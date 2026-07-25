/Jantar Mantar Protest Live: इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का सियासी प्रहार, बोले- डरो मत, अब सरकार बदलने का समय

Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की एकता और समृद्धि के लिए काम करती है. उन्होंने कहा कि जब छात्रों ने अपनी मांगें रखीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कदम उठाया और एक महीने के भीतर न केवल बिना किसी लीक के परीक्षा कराई, बल्कि समय पर नतीजे भी घोषित कर दिए. हालांकि, कुछ बाहरी ताकतों ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा युवाओं और छात्रों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहे हैं.
#WATCH | Patna | On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Union Minister Giriraj Singh says, "The Bharatiya Janata Party works for national unity and the prosperity of the nation. When students came forward with their demands, Prime Minister Narendra… pic.twitter.com/DrSXPyP5X5
— ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ तीसरे दौर की अहम बातचीत की है. जिसके फुटेज सामने आ रहे हैं.
#WATCH | Delhi: Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh hold third round of talks with Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/hAhqxCI8VC
— ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद राहुल गांधी का बयान- "डरो मत, अब सरकार बदलने का समय"
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे education system को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।
शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है।
सड़कों पर आ कर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत-बहुत बधाई।
2 मांगें… pic.twitter.com/Uc2cEOCVKA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि "झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए" - यानी जब लोगों में सच और सही के लिए खड़े होने की ताकत और इरादा हो, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी आखिरकार झुकना ही पड़ता है.
"झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए"
– अभिजीत दीपके pic.twitter.com/fTRr5eL1gU
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: लड़ाई सिस्टम से थी और रहेगी- पवन खेड़ा
देश के छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों को आज बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री को नौकरी से बाहर निकाल दिया।
युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान को dismiss कर दिया।
: राज्यसभा सांसद @Pawankhera जी
दिल्ली pic.twitter.com/5pCArxbOaU
— Congress (@INCIndia) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भारत की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं के प्रति सरकार की बेरुखी का प्रतीक बन चुके हैं.
Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने इसे भारत और देश की नई पीढ़ी (जेन-जी) की ताकत करार दिया है. उन्होंने युवाओं के एकजुट विरोध की सराहना करते हुए कहा कि यह देश के छात्रों और युवाओं की आवाज की बहुत बड़ी जीत है.
This is the power of India!
Now that the resignation has happened:
1) Apology from the bjp regime on the brutal lathi charge on young Indians.
2) Inquiry into who ordered that lathi charge.
3) All FIRs on Indians protesting against the brutality of the regime to be… https://t.co/MrbbQH1R4p
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच अहम वार्ता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तीसरे दौर की बैठक शुरू हो गई है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हो रही इस बैठक में आंदोलन को खत्म कराने और सीजेपी की बाकी बची मांगों, जैसे मुआवजा और पुलिस कार्रवाई पर सहमति बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है.
Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह नई पीढ़ी की बहुत बड़ी जीत है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसकी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि सरकार को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पर गंभीर मंथन करना होगा और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, साथ ही सभी राजनीतिक दलों को इससे सबक लेते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने होंगे.
#WATCH | Azamgarh, UP | On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, "...This is a major victory for the new generation...The government will have to think very seriously about everything from primary education to… pic.twitter.com/LaRsVJFEeh
— ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, "सच्चा नेतृत्व दशकों में आंका जाता है और धर्मेंद्र प्रधान जी का सफर सार्वजनिक जीवन व छात्र कल्याण के प्रति उनके जीवनभर के जुड़ाव की मिसाल है."
True leadership is measured over decades & @dpradhanbjp ji’s journey stands as a testament to lifelong engagement with public life & student welfare.
Having worked alongside him in the Union Cabinet, I have seen his sincere dedication to strengthening India’s education ecosystem… pic.twitter.com/dNavUuVVh7
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा और यह भारत के युवाओं और छात्रों की एक बड़ी जीत है.
Jantar Mantar Protest Live: कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के युवाओं और जेन-जी की बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि ये देश भर के उन करोड़ों युवाओं की आवाज की जीत है जिन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई थी. पार्टी ने आरोप लगाया कि युवाओं की सच की ताकत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार को हरा दिया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों से लेकर संसद तक न्याय की ये लड़ाई तब तक जारी रखेगी जब तक शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह सुधार नहीं हो जाता, साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए पीएम मोदी से माफी की मांग भी की है.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की जीत है, भारत के GEN Z की जीत है।
ये जीत उन करोड़ों युवाओं की है, जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवाज बुलंद की।
युवाओं के सत्य के सामने नरेंद्र मोदी का घमंड टूटा है, उनके झूठ की हार हुई है।
युवाओं ने एक अयोग्य…
— Congress (@INCIndia) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लाखों युवाओं के संघर्ष और एकजुट विपक्ष के प्रयासों की सराहना की है. इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद और रवैये की कड़े शब्दों में आलोचना भी की है.
