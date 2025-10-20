Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?

Diwali 2025 LIVE UPDATES: आज समोवार 20 अक्टूबर 2025 को प्रकाश का महापर्व दीपावली है. कार्तिक अमावस्या की इस पावन रात को माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती है. आज के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा कर उनहें प्रसन्न किया जाता है.
Trending Photos
Diwali 2025 Live : हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है. यह त्योहार सुख, समृद्धि, वैभव और धन की प्राप्ति का प्रतीक है. कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली की तैयारियां लोग कई सप्ताह पहले से आरंभ कर देते हैं. यह उत्सव न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में बसे हिंदू समुदायों द्वारा भी दीपों की रौशनी और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है और देवी लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने पर घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
पीएम मोदी ने अपने 'X' हैंडल पर दीवापली की शुभकामना देते हुए लिखा,' सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है.'
सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।
— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025
हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. हालांकि दिवाली मनाने की तारीख को लेकर आखिर तक कंफ्यूजन बना रहा. दरअसल, कार्तिक मास की अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, जिससे लोगों में संशय रहा कि दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 21 अक्टूबर को.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.