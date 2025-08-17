 Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
Advertisement
trendingNow12885017
Hindi Newsदेश

Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी

Election Commission pc: चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और राहुल गांधी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग PC कर रहा है. इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 17, 2025, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
LIVE Blog

EC Press Conference Latest update: आज का दिन काफी बड़ा है. क्योंकि चुनाव आयोग आज PC कर रहा है. प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए वोट चोरी के आरोपों का इलेक्शन कमीशन जवाब देगा. बता दें कि विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है. वहीं बिहार में अब राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है, यह यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. चुनाव आयोग से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे लाइव ब्लाग के साथ.

17 August 2025
15:55 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

 

15:52 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी."

15:50 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक ही सांसद और विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं. दूसरे देशों के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है, तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज़ जमा करके अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी. जांच के बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे."

15:46 PM

Election Commission Press Conference Live Update:
 

 

15:43 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

इसके अलावा कहा कि जहां तक मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है. 

15:40 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा "रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नतीजे घोषित करने के बाद भी, कानून में यह प्रावधान है कि 45 दिनों की अवधि के भीतर, राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं. इस 45 दिनों की अवधि के बाद, इस तरह के निराधार आरोप लगाना, चाहे वह केरल हो, कर्नाटक हो, या बिहार हो. जब चुनाव के बाद की वह 45 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और उस अवधि के दौरान, किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को कोई अनियमितता नहीं मिलती है, तो आज, इतने दिनों के बाद, देश के मतदाता और लोग इस तरह के निराधार आरोप लगाने के पीछे की मंशा को समझते हैं."

15:38 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि "कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया. जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया. ऐसे झूठे आरोपों से न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता डरता है. जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो आज चुनाव आयोग सभी को यह स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडर होकर बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा.

15:34 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

 

15:29 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

 

 

15:25 PM

Election Commission Press Conference Live Update:
 

15:24 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा कही है. झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता है. चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ है. चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष-विपक्ष नहीं है. भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. 

15:20 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

 

15:19 PM

Election Commission Press Conference Live Update:

इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम संवैधानिक प्रक्रिया से पीछे नहीं हटेंगे, SIR की शुरुआत बिहार से की जा रही है. बिहार के 7 करोड़ मतदाता इलेक्शन कमीशन के साथ हैं. वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है.

15:15 PM

Election Commission Press Conference Live:

आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम किसी भी तरह से भेदभाव नहीं नहीं करते हैं. हमारे लिए सभी पार्टियां और सभी नागरिक सामान हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

election commission press conference

Trending news

'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
2025 bihar election
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
election commission press conference
Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
;