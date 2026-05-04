Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?

Jalpaiguri and Darjeeling Assembly Election Results 2026 Updates: पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग की सीटों पर एग्जिट पोल्स में कड़ा मुकाबला होने की बात कही गई है. पिछली बार दार्जिलिंग में जहां टीएमसी बहुत मामूली वोटों से जीती थी तो वहीं जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने 21 हजार से अधिक वोटों से चुनाव जीता था. अबकी बार भी इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है. दोनों सीटों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ...
Trending Photos
Jalpaiguri and Darjeeling Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल अपने चरम पर है. जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग विधानसभा सीटों पर भी अब कुछ ही देर में वोटिंग की गिनती शुरू होने जा रही है. सुबह से ही काउंटिंग सेंटरों के बाहर हलचल तेज हो गई है. इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है. मतगणना शुरू होने से ठीक पहले अगर जलपाईगुड़ी में पिछली तस्वीर पर नजर डालें, तो मुकाबला बहुत कठिन था. इस विधानसभा सीट पर पिछली बार टीएमसी के प्रदीप कुमार ब्रह्मा ने बीजेपी के सुजीत सिंह पीकू को महज 941 वोटों से शिकस्त दी थी.
वहीं दार्जिलिंग विधानसभा की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव (2021) बीजेपी के उम्मीदवार नीरज तमांग और निर्दलीय उम्मीदवार केशवराज के बीच नजदीकी मुकाबला हुआ था. इस सीट पर बीजेपी ने 21276 वोटों से जीत हासिल की थी. दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नीरज तमांग जिंबा को उम्मीदवार बनाया. वहीं केशव राज शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं.
इन दोनों सीटों पर ने पूरी ताकत झोंक दी है, और स्थानीय मुद्दों से लेकर बड़े राजनीतिक समीकरण तक इस चुनाव में असर डाल सकते हैं. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जनता किसे अपना समर्थन देती है. कौन बनेगा विजेता? और किसे संतोष करना पड़ेगा? इन दोनों सीटों के हर अपडेट और नतीजों की पूरी जानकारी के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहें...
Jalpaiguri and Darjeeling Assembly Election Result 2026 Live: दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी सीटों परथोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए थोड़ी देर में वोटों गिनती शुरू हो जाएगी. यहां की दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी विधान सभा में काउंटिंग से जुड़ी सभी जानकारी के लिए जुड़े रहें Zee News के साथ. पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए मतदान हुआ था और वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.