Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई

Ganesh Visarjan 2025 Live Updates: गणेश उत्सव का समापन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है. जब गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, तो यह केवल मूर्ति को जल में प्रवाहित करने का कार्य नहीं होता, बल्कि यह देव विग्रह का पंचतत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) में पुनः विलय होता है.
Trending Photos
Ganesh Visarjan 2025 Live Updates: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान श्रीगणेश की स्थापना से आरंभ होता है और उनकी प्रतिमा के विधिवत विसर्जन के साथ सम्पन्न होता है. परंपरानुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को घर-घर में गणपति का स्वागत किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें भावपूर्ण विदाई दी जाती है. विसर्जन की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भक्त गणपति बप्पा को ससम्मान विदा करके अगले साल फिर से उनके आगमन का आमंत्रण देते हैं.
Ganesh Visarjan 2025 Live Updates: कितने दिन के लिए होती है गणपति स्थापना
गणपति की प्रतिमा रखने की अवधि भक्त अपनी परंपरा और सुविधानुसार चुनते हैं. आमतौर पर गणपति की प्रतिमा को 1, 3, 5, 7 या पूरे 10 दिनों तक रखा जाता है. हालांकि, पूरे 10 दिनों का उत्सव सबसे पवित्र और शुभ माना गया है. दसवें दिन अनंत चतुर्दशी पर उत्सव का समापन विसर्जन के साथ होता है.
Ganesh Visarjan 2025 Live Updates: गणेश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त
अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन करने के लिए 5 शुभ मुहूर्त हैं.
प्रातः मुहूर्त (शुभ) - सुबह 7 बजकर 36 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 10 मिनट तक
अपराह्न मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से लेकर शाम 05 बजकर 02 मिनट तक
सायाह्न मुहूर्त (लाभ) - शाम 06 बजकर 37 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 02 मिनट तक
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - रात 09 बजकर 28 मिनट से लेकर अर्धरात्रि 1 बजकर 45 मिनट तक 7 सितंबर को
उषाकाल मुहूर्त (लाभ) - 7 सितंबर को सुबह 4 बजकर 36 मिनट से लेकर सुबह 06 बजकर 02 मिनट तक
Ganesh Visarjan 2025 Live Updates: अनंत चतुर्दशी पर होता है गणेश विसर्जन
गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है. इस साल पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी की तिथि 6 सितंबर को तड़के सुबह 3 बजकर 12 मिनट से 6 व 7 सितंबर की मध्यरात्रि 1 बजकर 41 मिनट तक है. लिहाजा अनंत चतुर्दशी की पूजा और गणेश विसर्जन 6 सितंबर 2025, शनिवार को ही किया जाएगा.
Ganesh Visarjan 2025 Live Updates: शुभ मुहूर्त में किए गए विसर्जन से बप्पा का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है
शास्त्रों के अनुसार, इस विसर्जन की प्रक्रिया को शुभ मुहूर्त में किया जाना अति आवश्यक है. ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया विसर्जन न केवल शुभ फल प्रदान करता है, बल्कि गणपति बप्पा का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.