Islampur and Balurghat Election Result 2026 Live: क्या बेलूरघाट में खिलेगा कमल या इस्लामपुर में लहराएगा टीएमसी का परचम? देखें लाइव नतीजे

Islampur and Balurghat Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सबसे चर्चित सीटों में शुमार इस्लामपुर और बेलूरघाट के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. उत्तर दिनाजपुर का इस्लामपुर हो या दक्षिण दिनाजपुर का बेलूरघाट, इन दोनों ही सीटों पर पूरे बंगाल की नजरें टिकी हुई हैं. सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच यहां जोरदार मुकाबला देखने को मिला है. इस खबर में हम आपको इस्लामपुर और बेलूरघाट के पल-पल के लाइव अपडेट्स देंगे.

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