Cyclone Ditwa Live: तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत 4 राज्यों में आज आतंक मचाएगा तूफान, श्रीलंका में ले चुका 153 लोगों की जान, पढ़ें पल-पल के अपडेट्स

Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह जो दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है, भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश, तेज हवाओं और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है. चक्रवात ने पहले ही श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, जहां 153 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई अन्य लापता हैं. भारत में तमिलनाडु ने व्यापक सुरक्षा कदम उठाए हैं और तटीय जिलों में पहले से ही तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं. हजारों राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है और कई जिलों ने स्थिति के बिगड़ने की आशंका में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं. आंध्र प्रदेश भी इसके असर के लिए तैयार है, जहां भारी बारिश, तेज हवाओं और फसलों को नुकसान होने का अनुमान है. प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से घरों के अंदर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

