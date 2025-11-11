Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली धमाके को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल मीटिंग, जानिए पुलवामा से चांदनी चौक तक का हर अपडेट

Delhi Red Fort Blast Live Updates: ब्लास्ट के बाद देशभर में एजेंसिया हाई अलर्ट पर हैं. दिल्ली में लालकिले के पास रेड लाइट पर हुए धमाके में अबतक 9 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा ज़ख्मी हुए हैं. पुलवामा से लेकर दिल्ली और एलएनजेपी अस्पताल से आ रहे हर अपडेट को जानने के लिए बने रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ...
Delhi Blast Inquiry: दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए कार धमाके में इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है. क्योंकि इस डिवाइस से हुए धमाके से गड्ढा नहीं बनता है, बल्कि जहां भी केमिकल गिरता है वहां आग लग जाती है और धमाके के बाद आग लग जाती है.
Delhi Blast updates Amit Shah statement: दिल्ली धमाकों पर क्या बोले गृह मंत्री
गृहमंत्री अमित शाह फौरन मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. शाह ने कहा, 'हम सभी पहलुओं को खुला रख रहे हैं और सभी एंगल से जांच कर रहे हैं. तत्काल कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि घटना का कारण क्या था. विस्फोट स्थल से बरामद नमूनों का FSL और NSG द्वारा विश्लेषण हो रहा है. हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं. हम दृढ़ता के साथ सभी एंगल की जांच करेंगे.' इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली धमाके में हुई मौतों पर शोक जताते हुए अपनी संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी. प्रभावितों को अधिकारियों द्वारा सहायता दी जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह और पूरा सरकारी अमला हालात पर नजर बनाए हुए है.
Delhi blast live updates today: 9 की मौत, कई घायल
लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाके से दिल्ली दहल गई. ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई और आसपास के गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. धमाके में 9 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं. धमाका लाल किले से करीब 300 मीटर दूर और मेट्रो गेट नंबर-1 के पास i-20 कार में हुआ. ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक की धरती हिल गई और आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए.
#DelhiBlast live update: दिल्ली ब्लास्ट लेटेस्ट अपडेट
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर. 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी थी कार. लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी कार. दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर पार्किंग में थी कार. शाम 6: 48 बजे पार्किंग से बाहर निकली थी कार. दिल्ली पुलिस ने UAPA की धारा 16 और 18 के तहत FIR दर्ज की है. वहीं
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और BNS के तहत भी केस दर्ज हुआ है.
Delhi Hyundai i20 car blst latest: धमाके वाली जगह की सुबह का वीडियो देखिए
मंगलवार की सुबह उस जगह से ताज़ा तस्वीरें सामने आईं जहां कल शाम लगभग 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ था. इस धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं.
Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट संदिग्ध की फोटो आई
दिल्ली धमाके की खबर सबसे पहले ZEE NEWS ने पाठकों और दर्शकों तक पहुंचाई थी. ZEE NEWS ने देश को दिखाया कि ब्लास्ट के बाद मौके पर क्या हालात थे. बीते 12 घंटों से ज़ी न्यूज़ की कई टीमें देश के अलग अलग इलाकों से आ रहे अपडेट को आप तक पहुंचा रही हैं. इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि धमाके के संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है. कार पार्किंग से निकलते हुए एक संदिग्ध दिख रहा है जो दरियागंज की ओर जा रहा था.
