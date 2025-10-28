Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट

Cyclone Montha Live Update: शक्तिशाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोंथा तेजी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज इसकी लैंडफालिंग होने वाली है. तूफान का असर दिखने भी लगा है. धीरे-धीरे हवा की रफ्तार बढ़ रही है. पिछले 6 घंटे में मोंथा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है. इसको देखते हुए छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है. मोंथा के चलते आज तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, नबरंगपुर, बलांगीर, कंधमाल, गंजम और कोरापुट में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, कोंकण-गोवा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

