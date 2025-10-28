Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट

Cyclone Montha LIVE: साइक्लोन मोंथा की लगातार तेजी से रफ्तार बढ़ रही है. तूफान के असर को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है.
Trending Photos
Cyclone Montha Live Update: शक्तिशाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोंथा तेजी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज इसकी लैंडफालिंग होने वाली है. तूफान का असर दिखने भी लगा है. धीरे-धीरे हवा की रफ्तार बढ़ रही है. पिछले 6 घंटे में मोंथा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है. इसको देखते हुए छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है. मोंथा के चलते आज तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, नबरंगपुर, बलांगीर, कंधमाल, गंजम और कोरापुट में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, कोंकण-गोवा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.
साइक्लोन मोंथा का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है. यहां के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसका असर बिहार तक भी देखने को मिल सकता है, जहां तेज हवा चलने के साथ ही बारिश भी हो सकती है.
Cyclone Montha: तांडव मचाएगा मोंथा
चक्रवाती तूफान मोंथा के आज 28 अक्टूबर 2025 को एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसका लैंडफॉल शाम या रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच होने की संभावना है.
Cyclone Alert !
Cyclonic Storm #Montha over the Bay of Bengal is likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm by 28th October morning.
Expected landfall: Between Machilipatnam and Kalingapatnam (around Kakinada) by evening/night of 28th Oct.
Wind Speed: 90–100 km/h,… pic.twitter.com/SXOFglAEQO
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.