election is the electoral roll. Today, the entire free and fair election process in the country has been derailed, and crores of voters have been removed from the electoral rolls. The Hon’ble Supreme Court has also made observations regarding changes to Form 6. There is a conspiracy between the Election Commission and the Union Government, that is why he is still being protected. The protest led by our leader Shri Rahul Gandhi ji will be marked in the history of democratic India. : Kerala CM Shri @vdsatheesan
— Congress (@INCIndia) October 7, 2026
कांग्रेस के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के बीच सीजेपी (काकरोच जनता पार्टी) ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. CJP के सह-संयोजक आशुतोष रंका कहा कि यह विरोध प्रदर्शन 8 अक्टूबर को फ्रीडम पार्क में होगा. इसके बाद एसआईआर पर एक 'पीपल्स ट्रिब्यूनल' (जन-अदालत) आयोजित की जाएगी. सोशल मीडिया पर पोस्ट में रांका की ओर से कहा गया कि फ्रीडम पार्क में सुबह 10.30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा. इस दौरान जिन लोगों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाएं गए हैं, उनसे बातचीत की जाएगी. विपक्ष के प्रदर्शन से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.