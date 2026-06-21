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Yoga Day 2026 LIVE: कोलकाता की रेड रोड पर लोगों का हुजूम, मंच पर पीएम मोदी; देशभर में योग दिवस की धूम

International Yoga Day Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के साथ 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व कर रहे हैं. इस वैश्विक उत्सव में शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए दुनिया भर में लाखों लोग शामिल हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 21, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:28 AM IST
Yoga Day 2026 LIVE: कोलकाता की रेड रोड पर लोगों का हुजूम, मंच पर पीएम मोदी; देशभर में योग दिवस की धूम
Image Credit: International Yoga Day 2026 LIVE
21 June 2026 07:26 AM (IST)

 International Yoga Day Live: गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और CM हिमंत बिस्वा सरमा ने किया योग; उमड़ा जनसैलाब

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर असम की राजधानी गुवाहाटी में योग का एक भव्य और ऊर्जावान नजारा देखने को मिला. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने इस विशेष सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया. दोनों नेताओं ने स्थानीय नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न योग आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया. इस दौरान वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री ने असम की जनता को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हर उम्र के व्यक्ति को स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रतिदिन योग अपनाने का संदेश दिया.

21 June 2026 07:10 AM (IST)

International Yoga Day Live: दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया योग, 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' थीम पर दिया जोर

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के देशव्यापी उत्सव के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एक भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया. इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया और विभिन्न योग आसनों व प्राणायाम का अभ्यास किया. शिक्षा मंत्री ने इस वर्ष की आधिकारिक थीम 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' (Yoga for Healthy Aging) को रेखांकित करते हुए कहा कि योग जीवन के हर पड़ाव पर शारीरिक सक्रियता और मानसिक संतुलन बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है. उन्होंने युवाओं से योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की.

21 June 2026 07:06 AM (IST)

 International Yoga Day Live: लखनऊ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने किया योग; 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' थीम पर दिया फिटनेस का संदेश

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। राज्य के उपमुख्यमंत्री (डिप्टी CM) ब्रजेश पाठक ने इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नागरिकों व अधिकारियों के साथ विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया. इस दौरान उन्होंने सभी से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उपमुख्यमंत्री ने इस वर्ष की विशेष थीम 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' (Yoga for Healthy Aging) पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती उम्र में भी शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और बेहतर जीवनशैली बनाए रखने के लिए योग एक अचूक संजीवनी है.

21 June 2026 07:03 AM (IST)

 International Yoga Day Live: 'योग पूरी इंसानियत को साथ लाता है, सफाई के लिए बंगाल के लोगों की तारीफ'- PM मोदी

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया। योग की वैश्विक शक्ति को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश और पूरी दुनिया एक सूत्र में जुड़े हुए लग रहे हैं. यही योग की असली ताकत है, जो सबको जोड़ता है और साथ लाता है। इस पावन मौके पर, मैं पूरी इंसानियत को योग दिवस की दिल से बधाई देता हूं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि आज मैं योग दिवस पर बंगाल के लोगों की सफाई अभियान के लिए खास तौर पर तारीफ करना चाहूंगा. यह एक शानदार और प्रेरणादायक पहल है.

21 June 2026 06:55 AM (IST)

 International Yoga Day Live: 'रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की पवित्र भूमि पर योग करना अनोखा आध्यात्मिक अनुभव', कोलकाता में बोले PM मोदी

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक मौके पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की गौरवशाली विरासत को नमन किया। रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग दिवस के इस पावन मौके पर आज बंगाल में होना मेरे लिए बेहद खास और सौभाग्य की बात है. यह बंगाल की वही पवित्र और दिव्य धरती है, जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत अवतरित हुए.

प्रधानमंत्री ने आगे स्वामी विवेकानंद और लाहिड़ी महाशय जैसी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने इसी धरती से अध्यात्म की अलख जगाकर पूरी दुनिया को भारतीय योग और संस्कृति से परिचित कराया था. वहीं लाहिड़ी महाशय जैसे योगियों ने हमारी योग परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज ऐसी महान चेतनाओं की भूमि पर हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग करना एक अनोखा और गहरा आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है.

21 June 2026 06:47 AM (IST)

 International Yoga Day Live: 'हिमालय से हिंद महासागर तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा है' कोलकाता के रेड रोड से PM मोदी की दहाड़

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से पूरे देश को संबोधित किया. भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को योग के सूत्र में पिरोते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र को एक सकारात्मक चेतना और एकजुटता की शक्ति में बांधने का महा-माध्यम है.

21 June 2026 06:45 AM (IST)

 International Yoga Day Live: विजयवाड़ा में बाबा रामदेव के साथ थिरके हजारों लोग, साधकों ने कहा- योग से ही रहेंगे हेल्दी

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में योग का एक अद्भुत और भव्य नजारा देखने को मिला. योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में आयोजित सामूहिक योग सत्र में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में शामिल हुईं डॉ. अनुराधा ने उत्साहपूर्वक कहा कि हम सभी को योग रोज करना चाहिए, क्योंकि इससे हर कोई पूरी तरह हेल्दी रह सकता है. बाबा रामदेव को अपने बीच लाइव योग करते देखना हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है. यह आयोजन क्षेत्र में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का एक बड़ा संदेश दे गया.

21 June 2026 06:39 AM (IST)

 International Yoga Day Live: दिल्ली के नेहरू पार्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया योग, नॉर्वेजियन राजदूत भी हुईं शामिल

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में भी योग का भव्य रंग देखने को मिला. विदेश मंत्री (EAM) डॉ. एस जयशंकर ने दिल्ली के प्रसिद्ध नेहरू पार्क में आयोजित विशेष सत्र में हिस्सा लिया और विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया. इस कार्यक्रम में वैश्विक कूटनीति की झलक भी देखने को मिली, जब भारत में नॉर्वे की एम्बेसडर मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) भी भारतीय संस्कृति के इस उत्सव का हिस्सा बनने नेहरू पार्क पहुंचीं. राजनयिकों और नागरिकों की इस संयुक्त भागीदारी ने योग के वैश्विक भाईचारे के संदेश को और मजबूत किया है.

21 June 2026 06:36 AM (IST)

International Yoga Day Live: कोलकाता के रेड रोड पहुंचे PM मोदी, 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आगाज

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भव्य शंखनाद हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया.

प्रधानमंत्री के मंच पर आते ही वहां मौजूद हजारों योग साधकों और आम जनता ने भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया. 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' की वैश्विक थीम के साथ पीएम मोदी इस ऐतिहासिक आयोजन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे देश और दुनिया को योग के महत्व का संदेश देंगे.

21 June 2026 06:33 AM (IST)

Yoga Day 2026 LIVE: सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने रेड रोड पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाले भव्य कार्यक्रम से पहले कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड पूरी तरह सज चुका है. पीएम मोदी की भागीदारी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी सुबह-सुबह कार्यक्रम स्थल पहुंचे. उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था, मंच और आम जनता के लिए किए गए इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री और हजारों नागरिकों की मौजूदगी में यह वैश्विक आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

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Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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