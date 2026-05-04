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Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live: जादवपुर में फिर बदलेगा विधायक? 2011 से चल रहा 'नो-रिपीट' ट्रेंड

Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में आज फैसले का दिन है. राज्य की 293 सीटों पर किए गए मतदान की आज यानी सोमवार, 4 मई को सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी. EVM का पिटारा खुलेगा और अगले 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल की भविष्य का फैसला हो जाएगा. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देशभर की नजर है. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको पश्चिम बंगाल के जादवपुर और कांथी दक्षिण सीट के नतीजे बताएंगे. बनें रहें हमारे साथ.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 04, 2026, 06:51 AM IST
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West Bengal Election Result 2026 Live Updates
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Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live Updates: कोलकाता से सटा और दक्षिण 24 परगना जिले में आने वाला जादवपुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से सियासी तौर पर बेहद दिलचस्प रहा है. एक समय था जब यह इलाका लेफ्ट का मजबूत किला माना जाता था... इतना मजबूत कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे. लेकिन समय की खास बात होती है कि वो बदलता जरूर है. राजनीति बदली और इस किले पर दूसरे दलों ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली. अब एक बार फिर लेफ्ट यहां वापसी का सपना देख रहा है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है. इस सीट पर 4 मई को मतगणना हो रही है और पूरे राज्य की तरह यहां भी नजरें टिकी हुई हैं.

अगर उम्मीदवारों की बात करें तो सत्ताधारी टीएमसी ने एक बार फिर देब्रब्रत मजूमदार पर भरोसा जताया है, जो पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं. वहीं माकपा ने मजबूत दांव खेलते हुए कोलकाता के पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है. दूसरी तरफ भाजपा ने सरवरी मुखर्जी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने श्यामोली मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है. कुल मिलाकर जादवपुर की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है.

जादवपुर सीट पर उम्मीदवार

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देब्रब्रत मजूमदार (टीएमसी)
– मौजूदा विधायक, फिर से जीत दोहराने की कोशिश.
विकास रंजन भट्टाचार्य (माकपा/लेफ्ट)
– कोलकाता के पूर्व मेयर, लेफ्ट की वापसी का बड़ा चेहरा.
सरवरी मुखर्जी (भाजपा)
– बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे हैं.
श्यामोली मंडल (कांग्रेस)
– कांग्रेस की उम्मीदवार

 

 

04 May 2026
06:30 AM

Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live Updates: क्या इस बार बदलेगा जादवपुर का नो-रिपीट ट्रेंड?

जादवपुर को हाई-प्रोफाइल और करीबी मुकाबले वाली सीट माना जा रहा है. यहां टीएमसी vs लेफ्ट की सीधी टक्कर मानी जा रही है, जबकि बीजेपी भी खेल बिगाड़ सकती है. इस सीट का एक खास ट्रेंड रहा है, जो बेहद रोचक है. यहां 2011 से लगातार दो बार कोई विधायक जीत नहीं पाया है. मतलब सीधा है कि जादवपुर की जनता बदलाव में विश्वास रखती है. क्या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा? 

06:15 AM

Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live Updates: जादवपुर सीट पर कौन-कौन है उम्मीदवार?

जादवपुर विधानसभा सीट पर 2026 के चुनाव में मुख्य मुकाबला चार प्रमुख उम्मीदवारों के बीच है.

देब्रब्रत मजूमदार (टीएमसी)
– मौजूदा विधायक, फिर से जीत दोहराने की कोशिश.
विकास रंजन भट्टाचार्य (माकपा/लेफ्ट)
– कोलकाता के पूर्व मेयर, लेफ्ट की वापसी का बड़ा चेहरा.
सरवरी मुखर्जी (भाजपा)
– बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे हैं.
श्यामोली मंडल (कांग्रेस)
– कांग्रेस की उम्मीदवार

जादवपुर सीट पर सीधा मुकाबला टीएमसी vs लेफ्ट vs बीजेपी vs कांग्रेस के बीच है, जिससे यह लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है.

 

 

06:00 AM

Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live Updates: जादवपुर सीट क्यों अहम?

कोलकाता से सटा और दक्षिण 24 परगना जिले में आने वाला जादवपुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से सियासी तौर पर बेहद दिलचस्प रहा है. एक समय था जब यह इलाका लेफ्ट का मजबूत किला माना जाता था... इतना मजबूत कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे. लेकिन समय की खास बात होती है कि वो बदलता जरूर है. राजनीति बदली और इस किले पर दूसरे दलों ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली. अब एक बार फिर लेफ्ट यहां वापसी का सपना देख रहा है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है. इस सीट पर 4 मई को मतगणना हो रही है और पूरे राज्य की तरह यहां भी नजरें टिकी हुई हैं.

अगर उम्मीदवारों की बात करें तो सत्ताधारी टीएमसी ने एक बार फिर देब्रब्रत मजूमदार पर भरोसा जताया है, जो पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं. वहीं माकपा ने मजबूत दांव खेलते हुए कोलकाता के पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है. दूसरी तरफ भाजपा ने सरवरी मुखर्जी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने श्यामोली मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है. कुल मिलाकर जादवपुर की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन चुकी है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या लेफ्ट अपना पुराना गढ़ वापस हासिल कर पाएगा, या फिर टीएमसी अपना दबदबा बरकरार रखेगी या कोई तीसरी ताकत खेल बिगाड़ देगी.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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