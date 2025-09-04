Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल

Heavy Rainfall Alert: आईएमडी के अनुसार, कल गरज के साथ बारिश की संभावना है, जिसके बाद 5 सितंबर को मध्यम बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 5 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट. IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत उत्तर भारतीय राज्यों में भारी बारिश की गतिविधि गुरुवार से कम होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 7 सितंबर के बाद बारिश में एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद है. राजस्थान में दो दिन और मानसूनी बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग ने राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें से 28 पूर्वी राजस्थान और 2 पश्चिमी राजस्थान के हैं. पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है. राज्य के कई जिलों के 1000 से 1500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं. इसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. साथ ही बारिश ने हिमाचल के चंबा जिले में बहुत तबाही मचाई है और पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. मणिमहेश यात्रा के दौरान भी 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 207.41 मीटर तक पहुंचा जो 63 सालों में तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है. खतरे का निशान 205.33 मीटर है जो पहले ही पार हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source