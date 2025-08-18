Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
Delhi Yamuna Water Level Live Updates: दिल्ली वालों के लिए आज की रात बहुत भारी है. हरियाणा की ओर से हथिनी कुंज बैराज खोलने के बाद यमुना में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके आज रात खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने की आशंका है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:16 PM IST
Delhi Yamuna Water Level Live Updates: दिल्ली में आज फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. हिमाचल-पंजाब, हरियाणा में हो रही मूसलाधार बरसात से यमुना में जलस्तर बढ़ गया है. पानी बढ़ने की वजह से हरियाणा ने भी हथिनी बैराज के गेट खोल दिए हैं. जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसकी वजह से आज रात दिल्ली के पानी में डूबने का खतरा पैदा हो गया है.  

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

delhi yamuna water level

;