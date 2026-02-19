AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी

India AI Impact Summit (Day 4) LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया AI इंपैक्ट समिट का स्वागत किया. इसके बाद वो समिट को संबोधित करेंगे.
Trending Photos
India AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' का उद्घाटन किया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों में से एक की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक प्रधानमंत्री भारत एआई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे, जो सुबह लगभग 9:40 बजे शुरू होगा और लगभग 10:25 बजे सभा को संबोधित करेंगे.
AI समिट 2026 LIVE: AI इम्पैक्ट इंडिया समिट में बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भविष्य देखता है और कहा कि देश के पास इसके लिए 'टैलेंट, एनर्जी और पॉलिसी क्लैरिटी' है.
प्रधानमंत्री मोदी ने AI समिट में भाषण के दौरान 'MANAV' विजन लॉन्च किया है. पीएम मोदी मानव की फुल फॉर्म कुछ इस तरह बताई है
M: नैतिक और एथिकल सिस्टम
A: अकाउंटेबल गवर्नेंस
N: नेशनल सॉवरेनिटी
A: एक्सेसिबल और इनक्लूसिव
V: वैलिड और लेजिटिमेट
पीएम मोदी ने कहा कि आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है. इसलिए, हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है. वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम AI का क्या स्वरूप सौंपकर जाएंगे. इसलिए, आज असली प्रश्न ये नहीं है कि भविष्य में AI क्या कर सकती है. प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम Artificial Intelligence के साथ क्या करते हैं.
दिल्ली: AI इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,'मैं आप सभी का दुनिया के सबसे ऐतिहासिक AI समिट में स्वागत करता हूं...भारत दुनिया के सबसे बड़े टेक पूल का सेंटर है...यह ग्लोबल साउथ के लिए गर्व की बात है कि AI समिट भारत में हो रहा है.'
दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई, ओपनAI के CEO सैम ऑल्टमैन, मेटा के चीफ AI ऑफिसर एलेक्जेंडर वांग, एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई समेत ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में ग्रुप फोटो के लिए पोज देते हुए.
दिल्ली: AI इंपैक्ट समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने कहा,'10 साल पहले, मुंबई में एक स्ट्रीट वेंडर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता था कोई पता नहीं, कोई कागजात नहीं, कोई एक्सेस नहीं और आज वही वेंडर अपने फोन पर पेमेंट लेता है.'
दिल्ली: AI समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा,'नमस्ते, इस शानदार शहर में इस शानदार देश में हमारा स्वागत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. प्रधानमंत्री जी आपके के जरि होस्ट किए गए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट के लिए 2024 के अपने स्टेट विजिट के बाद वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है.'
दिल्ली: एआई समिट में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा,'प्रधानमंत्री मोदी आपके बुलावे के लिए धन्यवाद और ग्लोबल साउथ में पहला AI समिट आयोजित करने में भारत की लीडरशिप के लिए बधाई. भारत में मीटिंग का खास मतलब है. AI का भविष्य कुछ मुट्ठी भर देश तय नहीं कर सकते या इसे कुछ अरबपतियों की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता.'
दिल्ली: सुंदर पिचाई ने कहा,'हम डिजिटल डिवाइड को AI डिवाइड नहीं बनने दे सकते. इसका मतलब है कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में इन्वेस्ट करना... हम कल अनाउंस की गई हमारी अमेरिका-इंडिया कनेक्ट पहल के हिस्से के तौर पर US और इंडिया के बीच चार नए सिस्टम समेत सबसी फाइबर ऑप्टिक केबल का एक बड़ा नेटवर्क भी बना रहे हैं. जिम्मेदारी का मतलब बड़े आर्थिक बदलावों को समझना भी है. AI बिना किसी शक के वर्कफोर्स को नया आकार देगा, कुछ रोल को ऑटोमेट करेगा, दूसरों को बेहतर बनाएगा और पूरी तरह से नए करियर बनाएगा. 20 साल पहले, एक प्रोफेशनल YouTube क्रिएटर का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था. आज, दुनिया भर में लाखों लोग हैं.'
दिल्ली: #IndiaAIImpactSummit2026 में गूगल और अल्फाबेट के CEO, सुंदर पिचाई ने कहा,'प्रधानमंत्री मोदी और जाने-माने नेताओं, भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है. हर बार जब मैं आता हूं, तो बदलाव की रफ्तार देखकर हैरान रह जाता हूं और आज भी कुछ अलग नहीं है. जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं अक्सर चेन्नई से IIT खड़गपुर तक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन लेता था. वहां जाने के लिए, हम विशाखापत्तनम से गुजरते थे. मुझे याद है कि यह एक शांत और मामूली तटीय शहर था जो संभावनाओं से भरा हुआ था. अब उसी शहर में, गूगल एक फुल-स्टैक AI हब बना रहा है, जो भारत में हमारे $15 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है. पूरा होने पर, यह हब गीगावाट-स्केल कंप्यूट और एक नया इंटरनेशनल सबसी केबल गेटवे रखेगा, जो पूरे भारत में लोगों और बिजनेस को नौकरियां और लेटेस्ट AI देगा.'
#IndiaAIImpactSummit2026 में एंथ्रोपिक के CEO, डारियो अमोदेई ने कहा,'इस कमरे में और पूरे भारत में एनर्जी और एम्बिशन ज़बरदस्त है. मैं पिछले कुछ दिनों से भारतीय बिल्डरों और कंपनियों से मिल रहा हूँ, और यहाँ साथ मिलकर बनाने की एनर्जी साफ दिख रही है, जो कहीं और नहीं है.'
#IndiaAIImpactSummit2026 में, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, एन चंद्रशेखरन ने कहा,'AI का हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा. इसका दुनिया भर के एंटरप्राइज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा. क्योंकि मैं IT इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आता हूं, IT इंडस्ट्री के लिए एक शब्द, मेरी राय में, यह टेक सेक्टर और IT इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मौका है. क्योंकि IT इंडस्ट्री की असली वैल्यू कॉन्टेक्स्ट है, हर एंटरप्राइज के बिजनेस और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप की समझ और प्रोसेस और इकोसिस्टम, सप्लायर, कस्टमर और एंटरप्राइज के बाकी सभी कनेक्शन के अंदर सही टेक्नोलॉजी को काम में लाना है. AI उस रोल को और भी बढ़ाएगा.'
दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और दुनिया के दूसरे नेता #IndiaAIImpactSummit2026 में शामिल हुए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी #IndiaAIImpactSummit2026 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा समेत दुनिया के नेताओं से बातचीत करते दिखे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.