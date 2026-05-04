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Hindi NewsदेशIslampur and Balurghat Election Result 2026 Live: क्या बेलूरघाट में खिलेगा कमल या इस्लामपुर में लहराएगा टीएमसी का परचम? देखें लाइव नतीजे

Islampur and Balurghat Election Result 2026 Live: क्या बेलूरघाट में खिलेगा कमल या इस्लामपुर में लहराएगा टीएमसी का परचम? देखें लाइव नतीजे

Islampur and Balurghat Assembly Election Results 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत इस्लामपुर और बेलूरघाट सीटों के लाइव परिणाम यहां देखें. जानें कौन जीता, कौन हारा और शुरुआती रुझानों में कौन आगे या पीछे रहेगा.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 04, 2026, 07:10 AM IST
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Islampur and Balurghat Election Result 2026 Live: क्या बेलूरघाट में खिलेगा कमल या इस्लामपुर में लहराएगा टीएमसी का परचम? देखें लाइव नतीजे
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Islampur and Balurghat Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सबसे चर्चित सीटों में शुमार इस्लामपुर और बेलूरघाट के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. उत्तर दिनाजपुर का इस्लामपुर हो या दक्षिण दिनाजपुर का बेलूरघाट, इन दोनों ही सीटों पर पूरे बंगाल की नजरें टिकी हुई हैं. सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच यहां जोरदार मुकाबला देखने को मिला है. इस खबर में हम आपको इस्लामपुर और बेलूरघाट के पल-पल के लाइव अपडेट्स देंगे.

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04 May 2026
07:10 AM

Balurghat Election Result 2026 LIVE: बालुरघाट विधानसभा चुनाव 2026: प्रमुख चेहरे

बालुरघाट विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक है, जहां विभिन्न राजनैतिक दलों के दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वर्तमान में वोटों की गिनती जारी है और सभी मुख्य उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना बाकी है.

विद्युत कुमार रॉय (BJP)
प्रदीप कुमार मित्रा (INC)
अर्पिता घोष (AITC)
योगेश चंद्र मुर्मू (BSP)
अर्नब चौधरी (RSP)

07:07 AM

Islampur Election Result 2026 LIVE: इस्लामपुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में आने वाली इस्लामपुर सीट हमेशा से ही राज्य की हॉट सीटों में से एक रही है. इस दफा यहां लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है. तृणमूल कांग्रेस ने अनुभवी नेता अब्दुल करीम चौधरी का टिकट काटकर कन्हैयालाल अग्रवाल को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी की तरफ से चित्रजीत रॉय मैदान में हैं.

उम्मीदवारों के नाम-

अग्रवाल कन्हैया लाल (TMC)
चित्रजीत रॉय (BJP)
गुड्डी रियाज (INC)
एमडी सामी खान (CPIM)
एमडी जियाउल हक चौधरी (AJUN)
रूपा सरकार (BSP)
बिरेन्द्र नाथ सिन्हा (SUCIC)

06:46 AM

Balurghat Election Result 2026 LIVE: बेलूरघाट सीट के अपडेट्स

बेलूरघाट सीट के लिए वोटों की गिनती, पार्टीवार रुझानों और अंतिम चुनाव परिणामों के सबसे तेज लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें. हम आपको यहां निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी और अंतिम विजेता के बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे.

06:45 AM

Balurghat Election Result 2026 LIVE: किसे-कितने वोट मिले थे?

2021 के चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के शेखर दासगुप्ता 58,693 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे. इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 1,72,383 है. इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पुरुष और महिला मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने इस बार भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है.

06:43 AM

Balurghat Election Result 2026 LIVE: 2021 के विधानसभा चुनावों पर एक नजर

अगर साल 2021 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, तो उस समय मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार लाहिड़ी, तृणमूल कांग्रेस के शेखर दासगुप्ता और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सुचेता विश्वास के बीच था. पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार लाहिड़ी ने 13,436 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी.

06:40 AM

Balurghat Election Result 2026 LIVE: कौन-कौन है आमने-सामने?

बेलूरघाट विधानसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल 2026 को मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई थी. इस बार बेलूरघाट सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से अर्नब चौधरी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) से अर्पिता घोष और भारतीय जनता पार्टी (BJP) से विद्युत कुमार रॉय जैसे दिग्गज नेता चुनावी मैदान में आमने-सामने हैं.

06:37 AM

Islampur Election Result 2026 LIVE: इस्लामपुर सीट के अपडेट्स

इस्लामपुर सीट के लिए वोटों की गिनती, पार्टी के अनुसार रुझान और अंतिम परिणामों की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. हम आपको यहां पल-पल के लाइव अपडेट्स उपलब्ध कराते रहेंगे.

06:36 AM

Islampur Election Result 2026 LIVE: यहां बीजेपी का कैसा रहा था माहौल?

2021 के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के सौम्यरूप मंडल दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें कुल 62,691 वोट प्राप्त हुए थे. इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 2,04,047 है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पुरुष और महिला मतदाता शामिल हैं.

06:34 AM

Islampur Election Result 2026 LIVE: पिछले चुनाव में किसने मारी थी बाजी?

अगर साल 2021 के विधानसभा चुनावों की बात करें, तो उस समय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से अब्दुल करीम चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से सौम्यरूप मंडल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सादिकुल इस्लाम चुनावी मैदान में थे. पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के अब्दुल करीम चौधरी ने 37,440 मतों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की थी.

06:33 AM

Islampur Election Result 2026 LIVE: कौन-कौन हैं मैदान में

इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्न हुआ था. इस बार इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में एआईटीसी (AITC) से कन्हैया लाल अग्रवाल, एसयूसीआई(सी) से बीरेंद्र नाथ सिन्हा और भाजपा (BJP) से चित्रजीत रॉय जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

06:30 AM

Balurghat Election Result 2026 LIVE: दिलचस्प है यहां का मुकाबला

बेलूरघाट सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर होगा. यह सीट दक्षिण दिनाजपुर जिले का मुख्य केंद्र है और यहां जीत दर्ज करना हर पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है. पिछले चुनावों के रिकॉर्ड देखें तो बेलूरघाट ने हमेशा चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं. इस बार भी यहां के रुझानों में काफी उतार-चढ़ाव भरे देखने को मिल सकते हैं.

06:28 AM

Islampur Election Result 2026 LIVE: 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है. यहां वोटों की गिनती कड़े सुरक्षा घेरे में शुरू होगी. इस्लामपुर का चुनाव परिणाम उत्तर बंगाल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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Assembly Election 2026West Bengal Election 2026Islampur and Balurghat elections result 2026

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