Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही

Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में बादल फटने की वजह से भीषण तबाही मची है. देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Jammu Kashmir Landslide: देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही मची है. पानी और मलबे में पेड़, घर और सड़कें बह गई हैं. 4 लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं चिनाब नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते वैष्णो देवी यात्रा और जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है. भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है. इसके अलावा कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसके कारण रोड कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है. बहांग क्षेत्र में पानी घुसने के कारण कुछ दुकानें भी प्रभावित हुई हैं. जिले में काफी लिंक रोड बाधित हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि गुजरात में भी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है.
घरों में घुसा पानी
उधमपुर (जम्मू-कश्मीर): लगातार भारी बारिश से घरों में पानी घुस गया।
घरों में घुसा बारिश का पानी
कुल्लू, हिमाचल प्रदेश: उपायुक्त तोरुल एस. रवीश ने कहा, "कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जलस्तर बढ़ गया है...इसके कारण रोड कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है...बहांग क्षेत्र में पानी घुसने के कारण कुछ दुकानें भी प्रभावित हुई हैं...जिले में काफी लिंक रोड…
Jammu Kashmir Landslide: उफान पर व्यास नदी का जलस्तर
डोडा, जम्मू-कश्मीर: भारी बारिश के कारण डोडा में नदी उफान पर है।
