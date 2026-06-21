International Yoga Day Live: गुवाहाटी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और CM हिमंत बिस्वा सरमा ने किया योग; उमड़ा जनसैलाब
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर असम की राजधानी गुवाहाटी में योग का एक भव्य और ऊर्जावान नजारा देखने को मिला. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने इस विशेष सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया. दोनों नेताओं ने स्थानीय नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न योग आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया. इस दौरान वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री ने असम की जनता को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हर उम्र के व्यक्ति को स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रतिदिन योग अपनाने का संदेश दिया.
#WATCH | Guwahati: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma perform Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Guwahati. pic.twitter.com/gaAnxGQVvF
— ANI (@ANI) June 21, 2026
International Yoga Day Live: दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया योग, 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' थीम पर दिया जोर
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के देशव्यापी उत्सव के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एक भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया. इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया और विभिन्न योग आसनों व प्राणायाम का अभ्यास किया. शिक्षा मंत्री ने इस वर्ष की आधिकारिक थीम 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' (Yoga for Healthy Aging) को रेखांकित करते हुए कहा कि योग जीवन के हर पड़ाव पर शारीरिक सक्रियता और मानसिक संतुलन बनाए रखने का सबसे सशक्त माध्यम है. उन्होंने युवाओं से योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की.
#WATCH | Delhi: Union Education Minister Dharmendra Pradhan participates in the 12th annual International Day of Yoga celebrations in Delhi.
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/zUXTOm6lxF
— ANI (@ANI) June 21, 2026
International Yoga Day Live: लखनऊ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने किया योग; 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' थीम पर दिया फिटनेस का संदेश
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। राज्य के उपमुख्यमंत्री (डिप्टी CM) ब्रजेश पाठक ने इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नागरिकों व अधिकारियों के साथ विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया. इस दौरान उन्होंने सभी से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उपमुख्यमंत्री ने इस वर्ष की विशेष थीम 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग' (Yoga for Healthy Aging) पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती उम्र में भी शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और बेहतर जीवनशैली बनाए रखने के लिए योग एक अचूक संजीवनी है.
#WATCH | Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak performs Yoga on the occasion of the 12th International Day of Yoga in Lucknow.
The theme for this year's Yoga Day is 'Yoga For Healthy Ageing' pic.twitter.com/rkckHuTZOj
— ANI (@ANI) June 21, 2026
International Yoga Day Live: 'योग पूरी इंसानियत को साथ लाता है, सफाई के लिए बंगाल के लोगों की तारीफ'- PM मोदी
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया। योग की वैश्विक शक्ति को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश और पूरी दुनिया एक सूत्र में जुड़े हुए लग रहे हैं. यही योग की असली ताकत है, जो सबको जोड़ता है और साथ लाता है। इस पावन मौके पर, मैं पूरी इंसानियत को योग दिवस की दिल से बधाई देता हूं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि आज मैं योग दिवस पर बंगाल के लोगों की सफाई अभियान के लिए खास तौर पर तारीफ करना चाहूंगा. यह एक शानदार और प्रेरणादायक पहल है.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Prime Minister Narendra Modi says, "The entire nation, world, seems connected. This is the power of yoga. Yoga connects everyone, brings everyone together. On this occasion, I extend my heartfelt greetings to the entire world, to the entire human… pic.twitter.com/wD9rRYWsSq
— ANI (@ANI) June 21, 2026
International Yoga Day Live: 'रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की पवित्र भूमि पर योग करना अनोखा आध्यात्मिक अनुभव', कोलकाता में बोले PM मोदी
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक मौके पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की गौरवशाली विरासत को नमन किया। रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग दिवस के इस पावन मौके पर आज बंगाल में होना मेरे लिए बेहद खास और सौभाग्य की बात है. यह बंगाल की वही पवित्र और दिव्य धरती है, जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत अवतरित हुए.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Prime Minister Narendra Modi says, "It is very special to be in Bengal today on the occasion of Yoga Day. The sacred land of Bengal, where saints like Ramakrishna Paramahamsa descended, Swami Vivekananda introduced yoga to the entire world from… pic.twitter.com/Ve5xZwae0X
— ANI (@ANI) June 21, 2026
प्रधानमंत्री ने आगे स्वामी विवेकानंद और लाहिड़ी महाशय जैसी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने इसी धरती से अध्यात्म की अलख जगाकर पूरी दुनिया को भारतीय योग और संस्कृति से परिचित कराया था. वहीं लाहिड़ी महाशय जैसे योगियों ने हमारी योग परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज ऐसी महान चेतनाओं की भूमि पर हजारों लोगों के साथ सामूहिक योग करना एक अनोखा और गहरा आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है.
International Yoga Day Live: 'हिमालय से हिंद महासागर तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा है' कोलकाता के रेड रोड से PM मोदी की दहाड़
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से पूरे देश को संबोधित किया. भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को योग के सूत्र में पिरोते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की एक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र को एक सकारात्मक चेतना और एकजुटता की शक्ति में बांधने का महा-माध्यम है.
