Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त

Dussehra Ravan Dahan 2025 Live Updates: आज देश दशहरा 2025 मनाने के लिए तैयार है और हर तरफ खुशी का माहौल है. यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. Dussehra 2025 से संबंधित हर अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Trending Photos
Vijayadashami 2025 Ravan Dahan Live Updates: हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है दशहरा पर्व. इस दिन प्रभु राम ने रावण का वध किया था. लिहाजा तब से दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाने की परंपरा चली आ रही है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को है. इसी दिन प्रभु राम की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. साथ ही अस्त्र-शस्त्र और वाहनों की पूजा की जाएगी. वहीं शाम को रावण दहन होगा. दशहरा के दिन ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.
Dussehra 2025: पूर्वी दिल्ली में दशहरा समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली के IP एक्सटेंशन में रावण दहन समारोह में शामिल होंगे.
Dussehra 2025: अश्विन शुक्ल दशमी तिथि
पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजकर 2 मिनट से 2 अक्टूबर शाम को 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार दशहरा का त्योहार 2 अक्टूबर, 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा.
Dussehra 2025: ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कटक में दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को नवरात्रि के नौवें दिन 'नवमी' के अवसर पर कटक शहर के कई दशहरा पंडालों का दौरा किया और देवी दुर्गा का आशीर्वाद लिया.
Dussehra 2025: PM Modi ने विजयादशमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है. मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर सभी को साहस, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले. देश भर में मेरे सभी प्रियजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
Dussehra 2025: RSS गुरुवार को नागपुर में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न शुरू करेगा.
नागपुर में आज विजयदशमी उत्सव के साथ RSS अपने स्थापना के 100 साल का जश्न शुरू कर रहा है. इसमें सरसंघचालक मोहन भागवत का मुख्य भाषण होगा और पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे.
Dussehra 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक
दशहरा पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसको बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है. इसलिए जगह-जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है.
Dussehra 2025: कुल्लू दशहरा महोत्सव की तैयारियां पूरी
2 से 8 अक्टूबर तक ढालपुर मैदान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं.
#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh | Preparations were carried out as the International Kullu Dussehra Festival is to be held from October 2 to 8 at Dhalpur Ground pic.twitter.com/hW2t7ABF5Q
— ANI (@ANI) October 1, 2025
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.