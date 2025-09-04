Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल

Breaking News Today Live Updates: मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान, कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने की संभावना है. गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है. देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Heavy Rainfall Alert: आईएमडी के अनुसार, कल गरज के साथ बारिश की संभावना है, जिसके बाद 5 सितंबर को मध्यम बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 5 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट. IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत उत्तर भारतीय राज्यों में भारी बारिश की गतिविधि गुरुवार से कम होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 7 सितंबर के बाद बारिश में एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद है. राजस्थान में दो दिन और मानसूनी बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग ने राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें से 28 पूर्वी राजस्थान और 2 पश्चिमी राजस्थान के हैं. पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है. राज्य के कई जिलों के 1000 से 1500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं. इसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. साथ ही बारिश ने हिमाचल के चंबा जिले में बहुत तबाही मचाई है और पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. मणिमहेश यात्रा के दौरान भी 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 207.41 मीटर तक पहुंचा जो 63 सालों में तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है. खतरे का निशान 205.33 मीटर है जो पहले ही पार हो चुका है.
Delhi Heavy Rainfall: निगमबोध घाट में घुसा यमुना का पानी, रोकना पड़ा अंतिम संस्कार का काम
दिल्ली: उफनती यमुना नदी का पानी दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्ततम श्मशान घाट निगमबोध घाट में घुस गया है जिससे शवदाह गृह में काम रोकना पड़ा है.
VIDEO | Delhi: Water from raging Yamuna River has entered the Nigambodh Ghat, Delhi's oldest and busiest cremation ground, forcing it to halt operations.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)
— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
Heavy Rainfall Alert: शिप्रा नदी में बाढ़ से उज्जैन के मंदिर डूबे...
उज्जैन: राज्य में लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट के पास स्थित मंदिर जलमग्न हो गए हैं.
Ujjain, Madhya Pradesh: Due to the rising water level of the Shipra River after continuous rainfall in the state, temples located near Ram Ghat have been submerged.
— ANI (@ANI) September 4, 2025
Delhi Flood Alert: उफनती यमुना का पानी दिल्ली में घुसा, कई इलाकों में भरा पानी
उफनती यमुना नदी का पानी राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में घुसने से भीषण जलभराव.
Delhi | Severe waterlogging witnessed as the water from the overflowing Yamuna river enters parts of the national capital.

(Visuals from Monastery Market)
(Visuals from Monastery Market) pic.twitter.com/0Nhuta38dC
— ANI (@ANI) September 4, 2025
Delhi Flood: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, लोहे का पुल और आसपास के इलाके पानी में डूबे.
लोहा पुल और आसपास के इलाकों के दृश्य, जहां भारी और लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का विस्तार जारी है
Delhi | Visuals from Loha Pul and nearby areas where the expanded Yamuna River continues to wreak havoc following heavy and continuous rainfall
— ANI (@ANI) September 4, 2025
Yamuna Flood Alert: यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, लोहे के पुल के पास के इलाके खाली कराए गए
लोहा पुल से ड्रोन से ली गई तस्वीरें, जहां लगातार बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बाढ़ की आशंका को देखते हुए यमुना नदी के पास निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है.
#WATCH | Delhi | Drone visuals from Loha Pul, where the Yamuna River is flowing above the danger level following incessant rainfall.
Those living in low-lying areas near the Yamuna River were relocated to safer sites, anticipating the flood emergency. pic.twitter.com/bA9TlnYD5k
— ANI (@ANI) September 4, 2025
Spice Jet Flight Delay: बारिश से स्पाइसजेट की उड़ानें प्रभावित, हो सकती है देरी
स्पाइसजेट ने गुरुवार को दिल्ली में भारी बारिश के कारण उड़ानों के संचालन में बाधा आने के मद्देनजर यात्रा परामर्श जारी किया. एयरलाइन ने यात्रियों को आगाह किया है कि मौसम की स्थिति के कारण उसके पूरे नेटवर्क में उड़ानों में देरी और रद्दीकरण हो सकता है.
Due to bad weather in Delhi (DEL), all departures/arrivals and their consequential flights may be affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status: SpiceJet
— ANI (@ANI) September 4, 2025
