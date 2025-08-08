World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट
8 August 2025 World News Live: दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 08, 2025, 07:09 AM IST
World News 8 August 2025 Live: भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर मचे घमासान के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है.डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता से साफ इनकार कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और टैरिफ युद्ध के बीच कड़े रुख दिख रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ व्यापार वार्ता तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि मौजूदा टैरिफ विवाद का समाधान नहीं हो जाता. यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए भारतीय आयात पर टैरिफ दोगुना कर दिया है.

50 प्रतिशत टैरिफ के बाद बा‌त हो सकती है?
वाशिंगटन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क दोगुना करके 50 प्रतिशत करने के बाद क्या अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता आगे बढ़ सकती है, इस सवाल का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा, "नहीं, जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते, तब तक नहीं." यह दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच कड़े रुख का संकेत था. व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है.

