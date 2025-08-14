Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही की, 12 लोगों की मौत, चल रही थी मचैल माता यात्रा

Jammu Kishtwar Cloud Burst Live Updates: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में बड़ा हादसा हुआ है. यहां के मचैल माता यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले चोसती गांव में गुरुवार (14 अगस्त) को भीषण बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. पद्दार उप-मंडल के चसोती गांव में बादल फटने की घटना हुई, जो मंदिर जाने वाले रास्ते में आखिरी मोटर-इनेबल्ड गांव है. अफसरों के मुताबिक, 12-15 लोगों के मारे जाने की आशंका है. ज़िला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा मार्ग पर निर्धारित चिकित्सा केंद्रों पर पर्याप्त दवाइयां और डॉक्टर सहित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों.

किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक आई बाढ़ के बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, 'मुझे जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा का फोन आया कि उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बादल फटा है. यह लोकप्रिय मचैल माता यात्रा का मार्ग भी है जो यहीं से निकलती है. बादल फटने की घटना बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, जिससे बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है. हमने तुरंत जिला अधिकारियों से संपर्क किया, जो भी हैरान थे, क्योंकि इसने सभी को हैरान कर दिया था. उन्होंने घटनास्थल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द हमें और जानकारी मिल जाएगी. हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. प्रशासन चिकित्सा उपचार के लिए हेलीकाप्टर से बचाव की भी व्यवस्था करेगा.