Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट

Heavy rains in Noida NCR Live: 14 अगस्त को दिल्ली, नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भारी बारिश ने सुबह से ही जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. मानसून, भयंकर बारिश समेत देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Heavy rains in India Live: दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह से बारिश शुरू हो गई. लगातार होती बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 'रेड'अलर्ट जारी कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में झमाझम बारिश हुई. आईएमडी ने गुरुवार सुबह 5:55 बजे अपने बुलेटिन में कहा, "अपडेट किया गया नाउकास्ट मैप अगले तीन घंटों के दौरान मुख्य रूप से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का दौर दिखा रहा है."
यूपी के इन जिलों में हाहाकार
उत्तर प्रदेश के लिए, मौसम विभाग ने कई उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और महाराजगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
देश भर में मानसून का कहर
देश भर में, मानसून की सक्रियता तेज हो गई है, जिसके कारण आईएमडी ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश या बिजली गिरने की चेतावनी दी है. साथ ही, जम्मू-कश्मीर में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: दो पिस्तौल, 20 गोलियां समेत तीन आतंकवादी गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त अभियान में हंदवाड़ा के क़लमाबाद के वजीहामा इलाके में हथियारों और गोला-बारूद के साथ तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद इकबाल पंडित, सज्जाद अहमद शाह और इश्फाक अहमद मलिक के रूप में हुई है. बरामद हथियारों और गोला-बारूद में एक पिस्तौल, एक पिस्तौल की मैगज़ीन, दो पिस्तौल की गोलियाँ, 7.62 मिमी की 20 गोलियाँ और 11 राष्ट्र-विरोधी पोस्टर शामिल हैं.
J&K | In a joint operation, Police, Army and CRPF have arrested three terrorist associates along with arms and ammunition in Wajihama area of Qalamabad of Handwara. The arrested accused are identified as Mohd Iqbal Pandith, Sajad Ahmad Shah and Ishfaq Ahmad Malik. The recovered… pic.twitter.com/FDy9nEagQw
— ANI (@ANI) August 14, 2025
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ ऑपरेशन सिंदूर का मनाएगी जश्न
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मनाएगी जश्न. 15 अगस्त यानि कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) का जवानों द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. ये कार्यक्रम कल दोपहर 3 बजे शुरू होगा.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमला करने वालों पर इंटरपोल ने कसा शिकंजा
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर अटैक के बाद लॉरेन्स गैंग पर शिकंजा कसने के लिए एक्टिव हुई इंटरपोल.लॉरेन्स गैंग के रणदीप सिंह उर्फ रणदीप मलिक को FBI ने किया गिरफ्तार... अमेरिका में रह रहे रणदीप मलिक है लॉरेन्स गैंग का एक्टिव मेंबर... पिछले साल गुरुग्राम में क्लब के बाहर हुए ग्रेनव्ड ब्लास्ट में थी रणदीप मलिक की भूमिका... नादिर शाह हत्यकांड में भी रणदीप की आयी थी भूमिका... NIA को भी है रणदीप मलिक की तलाश.. अमेरिका में बैठकर भारत मे फैला रहा था आतंक...भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर FBI ने लिया रणदीप को हिरासत में जल्द बेनक़ाब होगा लॉरेन्स का ग्लोबल गैंग...
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: दिल्ली में बारिश से जलभराव लोगों ने चलाई नाव
दिल्ली में बारिश से जलभराव, आप पार्षद ने सड़क पर चलाई नाव. आम आदमी पार्टी के पार्षद कृष्ण जाखड़ ने जलभराव होने पर नाव चलाई. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया पोस्ट. चलिए ग्रेटर कैलाश GK में भी नाव चल गई - चार इंजन की सरकार.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने प्रदेश के सभी 13 जनपदों में गुरुवार को भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियातन 7 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है.
Rain In Delhi Live Updates: दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बीच पूर्वी दिल्ली जिले के पटपड़गंज में जलभराव के कारण वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
#WATCH | Motorists face difficulty due to waterlogging in Patparganj of East Delhi district amid heavy rain in Delhi NCR. pic.twitter.com/bOQB4w3bch
— ANI (@ANI) August 14, 2025
Rain In Delhi Live: दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश जारी है
दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश जारी है. मौसम विभाग ने दिन भर शहर में 'हल्की और लगातार बारिश' का अनुमान जताया है.
#WATCH | Delhi continues to receive rain showers since early morning hours today. IMD predicts 'slight continuous rain' for the city through the day.
Visuals from Mandi House circle pic.twitter.com/IcUKrAHxcN
— ANI (@ANI) August 14, 2025
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई.
#WATCH | A full dress rehearsal for Independence Day celebrations was held at Srinagar's Bakshi stadium yesterday pic.twitter.com/qRx49EPV2t
— ANI (@ANI) August 14, 2025