#WATCH | West Bengal | Prime Minister Narendra Modi says, "...In India, from the Himalayas to the Indian Ocean, from the Northeast and Bengal in the east to Saurashtra in the west, the entire country seems to be filled with the energy of yoga"
(Source: DD News) pic.twitter.com/MyUKOzu613
— ANI (@ANI) June 21, 2026
International Yoga Day Live: विजयवाड़ा में बाबा रामदेव के साथ थिरके हजारों लोग, साधकों ने कहा- योग से ही रहेंगे हेल्दी
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में योग का एक अद्भुत और भव्य नजारा देखने को मिला. योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में आयोजित सामूहिक योग सत्र में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में शामिल हुईं डॉ. अनुराधा ने उत्साहपूर्वक कहा कि हम सभी को योग रोज करना चाहिए, क्योंकि इससे हर कोई पूरी तरह हेल्दी रह सकता है. बाबा रामदेव को अपने बीच लाइव योग करते देखना हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है. यह आयोजन क्षेत्र में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का एक बड़ा संदेश दे गया.
#WATCH | Vijayawada, Andhra Pradesh | International Day of Yoga 2026 | A Yoga practitioner Dr Anuradha says, "... Yoga should be practiced daily. It can help everyone be healthy... It is a great honour and matter of pride to see baba Ramdev practice Yoga here..." https://t.co/QB7Mos4evl pic.twitter.com/9v9NKNjNu5
— ANI (@ANI) June 21, 2026
International Yoga Day Live: दिल्ली के नेहरू पार्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया योग, नॉर्वेजियन राजदूत भी हुईं शामिल
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में भी योग का भव्य रंग देखने को मिला. विदेश मंत्री (EAM) डॉ. एस जयशंकर ने दिल्ली के प्रसिद्ध नेहरू पार्क में आयोजित विशेष सत्र में हिस्सा लिया और विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया. इस कार्यक्रम में वैश्विक कूटनीति की झलक भी देखने को मिली, जब भारत में नॉर्वे की एम्बेसडर मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) भी भारतीय संस्कृति के इस उत्सव का हिस्सा बनने नेहरू पार्क पहुंचीं. राजनयिकों और नागरिकों की इस संयुक्त भागीदारी ने योग के वैश्विक भाईचारे के संदेश को और मजबूत किया है.
#WATCH | Delhi: EAM Dr S Jaishankar performs Yoga at Nehru Park on the 12th annual International Day of Yoga.
Ambassador of Norway to India, May-Elin Stener, also participates in the event. pic.twitter.com/krb7nJ9ec6
— ANI (@ANI) June 21, 2026
International Yoga Day Live: कोलकाता के रेड रोड पहुंचे PM मोदी, 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आगाज
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भव्य शंखनाद हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया.
WATCH | West Bengal | Prime Minister Narendra Modi takes the stage at the 12 annual International Day of Yoga organised at the Red Road in Kolkata.
(Source: DD) pic.twitter.com/Ydb5HbqbZx
ANI (@ANI) June 21, 2026
प्रधानमंत्री के मंच पर आते ही वहां मौजूद हजारों योग साधकों और आम जनता ने भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया. 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' की वैश्विक थीम के साथ पीएम मोदी इस ऐतिहासिक आयोजन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे देश और दुनिया को योग के महत्व का संदेश देंगे.
Yoga Day 2026 LIVE: सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने रेड रोड पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाले भव्य कार्यक्रम से पहले कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड पूरी तरह सज चुका है. पीएम मोदी की भागीदारी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी सुबह-सुबह कार्यक्रम स्थल पहुंचे. उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था, मंच और आम जनता के लिए किए गए इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री और हजारों नागरिकों की मौजूदगी में यह वैश्विक आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
Yoga Day 2026 LIVE: आज पूरा भारत और दुनिया के तमाम देश 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के 12वें एडिशन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. इस साल का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक 'रेड रोड' पर आयोजित किया गया है, जिसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है. अलसुबह से ही कोलकाता में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जहां पीएम मोदी के साथ हर उम्र के हजारों लोग, युवा और बुजुर्ग योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कर रहे हैं.
इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ (Yoga for Healthy Aging) रखी गई है. इस थीम का मुख्य उद्देश्य योग को किसी एक दिन का इवेंट न बनाकर इसे जिंदगी भर की एक अच्छी आदत के रूप में ढालना है.पीएम मोदी ने रेड रोड से संदेश देते हुए कहा कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह बढ़ती उम्र में भी फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेल-बीइंग (मानसिक शांति) और इमोशनल बैलेंस (भावनात्मक संतुलन) को बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार है.
भारत के बाहर भी इस बार योग दिवस को लेकर क्रेज देखा जा रहा है. दुनिया भर में मौजूद भारतीय डिप्लोमैटिक मिशन (दूतावासों) ने अलग-अलग देशों में हजारों की संख्या में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया है. न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, पेरिस के एफिल टॉवर से लेकर लंदन और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों तक पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है.
वैश्विक स्तर पर बढ़ती बीमारियों और मानसिक तनाव के इस दौर में, 'हेल्दी लाइफस्टाइल' को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) के सदस्य देश भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. भारत की ये प्राचीन विरासत आज पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...