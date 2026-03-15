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Hindi NewsदेशState Election Dates Live: असम-बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान आज, कुछ देर बाद EC करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

State Election Dates Live: असम-बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान आज, कुछ देर बाद EC करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

EC Press Briefing Live: आज शाम चार बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. माना जा रहा है कि इस पीसी के दौरान देश के पांच राज्यों में होने वाले वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. सभी की नजरें इलेक्शन कमीशन की पीसी पर टिकी हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 15, 2026, 02:30 PM IST
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चुनाव आयोग करेगा पांच राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान. फोटो- AI
चुनाव आयोग करेगा पांच राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान. फोटो- AI
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Election Commission Press Briefing Live:  देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है. आज (15 मार्च) शाम चार बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. जिन राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान होने की संभावना है, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल है. ये सभी राज्य देश की सियासत के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं. इन राज्यों में किस दिन से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी और किस दिन परिणाम आएंगे, इसका शेड्यूल आज चुनाव आयोग की ओर जारी की जा किया जा सकता है. जानकार मानते हैं कि सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है. चुनाव आयोग की पीसी की सभी अपडेट्स आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी...

 

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15 March 2026
14:30 PM

State Election Dates Live: चुनाव अधिसूचना के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करेगी

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने कहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा, चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, अलग-अलग चरणों में करेगी. कोच्चि में पत्रकारों से बात करते हुए सतीशन ने कहा कि UDF सहयोगियों के साथ सीट-बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं हैं.

14:23 PM

State Election Dates Live: सुवेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना 

जहां एक ओर आज चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो दूसरी तरफ इससे पहले राज्य में सियासी पारा हाई है.  पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "यह बहुत जरूरी है कि हर किसी की जवाबदेही तय हो. उन्होंने (TMC) हिंदुओं के साथ जो ज़ुल्म किए. गांवों में हिंदुओं के जिन घरों को चुन-चुनकर जलाया गया, उसका हिसाब होना चाहिए. जब तक चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं होती, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी. कल TMC ने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हुई. वीडियो सबके पास है; किसने इसकी शुरुआत की, किसने पत्थरबाज़ी की, वे किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यह सब हर कोई जानता है."

14:07 PM

State Election Dates Live: असम चुनाव पर केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा? 

असम समेत देश के पांच राज्यों में चुनावी तारीखों से जुड़ी आज शाम EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। इसलिए, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. यह निर्वाचन आयोग का विषय है. 

14:04 PM

State Election Dates Live: केरल विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता ने क्या कहा? 

केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में कांग्रेस नेता और राज्य के नेता प्रतिपक्ष (LoP) वी. डी. सतीशन ने कहा कि चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं. मैंने पहले ही कहा था कि साथ बैठकर बातचीत करने पर एक घंटे के भीतर ही मुद्दों को सुलझाया जा सकता है. थिरुवंबाडी और पट्टाम्बी सीटों से जुड़े फैसलों की घोषणा एक साथ की जाएगी.

14:02 PM

State Election Dates Live: कितने चरणों में हो सकती है वोटिंग? 

सूत्रों के अनुसार, माना जा रहा है कि सभी राज्यों में चुनावी प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होकर मई के पहले हफ्ते तक पूरी हो सकती है. हालांकि, चुनावी शेड्यूल की जानकारी हमें इलेक्शन कमीशन की पीसी के बाद ही पता चलेगा. 

14:00 PM

State Election Dates Live: इन राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव 

देश के जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल है. जानकारों का मानना है कि सबसे कड़ा मुकाबला बंगाल के चुनावी दंगल में देखने को मिल सकता है. 

13:58 PM

State Election Dates Live: शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस 

आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की पीसी होने जा रही है. माना जा रहा है कि इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से देश के पांच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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