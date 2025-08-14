Aaj Ki Taza Khabar Live: बिजली, तूफान और भयंकर बारिश...इन जिलों पर इंद्र देवता की नजर टेढ़ी? IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पल-पल की जानें अपडेट
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिजली, तूफान और भयंकर बारिश...इन जिलों पर इंद्र देवता की नजर टेढ़ी? IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पल-पल की जानें अपडेट

Heavy rains in Noida NCR Live: 14 अगस्त को दिल्ली, नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भारी बारिश ने सुबह से ही जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. मानसून, भयंकर बारिश समेत देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 14, 2025, 09:27 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिजली, तूफान और भयंकर बारिश...इन जिलों पर इंद्र देवता की नजर टेढ़ी? IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पल-पल की जानें अपडेट
LIVE Blog

Heavy rains in India Live: दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह से बारिश शुरू हो गई. लगातार होती बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 'रेड'अलर्ट जारी कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में झमाझम बारिश हुई. आईएमडी ने गुरुवार सुबह 5:55 बजे अपने बुलेटिन में कहा, "अपडेट किया गया नाउकास्ट मैप अगले तीन घंटों के दौरान मुख्य रूप से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का दौर दिखा रहा है."

यूपी के इन जिलों में हाहाकार
उत्तर प्रदेश के लिए, मौसम विभाग ने कई उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और महाराजगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

देश भर में मानसून का कहर
देश भर में, मानसून की सक्रियता तेज हो गई है, जिसके कारण आईएमडी ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश या बिजली गिरने की चेतावनी दी है. साथ ही, जम्मू-कश्मीर में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है.

मानसून, भयंकर बारिश समेत देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

14 August 2025
09:15 AM

Rain In Delhi Live: दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश जारी है
दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश जारी है. मौसम विभाग ने दिन भर शहर में 'हल्की और लगातार बारिश' का अनुमान जताया है. 

08:50 AM

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई.

