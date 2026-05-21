Falta Seat Voting Live: फाल्टा में आज होगी वोटिंग, क्या भाजपा जीत पाएगी सबसे चर्चित सीट?

Falta Seat Voting Live: पश्चिम बंगाल की फाल्टा आज वोट डाले जाएंगे, ये सीट पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, यहां पर चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग की बात कही थी, जिसके तहत आज वोट डाले जाएंगे.
Trending Photos
Falta Seat Voting Live: पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक फाल्टा विधानसभा सीट पर आज वोटिंग होगी, इससे लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है. फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था. जहांगीर खान 'पुष्पा' मूवी का डायलॉग बोलकर चर्चा में आए थे. भाजपा भी अपना पूरा दखखम लगा रही है. सीएम सुवेंदु अधिकारी का भी पूरा फोकस फाल्टा सीट पर है, वोटिंग से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बयान पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा कि चुनाव के दौरान ये उन्हीं का वादा था कि वे बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देंगे तो वो दी गई. वहां की जमीनें तो बंजर पड़ी रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है. ये काम करके वे(सुवेंदु अधिकारी ) इतनी पब्लिसिटी क्यों ले रहे हैं?. अब वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वे जहां जमीन देना चाहते हैं दे सकते हैं. इसमें बोलने वाली बात क्या है?"
फाल्टा के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान से पहले मॉक पोल किया जा रहा है. ये सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है.
पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर आज वोट डाले जाएंगे, इस सीट पर टीएमसी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद अब यहां से बीजेपी के दिग्बांशु पांडा और सीपीएम के शंभु कुर्मी मैदान में हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.