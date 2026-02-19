AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी

India AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026' का उद्घाटन किया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों में से एक की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक प्रधानमंत्री भारत एआई शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे, जो सुबह लगभग 9:40 बजे शुरू होगा और लगभग 10:25 बजे सभा को संबोधित करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source