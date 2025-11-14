Advertisement
trendingNow13001278
Hindi Newsदेश

Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा

Delhi car blast live updates: दिल्ली कार धमाके को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. एजेंसियां लगातार आतंकवादियों को उनके बिलों से दबोच रही हैं. दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के पल-पल का अपडेट जानने के लिए चलते रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ...

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
LIVE Blog

Red Fort car blast: दिल्ली में हुए धमाकों को टेरर 'कोड 32' कहा जा रहा है. कुछ का मानना है कि आतंकी खतरा अभी टला नहीं है. क्योंकि देश को दहलाने के लिए 32 आतंकी 32 कारों के जरिए 3200 किलो विस्फोटक से कुछ बड़ा कांड करने वाले थे. पुलवामा से लेकर अलफला तक काम कर रहे आतंकियों के ऑल इंडिया ब्लास्ट प्लान पर लगातार हो रहे बड़े खुलासों की बात करें तो 4 राज्यों में 'मैडम सर्जन' ने आतंक के कई 'हमदर्द' बना रखे थे.

Add Zee News as a Preferred Source
14 November 2025
07:06 AM

Delhi blast, suspect Dr Shaheen Shahid planned to leave India: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा 

दिल्ली के लाल किला विस्फोट की जांच जारी है और इसी बीच ज़ी न्यूज़ की सहयोगी वेबसाइट WION को पता चला है कि दिल्ली में बम धमाके की आरोपियों में से एक डॉ. शाहीन शाहिद देश छोड़कर फरार होने वाली थी, इसलिए उसने वीजा के लिए आवेदन किया था. कानपुर की नौकरी से बर्खास्त डॉक्टर शाहीन वह कथित तौर पर भारत से बाहर ट्रैवल करने की योजना बना रही थी, हांलाकि ऐसा होने से पहले ही 10 नवंबर के विस्फोट में उसकी स्पष्ट भूमिका खुलकर सामने आ गई. 

07:05 AM

UP ATS on Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन

यूपी एटीएस जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद माड्यूल से जुड़े छह डॉक्टरों सहित अन्य संदिग्धों की पूछताछ के लिए श्रीनगर और दिल्ली जाएगी जांच में स्लीपिंग माड्यूल, फायनेंसर और जेल में बंद आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाया जाएगा एटीएस ने परवेज को जमीन बेचने वाले मड़ियांव निवासी इश्तियाक से गहन पूछताछ की इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री होने के दौरान गवाही देने वाले फैजान नामक युवक को भी एटीएस मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की गई है एटीएस को दूसरे गवाह की भी तलाश है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है एटीएस जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के यूपी कनेक्शन को भी खंगाल रही है यह पता लगाया जा रहा है कि इस संगठन से जुड़े कौन से लोग यूपी में आते रहते है और कहां पर ठहरते हैं

07:01 AM

Amit Shah on Delhi Blast: अमित शाह का बड़ा बयान

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है. गृहमंत्री अमित शाह,  NSA अजित डोभाल समेत टॉप अफसरों के साथ लगाताक बैठकें कर रहे हैं. शाह ने कहा है कि ‘दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी, जो मिसाल बनेगी.

06:45 AM

Delhi blast case inquiry update: 4 राज्यों में 'मैडम सर्जन' ने आतंक के 'हमदर्द' बनाए!

दिल्ली धमाके की आरोपी लेडी डॉक्टर से पास महिलाओं और युवतियों का ब्रेन वाश करके उन्हें जिहाद के लिए उकसाने की जिम्मेदारी थी. सूत्रों के मुताबिक उसने चार राज्यों में अपना जाल-बट्टा फैला रखा था. 

06:42 AM

Delhi blast live update today: दिल्ली धमाका मामला अपडेट

दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों को दहलाने का मंसूबा पालने वाली आतंंकी डॉक्टर को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. उसकी कानपुर से लेकर कश्मी तक की कलई खुल चुकी है. ताजा अपडेट के मुताबिक वो भारत छोड़कर फरार होने की तैयारी में थी. वीजा हासिल करने के लिए तमाम कोशिशों में जुटी थी. 

06:30 AM

Delhi blast Al Falah University: दिल्ली कार धमाके का अल फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन का भांडाफोड़ 

दिल्ली ब्लास्ट केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द हो चुकी है. अब ईडी समेत कई एजेंसियां इस 'फर्जी' तरीके से काम करने वाली यूनिवर्सिटी की फंडिग की जांच करेंगी. दिल्ली रेड फोर्ड कार ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर खुलासों का दौर जारी है. अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने NAAC की मान्यता को लेकर झूठा दावा किया था, जिसे लेकर NAAC ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ नोटिस जारी करके सात दिन में जवाब देने को कहा है. दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities) यानी AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी सदस्यता रद्द कर दी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi blastred fort car blast

Trending news

By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!