भारत के ‘छात्रों की गूँज’ आख़िरकार अंहकारी सत्ता की दहलीज़ तक पहुँच गई।
ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज़ उठाई।
ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है।
ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live: सूत्रों से पता चला है की देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है.
antar Mantar Protest Live: अमित शाह की पीएम मोदी के साथ हो रही बैठक खत्म हो गई है, साथ ही अब जेपी नड्डा अमीत शाह से मुलाकात करने वाले हैं.
Jantar Mantar Protest Live: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने समर्थकों से अपील की कि वे उन्हें हीरो न बनाएं.
#WATCH | Delhi: On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Abhijeet Dipke, Founding President of Cockroach Janta Party, says, "I want to say something very important. Don't make me a hero because Dharmendra Pradhan resigned today. Don't make this mistake.… pic.twitter.com/ypODEXXUTS
— ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की बड़ी जीत करार दिया है.
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आंदोलन की बड़ी जीत तो बताया, लेकिन साफ किया कि उनका विरोध प्रदर्शन अभी जारी रहेगा. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी बाकी मांगों को दोहराते हुए कहा कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लिया जाए.
Jantar Mantar Protest Live Updates: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने का शुक्रिया अदा करने वाले बचकाने वीडियो बनाने के बजाय उन्हें NEET विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री को छात्रों की चिंताओं को दूर कर नेतृत्व की मिसाल पेश करनी चाहिए.
Jantar Mantar Protest Live Updates: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने खुशी जाहिर की और जश्न मनाया.
#WATCH | Delhi: Visuals from the protest site at Jantar Mantar after Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned from his post. pic.twitter.com/g5RkTsDq40
— ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट-
देश की युवा शक्ति को सलाम … GenZ को सलाम .. हरेक आंदोलनकारी को सलाम।
एक भ्रष्ट शिक्षामंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मोदी को GenZ के सामने झुकना पड़ा।
— Manish Sisodia (@msisodia) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच आज शाम 3:30 बजे नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक होने वाली है. NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह बैठक बुलाई गई है.
Jantar Mantar Protest Live Updates: केंद्र सरकार सोमवार को संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पेश कर सकती है. इस नए मसौदे में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें संगठित अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट-ट्रैक अदालतें और तय समय-सीमा के भीतर जांच व सुनवाई पूरी करना शामिल है.
Jantar Mantar Protest Live Updates: दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज किया है, जिनमें नई दिल्ली जिले में ऐप-आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह बैन लगाने की बात कही जा रही थी. पुलिस ने साफ किया कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि सिर्फ एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लोग प्रभावित इलाकों वाले रास्तों पर जाने से बचें.
Jantar Mantar Protest Live Updates: कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत करते हुए इसे अपने विरोध प्रदर्शन की बड़ी जीत बताया है. एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए पार्टी ने लिखा, "कॉकरोच जीते... लोकतंत्र जीता, जय हिंद"
Jantar Mantar Protest Live Updates: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद केजरीवाल का बयान-
Congratulations to the entire country on Dharmendra Pradhan’s resignation. Big win for democracy. pic.twitter.com/whzjhwSjOs
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: 'युवाओं को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेना बंद करे पुलिस, वरना करेंगे हेडक्वार्टर मार्च'- सौरव दास का अल्टीमेटम
जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर युवाओं, छात्रों और वकीलों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और डराने-धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है. सौरव दास ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने अपनी इस तरह की कार्रवाई तुरंत नहीं रोकी, तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय (PHQ) की ओर मार्च करेंगे और शांतिपूर्ण धरना देंगे.
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das says, "For the past 2-3 days, the Delhi police have been illegally detaining several young people and young-looking people from in and around Delhi, especially in and around the Jantar Mantar area. Such… pic.twitter.com/VfD5MRZeg0
— ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव! RAF ने दागे आंसू गैस के गोले, ACP रैंक के अधिकारी घायल
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन अचानक बेहद हिंसक और बेकाबू हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव किया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को कड़े कदम उठाने पड़े. इस हिंसक झड़प में दिल्ली पुलिस के एक एसीपी (ACP) रैंक के वरिष्ठ अधिकारी के गंभीर चोट आई है. हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और RAF की टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ कर उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही हैं.
