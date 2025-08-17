Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी

Election Commission pc: चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और राहुल गांधी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग PC कर रहा है. इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
Trending Photos
EC Press Conference Latest update: आज का दिन काफी बड़ा है. क्योंकि चुनाव आयोग आज PC कर रहा है. प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए वोट चोरी के आरोपों का इलेक्शन कमीशन जवाब देगा. बता दें कि विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है. वहीं बिहार में अब राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है, यह यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. चुनाव आयोग से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे लाइव ब्लाग के साथ.
Election Commission Press Conference Live Update:
| दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "...मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारत के नागरिक ही विधायक, सांसद का चुनाव कर सकते हैं, किसी अन्य देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है, तो SIR… pic.twitter.com/rSWjH8nRn5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
Election Commission Press Conference Live Update:
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी."
Election Commission Press Conference Live Update:
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक ही सांसद और विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं. दूसरे देशों के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है, तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज़ जमा करके अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी. जांच के बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे."
Election Commission Press Conference Live Update:
| दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं। उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी… pic.twitter.com/hRm6ueo8CG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
Election Commission Press Conference Live Update:
इसके अलावा कहा कि जहां तक मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है.
Election Commission Press Conference Live Update:
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा "रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नतीजे घोषित करने के बाद भी, कानून में यह प्रावधान है कि 45 दिनों की अवधि के भीतर, राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं. इस 45 दिनों की अवधि के बाद, इस तरह के निराधार आरोप लगाना, चाहे वह केरल हो, कर्नाटक हो, या बिहार हो. जब चुनाव के बाद की वह 45 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और उस अवधि के दौरान, किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को कोई अनियमितता नहीं मिलती है, तो आज, इतने दिनों के बाद, देश के मतदाता और लोग इस तरह के निराधार आरोप लगाने के पीछे की मंशा को समझते हैं."
Election Commission Press Conference Live Update:
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि "कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया. जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया. ऐसे झूठे आरोपों से न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता डरता है. जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो आज चुनाव आयोग सभी को यह स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडर होकर बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा.
Election Commission Press Conference Live Update:
| दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं। उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी… pic.twitter.com/hRm6ueo8CG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
Election Commission Press Conference Live Update:
| दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाए, अगर मतदाता द्वारा अपने उम्मीदवार को चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाए, और फिर वोट चोरी जैसे गलत… pic.twitter.com/G0IEyAxd3Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
Election Commission Press Conference Live Update:
| दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLA के सत्यापित दस्तावेज और टेस्टेमोनियल या तो उनके अपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत… pic.twitter.com/eF7R0jVhlG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
Election Commission Press Conference Live Update:
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा कही है. झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता है. चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ है. चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष-विपक्ष नहीं है. भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
Election Commission Press Conference Live Update:
| दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "कानून के अनुसार, हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं... पिछले दो… pic.twitter.com/0TssB4AzwP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2025
Election Commission Press Conference Live Update:
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम संवैधानिक प्रक्रिया से पीछे नहीं हटेंगे, SIR की शुरुआत बिहार से की जा रही है. बिहार के 7 करोड़ मतदाता इलेक्शन कमीशन के साथ हैं. वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है.
Election Commission Press Conference Live:
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम किसी भी तरह से भेदभाव नहीं नहीं करते हैं. हमारे लिए सभी पार्टियां और सभी नागरिक सामान हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.