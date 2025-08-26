Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही

Jammu Kashmir Landslide: देश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही मची है. पानी और मलबे में पेड़, घर और सड़कें बह गई हैं. 4 लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं चिनाब नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते वैष्णो देवी यात्रा और जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है. भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है. इसके अलावा कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसके कारण रोड कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है. बहांग क्षेत्र में पानी घुसने के कारण कुछ दुकानें भी प्रभावित हुई हैं. जिले में काफी लिंक रोड बाधित हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि गुजरात में भी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source