State Election Dates Live: असम-बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान आज, कुछ देर बाद EC करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Election Commission Press Briefing Live: देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है. आज (15 मार्च) शाम चार बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. जिन राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान होने की संभावना है, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल है. ये सभी राज्य देश की सियासत के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं. इन राज्यों में किस दिन से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी और किस दिन परिणाम आएंगे, इसका शेड्यूल आज चुनाव आयोग की ओर जारी की जा किया जा सकता है. जानकार मानते हैं कि सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है. चुनाव आयोग की पीसी की सभी अपडेट्स आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी...

Add Zee News as a Preferred Source