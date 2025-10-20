Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?

Diwali 2025 Live : हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है. यह त्योहार सुख, समृद्धि, वैभव और धन की प्राप्ति का प्रतीक है. कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली की तैयारियां लोग कई सप्ताह पहले से आरंभ कर देते हैं. यह उत्सव न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में बसे हिंदू समुदायों द्वारा भी दीपों की रौशनी और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है और देवी लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने पर घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

