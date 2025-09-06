Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई

Ganesh Visarjan 2025 Live Updates: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान श्रीगणेश की स्थापना से आरंभ होता है और उनकी प्रतिमा के विधिवत विसर्जन के साथ सम्पन्न होता है. परंपरानुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को घर-घर में गणपति का स्वागत किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें भावपूर्ण विदाई दी जाती है. विसर्जन की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भक्त गणपति बप्पा को ससम्मान विदा करके अगले साल फिर से उनके आगमन का आमंत्रण देते हैं.

