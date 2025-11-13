Advertisement
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, DNA मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच

Delhi Red Fort Blast Updates: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुंडई i20 कार में विस्फोट से 9 लोगों की मौत, 20 घायल हैं. जांच में पता चला कि संदिग्ध डॉ. उमर मोहम्मद घबरा गया और जल्दबाजी में उसने विस्फोट कर दिया. जिसमें उसकी भी मौत हो गई. दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 13, 2025, 06:41 AM IST
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, DNA मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
LIVE Blog

Red Fort Delhi Blast News in Hindi: दिल्ली ब्लास्ट मामला सूत्रों के मुताबिक i20 कार चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था ये अब साफ हो गया है. दरअसल DNA रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है. जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के DNA सैंपल्स को i20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के DNA सैंपल्स से मैच करवाया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां के DNA सैंपल्स को i20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के DNA सैंपल्स मैच कर गए है.

उमर ने i20 कार में किया था धमाका
दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास 10 नवंबर 2025 की शाम एक सफेद हुंडई  i20 कार में हुए विस्फोट ने राजधानी को हिला दिया है. ANFO (अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल) से भरे IED ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल है. बताया जा रहा है कि संदिग्ध डॉ. मोहम्मद उमर नबी जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, उसने हड़बड़ी में हमला किया है. NIA ने जांच संभाली है, पुलवामा और फरीदाबाद से तार जुड़ रहे हैं. हाई अलर्ट जारी है. पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है.

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ.

13 November 2025
06:38 AM

Delhi Blast LIVE Updates: फरीदाबाद के खंडावली गांव में जहां लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार मिली
दिल्‍ली धमाके बाद फरीदाबाद के खंडावली गांव में जहां लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार मिली है, वहां एनएसजी की मूवमेंट लगातार हो रही है. एनएसजी के एक कमांडर भी 12:30 बजे आए थे और एक घंटे बाद निकल गए. इस वक्त मौके पर फरीदाबाद पुलिस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, बॉम स्क्वाड, स्निफर डॉग्स, एनएसजी और एनआईए हैं. एजेंसियों को संदेह है कि कार में कुछ संदिग्‍ध हो सकता है. यही कारण है कि कार की जांच की जा रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉग्स बार बार लाल रंग की इकोस्पोर्ट गाड़ी के पास जाकर बैठ रहे थे तो एजेंसी को शक है, जिसकी वजह से टीम रात भर यहां रुकने वाली है.

06:25 AM

Delhi Blast LIVE Updates: सरकार ने माना दिल्ली कार धमाका आतंकी हमला
केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किला के पास हुए टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा- मंत्रिमंडल ने इस आतंकी घटना को 'राष्ट्र-विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया गया जघन्य कृत्य' बताया. जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है.

 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

