Hindi Newsदेश

पुलिस ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया हिरासत में; मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए विस्फोट में अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है. जांच में पता चला है कि संदिग्ध डॉ. उमर मोहम्मद घबरा गया था और जल्दबाजी में उसने दिल्ली बम धमाके को अंजाम दिया था. दिल्ली धमाके के हर ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहे हमारा लाइव ब्लॉग...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:44 PM IST
LIVE Blog

Delhi Blast Live Updates: राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. हादसे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच में जुटी हैं. प्रारंभिक जांच के अनुसार, मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर मोहम्मद ने घबराहट और जल्दबाजी में यह धमाका किया था. सूत्रों के मुताबिक, उमर मोहम्मद किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसने दिल्ली बम धमाके को समय से पहले अंजाम दे दिया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. इस बीच, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, संदिग्ध की पहचान हो चुकी है. धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जबकि दिल्ली के सभी एंट्री प्वाइंट पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. दिल्ली धमाकों की हर ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहे हमारा लाइव ब्लॉग...

13 November 2025
17:34 PM

दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में गिरफ्तार परवेज अंसारी की तस्वीर सार्वजनिक

लखनऊ के डॉक्टर परवेज अंसारी की तस्वीर, जो दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले से कथित संबंध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक हैं.

 

 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

