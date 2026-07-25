/Jantar Mantar Protest Live: इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का सियासी प्रहार, बोले- डरो मत, अब सरकार बदलने का समय

Jantar Mantar Protest Live Updates: 'धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ ट्रांसफर से नहीं बच सकते, उन्हें पद से हटाना ही होगा...' शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी पर अड़े राहुल गांधी

नीट और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें तुरंत पद से बर्खास्त करने की मांग की है. राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि छात्रों की 3 प्रमुख मांगों पर विपक्ष किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है. राहुल गांधी ने कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री का केवल मंत्रालय बदलना देश के छात्रों को कतई मंजूर नहीं होगा.

#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "...Students have three demands, and these are not negotiable demands... The first demand is that the Education Minister, who is corrupt, incompetent, and misaligned, has to be sacked... There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet… pic.twitter.com/hKoXOQ4SSz — ANI (@ANI) July 25, 2026

मंत्रालय बदलना कोई समाधान नहीं, बर्खास्तगी ही एकमात्र रास्ता

राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि स्टूडेंट्स की तीन मांगें हैं, और ये ऐसी मांगें हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती... पहली मांग यह है कि एजुकेशन मिनिस्टर, जो करप्ट, नाकाबिल और गलत सोच वाले हैं, उन्हें हटाया जाए. मिस्टर मोदी की कैबिनेट में कुछ बातें चल रही हैं कि इसका हल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन से हटाकर किसी और मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए. यह भारत के स्टूडेंट्स को मंज़ूर नहीं है. यह किसी को भी मंजूर नहीं है. वजह यह है कि प्रधान करप्शन और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है, उसकी निशानी हैं. वह इस देश की सबसे कीमती चीज, यानी हमारे स्टूडेंट्स और उनके भविष्य की बर्बादी की निशानी हैं. इसलिए मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को यहां-वहां करने से कुछ नहीं होने वाला, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा.

संसद से सड़क तक गरमाया मुद्दा

राहुल गांधी के इस आक्रामक रुख से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाहता. जहां एक ओर देश भर में छात्र परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष अब शिक्षा मंत्री की सीधी बर्खास्तगी को अपनी सबसे प्रमुख मांग बनाकर सरकार पर चौतरफा दबाव बना रहा है.