Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली धमाके को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल मीटिंग, जानिए पुलवामा से चांदनी चौक तक का हर अपडेट

Delhi Red Fort Blast Live Updates: ब्लास्ट के बाद देशभर में एजेंसिया हाई अलर्ट पर हैं. दिल्ली में लालकिले के पास रेड लाइट पर हुए धमाके में अबतक 9 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा ज़ख्मी हुए हैं. पुलवामा से लेकर दिल्ली और एलएनजेपी अस्पताल से आ रहे हर अपडेट को जानने के लिए बने रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ...