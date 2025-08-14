Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही की, 12 लोगों की मौत, चल रही थी मचैल माता यात्रा

Kishtwar Cloud Burst Live: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पद्दार इलाके में गुरुवार को भीषण बादल फटने की घटना हुई. मौके पर बचाव अभियान जारी है. इस घटना में 12 लोगों के मरने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. यह घटना जिले के चोसिटी इलाके में हुई. इस घटना से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए ज़ी न्यूज लाइव के साथ बन रहें.
Jammu Kishtwar Cloud Burst Live Updates: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में बड़ा हादसा हुआ है. यहां के मचैल माता यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले चोसती गांव में गुरुवार (14 अगस्त) को भीषण बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. पद्दार उप-मंडल के चसोती गांव में बादल फटने की घटना हुई, जो मंदिर जाने वाले रास्ते में आखिरी मोटर-इनेबल्ड गांव है. अफसरों के मुताबिक, 12-15 लोगों के मारे जाने की आशंका है. ज़िला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा मार्ग पर निर्धारित चिकित्सा केंद्रों पर पर्याप्त दवाइयां और डॉक्टर सहित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों.
किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक आई बाढ़ के बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, 'मुझे जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा का फोन आया कि उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बादल फटा है. यह लोकप्रिय मचैल माता यात्रा का मार्ग भी है जो यहीं से निकलती है. बादल फटने की घटना बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, जिससे बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है. हमने तुरंत जिला अधिकारियों से संपर्क किया, जो भी हैरान थे, क्योंकि इसने सभी को हैरान कर दिया था. उन्होंने घटनास्थल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द हमें और जानकारी मिल जाएगी. हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. प्रशासन चिकित्सा उपचार के लिए हेलीकाप्टर से बचाव की भी व्यवस्था करेगा.
Kishtwar Cloudburst LIVE: गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा के लिए CM अब्दुल्ला से बात की
Jammu And kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में भीषण बादल फटने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की. शाह ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियान चला रहा है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं.
Spoke with the LG and Chief Minister of J&K on the cloudburst in Kishtwar district. The local administration is conducting relief and rescue operations. NDRF teams have promptly been rushed to the site. We are closely monitoring the situation and stand firmly with the people of…
— Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2025
Kishtwar Cloudburst LIVE: हेल्प डेस्क स्थापित किया गया
Jammu And kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटने के बाद हेल्प डेस्क स्थापित किया गया.
Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ के बाद गांदरबल में भी बादल फटने की घटना
Jammu And kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही में 12 लोगों की मौत और कई घर बर्बाद हुए हैं. इस घटना अलावा अब गांदरबल में भी बादल फटने की घटना सामने आई है.
बादल फटने से काफी जनहानि' हो सकती है... बोले- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
Jammu And Kashmir Kishtwar Cloud Burst Live: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटना पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, जिससे काफी जनहानि हो सकती है. उन्होंने आगे कहा, 'हमने तुरंत ज़िला अधिकारियों से संपर्क किया, जो भी हैरान थे, क्योंकि इस घटना ने सभी को चौंका दिया था. उन्होंने घटनास्थल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है.'
Kishtwar Cloud Burst Live: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 'त्रासदी पर गहरा दुख' व्यक्त किया
Jammu And Kashmir Kishtwar Cloud Burst Live: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया.सीएम अब्दुल्ला ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने सोशल मिडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, 'मुख्यमंत्री कार्यालय जिला प्रशासन के संपर्क में है और राहत एवं बचाव के सभी उपाय किए जा रहे हैं.'
Chief Minister has expressed deep sorrow over the tragic cloudburst in Kishtwar, extending condolences to the bereaved families. The Chief Minister's office is in touch with the district administration and all the measures for relief and rescue are being taken.
— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 14, 2025
तेजी से चल रहा राहत बचाव कार्य जारी- बोले डीसी
Kishtwar Cloud Burst Live: किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि राहत व बचाव कार्य जारी है. चशोती इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है. मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें तैनात हैं. हम नुकसान का आकलन करने और शहरियों व तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ज़िला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा मार्ग पर निर्धारित चिकित्सा केंद्रों पर पर्याप्त दवाइयां और डॉक्टर सहित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों.
किश्तवाड़ में बादल फटने से 12 लोगों की मौत
Jammu Kishtwar Cloud Burst Live: किश्तवाड़ के चिशोती इलाके में बादल फटने से भारी ताबाही हुई है. कई घर पानी के तेज बहाव में बह गए हैं और बड़े नुकसान की खबर है.इस हादसे में लोग कई घायल हुए हैं. मौके पर रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है.
