Cyclone Ditwa Live: तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत 4 राज्यों में आज आतंक मचाएगा तूफान, श्रीलंका में ले चुका 153 लोगों की जान, पढ़ें पल-पल के अपडेट्स

Cyclone Ditwa Live Updates: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ते हुए अलर्ट का कारण बना है. IMD ने भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ की चेतावनी जारी की है. श्रीलंका में 153 मौतों के बाद भारत में हजारों राहत शिविर, NDRF–SDRF टीमें और स्कूल बंद किए गए हैं. प्रभावित इलाकों में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:23 AM IST
LIVE Blog

Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह जो दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है, भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश, तेज हवाओं और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है. चक्रवात ने पहले ही श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, जहां 153 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई अन्य लापता हैं. भारत में तमिलनाडु ने व्यापक सुरक्षा कदम उठाए हैं और तटीय जिलों में पहले से ही तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं. हजारों राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है और कई जिलों ने स्थिति के बिगड़ने की आशंका में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं. आंध्र प्रदेश भी इसके असर के लिए तैयार है, जहां भारी बारिश, तेज हवाओं और फसलों को नुकसान होने का अनुमान है. प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से घरों के अंदर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

 

30 November 2025
07:22 AM

Cyclone Ditwa Live Updates:  पुडुचेरी के तटीय इलाकों में साइक्लोन दितवाह हुआ तेज

 

07:20 AM

Cyclone Ditwa Live Updates: तमिलनाडु के थूथुकुडी में साइक्लोन दितवाह के कारण हुआ भारी जलभराव

 

07:11 AM

Cyclone Ditwa Live Updates: मौसम विभाग ने साइक्लोन दितवाह के कारण कुड्डालोर के लिए किया रेड अलर्ट जारी 

 

07:07 AM

Cyclone Ditwa Live Updates: बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन दितवाह के असर से पुडुचेरी में समुद्र उफान पर 

 

06:58 AM

Cyclone Ditwa Live Updates: साइक्लोन दितवाह के कमजोर पड़ने की संभावना, फिर भी चेन्नई और उत्तर तमिलनाडु में भारी बारिश का अंदेशा

धीमी गति से आगे बढ़ रहा साइक्लोन दितवाह शुक्रवार को दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश लेकर पहुंचा. शुक्रवार शाम तक चक्रवात चेन्नई से 490 किमी दक्षिण में था और लगभग 3 किमी/घंटा की रफ्तार से 15 घंटे में केवल 70 किमी आगे बढ़ा. मौसम विभाग के अनुसार, दितवाह 30 नवंबर को चेन्नई तट के समांतर गुजरते हुए कमजोर होकर गहरे दबाव क्षेत्र में बदल सकता है, लेकिन इसके बावजूद व्यापक और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

06:58 AM

Cyclone Ditwa Live Updates: चेन्नई एयरपोर्ट पर 47 उड़ानें रद्द, संचालन प्रभावित

साइक्लोन दितवाह के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर रविवार के लिए निर्धारित 47 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. इनमें 36 घरेलू और 11 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने जानकारी दी कि यदि मौसम और खराब होता है तो और उड़ानें भी रद्द की जा सकती हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान का समय और स्थिति एयरलाइन से अवश्य पुष्टि करें. रद्द की गई घरेलू उड़ानों में चेन्नई से मदुरै, तिरुची, तूतीकोरिन और सलेम के लिए जाने वाली 18 उड़ानें और इन्हीं शहरों से चेन्नई आने वाली 18 उड़ानें शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कोलंबो के लिए पांच और जाफना के लिए एक प्रस्थान उड़ान रद्द की गई है, जबकि कोलंबो से चार और जाफना से एक आगमन उड़ान भी रद्द हुई है. इसके अलावा, रविवार सुबह से आधी रात तक विभिन्न गंतव्यों जैसे कि मदुरै, तिरुची, तूतीकोरिन, सलेम, हैदराबाद, बेंगलुरु और श्रीलंका के जाफना के लिए कुल 27 प्रस्थान और 27 आगमन उड़ानें रद्द हुईं. इस प्रकार रद्द उड़ानों की कुल संख्या बढ़कर 54 पहुंच गई है.

06:54 AM

Cyclone Ditwa Live Updates: तमिलनाडु में 6000 राहत शिविर स्थापित, सरकार अलर्ट मोड पर

साइक्लोन दितवाह रविवार शाम तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने की संभावना है. संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं. राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने शनिवार को जानकारी दी कि पूरे तमिलनाडु में 6000 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. मंत्री ने बताया कि चक्रवात प्रभावित इलाकों में लोगों के सुरक्षित ठहराव के लिए पर्याप्त शिविर बनाए गए हैं, हालांकि फिलहाल उनमें लोगों की संख्या कम है. उन्होंने कहा कि बारिश से जुड़े बादल रामनाथपुरम से तटीय जिलों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक बारिश का बड़ा प्रभाव नहीं देखा गया है. सरकार ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

06:51 AM

Cyclone Ditwa Live Update: गुजरात से NDRF की 5 टीमें तमिलनाडु के लिए एयरलिफ्ट

साइक्लोन दितवाह के बढ़ते खतरे को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को मजबूती देने के लिए NDRF की 6वीं बटालियन की पांच टीमों को गुजरात के वडोदरा से चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया है. ये टीमें FWR और CSSR एसेट्स से लैस हैं और तमिलनाडु में तैनात होकर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान को गति देंगी. अधिकारियों के अनुसार, हालात को नियंत्रित करने के लिए सभी एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं.

 

06:51 AM

Cyclone Ditwa Live Updates: तमिलनाडु-पुडुचेरी में भारी बारिश; NDRF, SDRF की टीमें तैनात

Cyclone Ditwa Live Updates: तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात के कारण तेज हवाएं और बारिश जारी रहने की संभावना है. स्थिति से निपटने के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं. 

