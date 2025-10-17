Advertisement
trendingNow12964954
Hindi Newsदेश

Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?

Bhupendra Patel new cabinet: गुजरात की जनता को चौंकाते हुए बीजेपी ने सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया. आज पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण होने जा रहा है. गांधी नगर से लेकर पूरे प्रदेश में क्या कुछ हलचल चल रही है, जानने के लिए चलते रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ...

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
LIVE Blog

Gujarat cabinet expansion: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट के नए साथियों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे. आपको बताते चलें कि पुरानी कैबिनेट में सीएम पटेल के अलावा 16 मंत्री थे. जिनमें 8 कैबिनेट और 8 राज्यमंत्री थे. 182 सदस्यों की गुजरात विधानसभा में सदन की कुल संख्या का 15 फीसदी यानी 27 मंत्री हो सकते हैं. बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को हो रहे  कैबिनेट विस्तार में राज्य को 10 नए मंत्री मिल सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source
17 October 2025
07:16 AM

 Why did entire Gujarat cabinet: गुजरात कैबिनेट में बड़े फेरबदल की वजह क्या है?

2014 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास मॉडल को देशभर में प्रमोट करके प्रचंड बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार बनाई थी. गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद कई प्रयोग हुए. हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो भूपेंद्र पटेल पहली बार सितंबर 2021 में सीएम बने थे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को अचानक हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया था. फिर विधानसभा चुनाव (2022) में जीत दर्ज करने के बाद उन्हें सीएम बनाया गया. पटेल की नई कैबिनेट में कुछ चेहरों की वापसी हो सकती है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के हाईकमान को सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में मौजूदा मंत्रियों का जमीनी फीडबैक खराब मिला है. कुछ मंत्री तो  किसी की उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतरे. विसावदर उपचुनाव में सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आक्रामक प्रचार के बावजूद बीजेपी आम आदमी पार्टी (AAP) के गोपाल इटालिया को हरा नहीं पाई. इसके बाद से ही गुजरात बीजेपी में अंदरखाने बड़े एक्शन की सुगबुगाहट थी. मानो बीजेपी के आलाकमान को अंदेशा हो गया हो कि गुजरात में दशकों से सत्ता पर काबिज बीजेपी कहीं एंटी इनकंबेसी यानी सत्ता विरोधी लहर की चपेट में तो नहीं आ रही है. 

07:07 AM

Gujarat Major reshuffle before local polls: स्थानीय चुनाव से पहले गुजरात कैबिनेट की बड़ी सर्जरी

माना जा रहा है कि कैबिनेट में इस बदलाव के जरिये बीजेपी राज्य में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है. बीजेपी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है. इस कैबिनेट रिशफल में पाटीदार समुदाय के साथ ओबीसी, ग्रामीण और शहरी वर्ग का संतुलन बना रहे इसकी झलक भी दिख सकती है.

07:04 AM

Gujarat Cabinet reshuffle live:  मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण

जानकारी के मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिलेगी और कई लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा. इस नई कैबिनेट में क्रिकेटर जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा, अर्जुन मोडवाडिया, जीतू वाघानी, हर्ष सांघवी समेत कई नेताओं को जगह मिल सकती है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार गुजरात के मंत्रिमंडल में इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया है.

07:02 AM

Gujarat CM Bhupendra Patel new cabinet: भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण

बीजेपी के सभी विधायकों को आज नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण के दौरान गांधीनगर में रुकने के निर्देश दिए गए हैं. सूत्रों के मुताबकि नई कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं. वहीं 26 मंत्री बनाए जाने की भी संभावना है. भूपेंद्र पटेल की पुरानी कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री (MoS) थे. इस बदलाव को गुजरात में 2027 में होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा रहा है. 

06:57 AM

Gujarat cabinet expansion live: भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण

गुजरात में भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा. गुरुवार को कैबिनेट की सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

GujaratGujarat Cabinet ExpansionBhupendra Patel new cabinet

Trending news

क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दिया फैसला
allahabad high court news
क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दिया फैसला
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
Gujarat
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
Monsoon
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील