Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?

Gujarat cabinet expansion: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट के नए साथियों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे. आपको बताते चलें कि पुरानी कैबिनेट में सीएम पटेल के अलावा 16 मंत्री थे. जिनमें 8 कैबिनेट और 8 राज्यमंत्री थे. 182 सदस्यों की गुजरात विधानसभा में सदन की कुल संख्या का 15 फीसदी यानी 27 मंत्री हो सकते हैं. बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को हो रहे कैबिनेट विस्तार में राज्य को 10 नए मंत्री मिल सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे.

