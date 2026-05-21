Falta Seat Voting Live: फाल्टा में आज होगी वोटिंग, क्या भाजपा जीत पाएगी सबसे चर्चित सीट?

Falta Seat Voting Live: पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक फाल्टा विधानसभा सीट पर आज वोटिंग होगी, इससे लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है. फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था. जहांगीर खान 'पुष्पा' मूवी का डायलॉग बोलकर चर्चा में आए थे. भाजपा भी अपना पूरा दखखम लगा रही है. सीएम सुवेंदु अधिकारी का भी पूरा फोकस फाल्टा सीट पर है, वोटिंग से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

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