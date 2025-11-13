Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, DNA मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच

Red Fort Delhi Blast News in Hindi: दिल्ली ब्लास्ट मामला सूत्रों के मुताबिक i20 कार चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था ये अब साफ हो गया है. दरअसल DNA रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है. जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के DNA सैंपल्स को i20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के DNA सैंपल्स से मैच करवाया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां के DNA सैंपल्स को i20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के DNA सैंपल्स मैच कर गए है.

उमर ने i20 कार में किया था धमाका

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास 10 नवंबर 2025 की शाम एक सफेद हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट ने राजधानी को हिला दिया है. ANFO (अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल) से भरे IED ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल है. बताया जा रहा है कि संदिग्ध डॉ. मोहम्मद उमर नबी जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, उसने हड़बड़ी में हमला किया है. NIA ने जांच संभाली है, पुलवामा और फरीदाबाद से तार जुड़ रहे हैं. हाई अलर्ट जारी है. पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है.

