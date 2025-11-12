Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट

Delhi Red Fort Blast Live Updates: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुंडई i20 कार में विस्फोट से 9 लोगों की मौत, 20 घायल हैं. जांच में पता चला कि संदिग्ध डॉ. उमर मोहम्मद घबरा गया और जल्दबाजी में उसने विस्फोट कर दिया. जांचकर्ताओं ने फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय के तीन और डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया है. दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.
Red Fort Delhi Blast News in Hindi: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास 10 नवंबर 2025 की शाम एक सफेद हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट ने राजधानी को हिला दिया है. ANFO (अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल) से भरे IED ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल है. बताया जा रहा है कि संदिग्ध डॉ. मोहम्मद उमर नबी जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, उसने हड़बड़ी में हमला किया है. NIA ने जांच संभाली है, पुलवामा और फरीदाबाद से तार जुड़ रहे हैं. हाई अलर्ट जारी है, मेट्रो स्टेशन बंद है. पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है.
लाल किले में हुए विस्फोट के बारे में बड़ी बातें आईं सामने
लाल किले में हुए विस्फोट के बारे में शुरुआती निष्कर्षों के बाद शीर्ष सूत्रों ने ANI को बताया:
- यह आत्मघाती हमला नहीं था. संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया.
- बम पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव सीमित रहा.
- विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रक्षेपास्त्र मिले. विस्फोट के समय वाहन गतिमान था और आईईडी भारी जनहानि करने के लिए सुसज्जित नहीं था.
- माना जा रहा है कि दिल्ली-NCR और पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव के चलते जल्दबाजी में कदम उठाया.
- संदिग्ध ने आत्मघाती कार बम विस्फोट के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया - उसने न तो कार को लक्ष्य से टकराया और न ही जानबूझकर टक्कर मारी.
- एक बड़ा हमला टल गया, जिसका श्रेय "अखिल भारतीय सतर्कता और संदिग्ध मॉड्यूल पर समन्वित कार्रवाई" को जाता है.

Delhi Red fort car blast latest update: दो सालों से विस्फोटक इकठ्ठा कर रही थी डॉक्टर शाहिद
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल एक कट्टरपंथी महिला डॉ. शाहीन शाहिद पिछले दो सालों से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी. सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में आतंकी हमलों की योजना बना रही थी.
Delhi Red fort car blast latest update: दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने मुआवजा की घोषणा की
दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये, स्थायी रूप से विकलांगों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की.LNJP अस्पताल में घायलों की हालत स्थिर, लेकिन 5 अभी भी ICU में. फॉरेंसिक रिपोर्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्फोट को 'प्रीमैच्योर' बताया गया, जो रेड्स के कारण पैनिक में ट्रिगर हुआ. बॉम्ब पूरी तरह विकसित नहीं था, जिससे क्षति सीमित रही. DNA सैंपल मैचिंग से डॉ. उमर नबी की पुष्टि, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. विपक्ष ने सरकार पर सुरक्षा चूक का आरोप लगाया, फारूक अब्दुल्ला ने इसे 'कायरतापूर्ण' बताया. PM मोदी ने दोहराया, "षड्यंत्रकारियों को सजा मिलेगी." अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद ब्लास्ट से तुलना, भारत ने UN में JeM को टारगेट करने का प्रस्ताव रखा है.
Delhi Red fort car blast latest update: दिल्ली बम ब्लास्ट में कहां तक पहुंची जांच?
NIA ने जांच को लखनऊ, सहारनपुर और लखीमपुर खीरी तक फैला दिया है, जहां संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है. अमोनियम नाइट्रेट के अलावा हाई-ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स के विदेशी सोर्स की तलाश चल रही है, JeM के साथ लिंक की पुष्टि हुई है.
सुरक्षा व्यवस्था: लाल किला 3 दिनों के लिए बंद रहेगा, जबकि पूरे देश में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और हेरिटेज साइट्स पर हाई अलर्ट जारी है. दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट और चांदनी चौक जैसे इलाकों में भारी पुलिस तैनाती, डॉग स्क्वॉड के साथ चेकिंग हो रही है.
