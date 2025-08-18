Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर

Delhi Yamuna Water Level Live Updates: दिल्ली वालों के लिए आज की रात बहुत भारी है. हरियाणा की ओर से हथिनी कुंज बैराज खोलने के बाद यमुना में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके आज रात खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने की आशंका है.
Trending Photos
Delhi Yamuna Water Level Live Updates: दिल्ली में आज फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. हिमाचल-पंजाब, हरियाणा में हो रही मूसलाधार बरसात से यमुना में जलस्तर बढ़ गया है. पानी बढ़ने की वजह से हरियाणा ने भी हथिनी बैराज के गेट खोल दिए हैं. जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसकी वजह से आज रात दिल्ली के पानी में डूबने का खतरा पैदा हो गया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.