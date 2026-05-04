Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?

Jalpaiguri and Darjeeling Assembly Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल अपने चरम पर है. जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग विधानसभा सीटों पर भी अब कुछ ही देर में वोटिंग की गिनती शुरू होने जा रही है. सुबह से ही काउंटिंग सेंटरों के बाहर हलचल तेज हो गई है. इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है. मतगणना शुरू होने से ठीक पहले अगर जलपाईगुड़ी में पिछली तस्वीर पर नजर डालें, तो मुकाबला बहुत कठिन था. इस विधानसभा सीट पर पिछली बार टीएमसी के प्रदीप कुमार ब्रह्मा ने बीजेपी के सुजीत सिंह पीकू को महज 941 वोटों से शिकस्त दी थी.

वहीं दार्जिलिंग विधानसभा की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव (2021) बीजेपी के उम्मीदवार नीरज तमांग और निर्दलीय उम्मीदवार केशवराज के बीच नजदीकी मुकाबला हुआ था. इस सीट पर बीजेपी ने 21276 वोटों से जीत हासिल की थी. दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नीरज तमांग जिंबा को उम्मीदवार बनाया. वहीं केशव राज शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं.

इन दोनों सीटों पर ने पूरी ताकत झोंक दी है, और स्थानीय मुद्दों से लेकर बड़े राजनीतिक समीकरण तक इस चुनाव में असर डाल सकते हैं. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जनता किसे अपना समर्थन देती है. कौन बनेगा विजेता? और किसे संतोष करना पड़ेगा? इन दोनों सीटों के हर अपडेट और नतीजों की पूरी जानकारी के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहें...