Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने PAK को दी चेतावनी, बोले- परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा

Independence Day 2024 Live Streaming, 15 August: देश की आजादी को 78 साल पूरे हो गए हैं और देशभर में आज (15 अगस्त) 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Speech) लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले समेत कई जगहों पर सुरक्षा-व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है. दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जा रही है. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बातों का जिक्र किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं. हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं.

