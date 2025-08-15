Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने PAK को दी चेतावनी, बोले- परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा
Advertisement
trendingNow12881344
Hindi Newsदेश

Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने PAK को दी चेतावनी, बोले- परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा

79th Independence Day India Live Updates: देश की आजादी को 78 साल पूरे हो गए हैं और आज (15 अगस्त) 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी खबरों के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने PAK को दी चेतावनी, बोले- परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा
LIVE Blog

Independence Day 2024 Live Streaming, 15 August: देश की आजादी को 78 साल पूरे हो गए हैं और देशभर में आज (15 अगस्त) 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Speech) लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले समेत कई जगहों पर सुरक्षा-व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है. दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जा रही है. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बातों का जिक्र किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं. हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं.

15 August 2025 LIVE: स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी खबरों के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें...

15 August 2025
07:53 AM

PM Modi Red Fort Speech Live: खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भारत ने अब निर्णय कर लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे. लोगों को यह अहसास हो गया है कि सिंधु जल संधि अन्यायपूर्ण है. सिंधु नदी प्रणाली के पानी से दुश्मन की जमीन की सिंचाई हो रही है, जबकि हमारे अपने किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह कैसा समझौता है जिससे पिछले सात दशकों से हमारे किसानों को इतना भारी नुकसान हो रहा है?'

07:50 AM

PM Modi Speech LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने PAK को दी चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि हम परमाणु धमकी से डरने वाले  नहीं हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा. सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आतंक को पालने वालों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं.

07:44 AM

PM Modi Speech: ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को सैल्यूट, दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर से जांबाजों को सैल्यूट किया और कहा कि हमने दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई और कहा कि हम परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं हैं.

07:40 AM

PM Modi Speech Live: लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मेरे प्यारे भारतवासियों, आज़ादी का यह पर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है. यह सामूहिक सिद्धि का, गौरव और आनंद से भरा हुआ क्षण है. देश निरंतर एकता की भावना को सशक्त कर रहा है. आज 140 करोड़ नागरिक तिरंगे के रंगों में डूबे हुए हैं.'

07:37 AM

PM Modi Speech: स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी का संबोधन, देखें LIVE

07:34 AM

Mi-17 हेलीकॉप्टर ने लाल किले के ऊपर से उड़ान भरते हुए बरसाई फूलों की पंखुड़ियां

भारतीय वायुसेना के दो Mi-17 हेलीकॉप्टर लाल किले के ऊपर से उड़ान भरते हुए फूलों की पंखुड़ियां बरसाई. एक हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर उड़ रहा है, तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लहरा रहा है.

07:32 AM

Independence Day 2025 LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठित लाल किले पर तिरंगा फहराया

07:27 AM

Independence Day 2025 LIVE: PM मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

स्वतंत्रता दिवस 2025 समारोह के दौरान लाल किले पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

07:22 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्र के जश्न का नेतृत्व करने पहुंचे

 

07:21 AM

PM Modi at Red Fort: लाल किला पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे. पीएम मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए देश के नाम अपना संबोधन देंगे.

07:16 AM

PM Modi at Rajghat: पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

स्वतंत्रता दिवस 2025 समारोह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. वह लगातार 12वीं बार ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

07:12 AM

PM Modi at Rajghat: PM मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को किया नमन

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया और बापू का श्रद्धांजलि दी.

07:10 AM

PM Modi Live: पीएम मोदी पहुंचे राजघाट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने से पहले राजघाय पहुंचे हैं.

07:02 AM

Independence Celebration LIVE: स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन-कौन होगा शामिल

करीब 5,000 विशेष अतिथि लाल किले पर समारोह देखने आएंगे. इनमें स्पेशल ओलंपिक्स 2025 के भारतीय दल, अंतरराष्ट्रीय खेलों के विजेता, उत्कृष्ट किसान, बेहतरीन सरपंच, युवा लेखक, उद्यमी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, स्वच्छता कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पुनर्वासित मजदूर, वॉलंटियर्स के प्रतिनिधि और आदिवासी बच्चे शामिल होंगे.

