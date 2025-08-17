Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी

EC Press Conference Latest update: आज का दिन काफी बड़ा है. क्योंकि चुनाव आयोग आज PC कर रहा है. प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए वोट चोरी के आरोपों का इलेक्शन कमीशन जवाब देगा. बता दें कि विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है. वहीं बिहार में अब राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है, यह यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. चुनाव आयोग से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे लाइव ब्लाग के साथ.