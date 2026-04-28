Gujarat Election 2026 Result LIVE: गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे आज, मुकाबले को पहले ही दिलचस्प बना चुके हैं वोटिंग ट्रेंड, गांवों से आगे निकले शहर

Gujarat Nikay Chunav 2026 Results Live Updates: भीषण गर्मी के बीच 26 अप्रैल 2026 को 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में 25 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. मतदाताओं ने 26 अप्रैल को ईवीएम में अपना फैसला दर्ज किया था. आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा.

कहां कैसी रही वोटिंग?

राज्य के 15 नगर निगमों में औसतन 49.02% वोटिंग दर्ज की गई, जो शहरी क्षेत्रों के अन्य निकायों की तुलना में थोड़ा कम था. दूसरी तरफ, 84 नगर पालिकाओं में वोटर्स ने ज्यादा उत्साह दिखाया और वहां 59.50% मतदान दर्ज किया गया. इसके अलावा, 11 नगर पालिकाओं के उपचुनावों में 55.38% नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

जिला और तालुका पंचायतों में भारी मतदान

ग्रामीण गुजरात में लोकतंत्र की जड़ें ज्यादा मजबूत दिखाई दी हैं. राज्य की 34 जिला पंचायतों के चुनावों में 61.69% की उच्च मतदाता भागीदारी दर्ज की गई. जबकि 260 तालुका पंचायतों के चुनावों में मतदाताओं ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 62.38% मतदान किया. गांव स्तर पर यह भारी भागीदारी इस बात का संकेत है कि लोगों में बुनियादी मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व के प्रति काफी जागरूकता है. चिलचिलाती गर्मी के बावजूद, ग्रामीण मतदाता कतारों में खड़े रहे और लोकतंत्र के इस उत्सव को खास बनाया.