इनके अलावा विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1,500 लोग पारंपरिक परिधानों में उपस्थित रहेंगे. स्वतंत्रता दिवस से पहले 'ऑपरेशन सिंदूर', 'नए भारत', और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर निबंध, पेंटिंग, रील, और ऑनलाइन क्विज आयोजित किए गए हैं. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन ऑनलाइन क्विज के लगभग 1,000 विजेता भी इस समारोह का हिस्सा होंगे. इस वर्ष पहली बार शाम को देशभर में 140 से अधिक स्थानों पर सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक, एनसीसी और असम राइफल्स आदि के बैंड देशभक्ति धुनों से माहौल को जीवंत करेंगे.

07:00 AM

Red Fort LIVE: 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किला तैयार

दिल्ली में लाल किला आज 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पूरी तरह सज गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर और बैनर भी यहां सजावट का हिस्सा हैं.

06:59 AM

15 August Independence Day: इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्या-क्या दिखेगा नया?

इस बार लालकिला पर गार्ड ऑफ ऑनर में 96 जवान (प्रत्येक—सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस से 24 जवान व एक-एक अधिकारी) शामिल होंगे. वायु सेना इस वर्ष के समारोह की कोऑर्डिनेटिंग सर्विस है. लालकिला पर ध्वजारोहण के समय 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, जिसमें स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल होगा. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के रूप में सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस के 128 जवान राष्ट्रीय सलामी देंगे.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ध्वजारोहण के तुरंत बाद वायु सेना के दो एमआई-17 हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा की जाएगी. एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज के साथ और दूसरा 'ऑपरेशन सिंदूर' को दर्शाने वाले ध्वज के साथ दिखाई देगा. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एनसीसी कैडेट्स और 'माई भारत' वॉलंटियर्स राष्ट्रगान गाएंगे. 2,500 कैडेट्स और वॉलंटियर्स ज्ञानपथ पर बैठकर 'नया भारत' का लोगो बनाएंगे.

06:55 AM

Independence Day Theme: स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक

देश 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का विशेष उत्सव मनाया जाएगा. 'ज्ञानपथ' पर दृश्य सजावट और निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो व 'चिनाब ब्रिज' की वॉटरमार्क छवि होगी, जो नए भारत के उदय का प्रतीक है. प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. इस वर्ष का थीम “नया भारत” है, जो सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में हो रही प्रगति को दर्शाएगा. समारोह का उद्देश्य एक समृद्ध, सुरक्षित और साहसी नए भारत के उदय का उत्सव मनाना और राष्ट्र को आगे बढ़ने की नई ऊर्जा प्रदान करना है.

06:53 AM

Independence Day President Droupadi Murmu Speech: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बातों का जिक्र किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं. हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं. ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं. हमारे लिए, हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की तारीख, हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है. औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने यह सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा. देश के हर हिस्से में रहने वाले लोग विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे, लेकिन बलवती आशा का भाव था. आशा का वही भाव, स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को ऊर्जा देता रहा है. कल, जब हम अपने तिरंगे को सलामी दे रहे होंगे, तब हम उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले, 15 अगस्त के दिन, भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी.

06:51 AM

Independence Day Security: दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले समेत कई जगहों पर सुरक्षा-व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है. दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जा रही है.

06:48 AM

79th Independence Day: पीएम मोदी 12वीं बार लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा

देश की आजादी को 78 साल पूरे हो गए हैं और देशभर में आज (15 अगस्त) 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Speech) लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए देश के नाम अपना संबोधन देंगे.

06:45 AM

PM Modi Independence Day: पीएम मोदी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की देश को शुभकामनाएं दी है. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले. जय हिंद!'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sumit Rai

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

TAGS

Independence Day

Trending news

आसमान में दिखा 'ऑपरेशन सिंदूर' का शौर्य, पीएम मोदी ने क्या कहा? लोग बजाने लगे ताली
operation sindoor
आसमान में दिखा 'ऑपरेशन सिंदूर' का शौर्य, पीएम मोदी ने क्या कहा? लोग बजाने लगे ताली
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने PAK को दी चेतावनी, बोले- परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा
Independence Day
Independence Day 2025 LIVE: लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने PAK को दी चेतावनी, बोले- परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
Machail Mata Yatra 2025
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
DNA
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
DNA
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
;