Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर

Delhi Yamuna Water Level Live Updates: दिल्ली में आज फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. हिमाचल-पंजाब, हरियाणा में हो रही मूसलाधार बरसात से यमुना में जलस्तर बढ़ गया है. पानी बढ़ने की वजह से हरियाणा ने भी हथिनी बैराज के गेट खोल दिए हैं. जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसकी वजह से आज रात दिल्ली के पानी में डूबने का खतरा पैदा हो गया है.