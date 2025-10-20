Advertisement
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?

Diwali 2025 LIVE UPDATES: आज समोवार 20 अक्टूबर 2025 को प्रकाश का महापर्व दीपावली है.  कार्तिक अमावस्या की इस पावन रात को माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती है. आज के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा कर उनहें प्रसन्न किया जाता है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 20, 2025, 06:32 AM IST
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
Diwali 2025 Live :  हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है. यह त्योहार सुख, समृद्धि, वैभव और धन की प्राप्ति का प्रतीक है. कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली की तैयारियां लोग कई सप्ताह पहले से आरंभ कर देते हैं. यह उत्सव न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में बसे हिंदू समुदायों द्वारा भी दीपों की रौशनी और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है और देवी लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने पर घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

 

20 October 2025
06:32 AM

Diwali 2025: पीएम मोदी ने दी दीपावली की शुभकामनाएं  

पीएम मोदी ने अपने 'X' हैंडल पर दीवापली की शुभकामना देते हुए लिखा,' सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है.'  

06:22 AM

Diwali 2025: आज मनेगी दिवाली 

हिंदुओं का प्रमुख त्‍योहार दिवाली 20 अक्‍टूबर को मनाया जाएगा. हालांकि दिवाली मनाने की तारीख को लेकर आखिर तक कंफ्यूजन बना रहा. दरअसल, कार्तिक मास की अमावस्‍या 2 दिन पड़ रही है, जिससे लोगों में संशय रहा कि दिवाली 20 अक्‍टूबर को मनाई जाएगी या 21 अक्‍टूबर को.  

 

