Gujarat Election 2026 Result LIVE: गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे आज, मुकाबले को पहले ही दिलचस्प बना चुके हैं वोटिंग ट्रेंड, गांवों से आगे निकले शहर

Gujarat Local Body Election Result Live: गुजरात लोकल बॉडी के नतीजों के पल-पल के अपडेट्स के लिए हम यह लाइव ब्लॉग चला रहे हैं. बने रहें हमारे साथ.
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Gujarat Nikay Chunav 2026 Results Live Updates: भीषण गर्मी के बीच 26 अप्रैल 2026 को 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में 25 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. मतदाताओं ने 26 अप्रैल को ईवीएम में अपना फैसला दर्ज किया था. आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा.
राज्य के 15 नगर निगमों में औसतन 49.02% वोटिंग दर्ज की गई, जो शहरी क्षेत्रों के अन्य निकायों की तुलना में थोड़ा कम था. दूसरी तरफ, 84 नगर पालिकाओं में वोटर्स ने ज्यादा उत्साह दिखाया और वहां 59.50% मतदान दर्ज किया गया. इसके अलावा, 11 नगर पालिकाओं के उपचुनावों में 55.38% नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
ग्रामीण गुजरात में लोकतंत्र की जड़ें ज्यादा मजबूत दिखाई दी हैं. राज्य की 34 जिला पंचायतों के चुनावों में 61.69% की उच्च मतदाता भागीदारी दर्ज की गई. जबकि 260 तालुका पंचायतों के चुनावों में मतदाताओं ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 62.38% मतदान किया. गांव स्तर पर यह भारी भागीदारी इस बात का संकेत है कि लोगों में बुनियादी मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व के प्रति काफी जागरूकता है. चिलचिलाती गर्मी के बावजूद, ग्रामीण मतदाता कतारों में खड़े रहे और लोकतंत्र के इस उत्सव को खास बनाया.
राज्य के 15 नगर निगमों में औसतन 49.02% वोटिंग दर्ज की गई, जो शहरी क्षेत्रों के अन्य निकायों की तुलना में थोड़ा कम था. दूसरी तरफ, 84 नगर पालिकाओं में वोटर्स ने ज्यादा उत्साह दिखाया और वहां 59.50% मतदान दर्ज किया गया.
गुजरात निकाय चुनाव में इस बार सबसे बड़ा संदेश मतदान प्रतिशत ने दिया. शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा जोश दिखाई दिया.
बड़े शहरों में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा, जिससे शहरी उदासीनता पर सवाल उठे.
छोटे शहरों और कस्बों में मतदाताओं ने बेहतर भागीदारी दर्ज कराई.
ग्रामीण जिलों में स्थानीय मुद्दों को लेकर वोटरों का उत्साह साफ नजर आया.
सभी श्रेणियों में सबसे ज्यादा मतदान, गांवों ने लोकतंत्र का दम दिखाया.
मतदान के आंकड़े बताते हैं कि बुनियादी सुविधाएं, स्थानीय विकास और जमीनी नेतृत्व इस चुनाव में बड़े मुद्दे रहे। ग्रामीण वोटर ज्यादा सक्रिय दिखे।
26 अप्रैल 2026 को यानी आज 15 महानगरपालिका, 84 नगरपालिकाएं, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायतों के लिए मतदान हुआ था. इस चुनाव में 25 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. आज नतीजों के साथ उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा.
कुल 382 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी. पूरे राज्य में 382 केंद्र और 838 हॉल बनाए गए हैं. यहां 6991 टेबलों पर करीब 28240 कर्मचारी मतगणना में लगे हैं. सुरक्षा के लिए 33750 पुलिसकर्मी और 10257 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात किए गए हैं.
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