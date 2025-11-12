Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट

Red Fort Delhi Blast News in Hindi: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास 10 नवंबर 2025 की शाम एक सफेद हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट ने राजधानी को हिला दिया है. ANFO (अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल) से भरे IED ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल है. बताया जा रहा है कि संदिग्ध डॉ. मोहम्मद उमर नबी जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, उसने हड़बड़ी में हमला किया है. NIA ने जांच संभाली है, पुलवामा और फरीदाबाद से तार जुड़ रहे हैं. हाई अलर्ट जारी है, मेट्रो स्टेशन बंद है. पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है.

लाल किले में हुए विस्फोट के बारे में बड़ी बातें आईं सामने

लाल किले में हुए विस्फोट के बारे में शुरुआती निष्कर्षों के बाद शीर्ष सूत्रों ने ANI को बताया:

- यह आत्मघाती हमला नहीं था. संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया.

- बम पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका प्रभाव सीमित रहा.

- विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रक्षेपास्त्र मिले. विस्फोट के समय वाहन गतिमान था और आईईडी भारी जनहानि करने के लिए सुसज्जित नहीं था.

- माना जा रहा है कि दिल्ली-NCR और पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव के चलते जल्दबाजी में कदम उठाया.

- संदिग्ध ने आत्मघाती कार बम विस्फोट के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया - उसने न तो कार को लक्ष्य से टकराया और न ही जानबूझकर टक्कर मारी.

- एक बड़ा हमला टल गया, जिसका श्रेय "अखिल भारतीय सतर्कता और संदिग्ध मॉड्यूल पर समन्वित कार्रवाई" को जाता है.

