पुलिस ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया हिरासत में; मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट

Delhi Blast Live Updates: राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. हादसे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच में जुटी हैं. प्रारंभिक जांच के अनुसार, मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर मोहम्मद ने घबराहट और जल्दबाजी में यह धमाका किया था. सूत्रों के मुताबिक, उमर मोहम्मद किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसने दिल्ली बम धमाके को समय से पहले अंजाम दे दिया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. इस बीच, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, संदिग्ध की पहचान हो चुकी है. धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जबकि दिल्ली के सभी एंट्री प्वाइंट पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. दिल्ली धमाकों की हर ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहे हमारा लाइव ब्लॉग...