Jantar Mantar Protest Live Updates: AI डीपफेक और एडिटेड क्लिप्स से फैलाया जा रहा भ्रम- दिल्ली पुलिस का खुलासा; फेक न्यूज पर 24x7 पैनी नजर
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के चल रहे प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी और गुमराह करने वाली खबरों को लेकर दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. सेंट्रल दिल्ली के DCP रोहित राजबीर सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग कर लोगों को अलर्ट किया है कि किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा न करें. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी और एडिटेड कंटेंट के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस पर दिल्ली पुलिस की साइबर टीम चौबीसों घंटे निगरानी रख रही है.
#WATCH | Delhi: On the misleading and false information related to Jantar Mantar protest, DCP Central Rohit Rajbir Singh says, "A protest has been going on at Jantar Mantar for the past several weeks by the Cockroach Janata Party... Information on social media goes viral very… pic.twitter.com/eStIyMXa1Y
— ANI (@ANI) July 25, 2026
'तमिलनाडु सरकार छात्रों को सपोर्ट करने के बजाय धमका रही है'- डीएमके सांसद कनिमोझी का सरकार और परीक्षा सिस्टम पर तीखा हमला
नीट (NEET) और पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच द्रमुक (DMK) सांसद कनिमोझी ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने की अपनी मांग को दोहराया है. दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कनिमोझी ने कहा कि तमिलनाडु की हमेशा से यह स्पष्ट मांग रही है कि राज्य में नीट परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए. इसके साथ ही कनिमोझी ने तमिलनाडु में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हो रहे व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की और सरकार के रवैये पर कड़े सवाल खड़े किए.
#WATCH | Delhi | DMK MP Kanimozhi says, "Demand from Tamil Nadu has always been that we don't want NEET. There is always a need to abolish NEET... Today it's been proved right that NEET is only an exam to exempt students, but not to educate students... Students from across the… pic.twitter.com/GM8djVHlRP
— ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: 'मोदी भारत का बीता हुआ कल हैं, धर्मेंद्र प्रधान को मांगनी होगी बच्चों से माफी'- राहुल गांधी का तीखा हमला
नीट और पेपर लीक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का तेवर और सख्त हो गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को देश के छात्रों से अपनी नाकामी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आश्वस्त किया कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं और विपक्ष उनकी मांगों को लेकर सड़क से संसद तक मजबूती से खड़ा है.
Jantar Mantar Protest Live Updates: 'धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ ट्रांसफर से नहीं बच सकते, उन्हें पद से हटाना ही होगा...' शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी पर अड़े राहुल गांधी
नीट और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें तुरंत पद से बर्खास्त करने की मांग की है. राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि छात्रों की 3 प्रमुख मांगों पर विपक्ष किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है. राहुल गांधी ने कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री का केवल मंत्रालय बदलना देश के छात्रों को कतई मंजूर नहीं होगा.
#WATCH | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "...Students have three demands, and these are not negotiable demands... The first demand is that the Education Minister, who is corrupt, incompetent, and misaligned, has to be sacked... There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet… pic.twitter.com/hKoXOQ4SSz
— ANI (@ANI) July 25, 2026
मंत्रालय बदलना कोई समाधान नहीं, बर्खास्तगी ही एकमात्र रास्ता
राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि स्टूडेंट्स की तीन मांगें हैं, और ये ऐसी मांगें हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती... पहली मांग यह है कि एजुकेशन मिनिस्टर, जो करप्ट, नाकाबिल और गलत सोच वाले हैं, उन्हें हटाया जाए. मिस्टर मोदी की कैबिनेट में कुछ बातें चल रही हैं कि इसका हल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन से हटाकर किसी और मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए. यह भारत के स्टूडेंट्स को मंज़ूर नहीं है. यह किसी को भी मंजूर नहीं है. वजह यह है कि प्रधान करप्शन और भारत के बच्चों के भविष्य के साथ जो हुआ है, उसकी निशानी हैं. वह इस देश की सबसे कीमती चीज, यानी हमारे स्टूडेंट्स और उनके भविष्य की बर्बादी की निशानी हैं. इसलिए मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को यहां-वहां करने से कुछ नहीं होने वाला, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा.
संसद से सड़क तक गरमाया मुद्दा
राहुल गांधी के इस आक्रामक रुख से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाहता. जहां एक ओर देश भर में छात्र परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष अब शिक्षा मंत्री की सीधी बर्खास्तगी को अपनी सबसे प्रमुख मांग बनाकर सरकार पर चौतरफा दबाव बना रहा है.
Jantar Mantar Protest Live Updates: '3 मांगों से कोई समझौता नहीं!' मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े
नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधलियों को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष का हमला और तेज हो गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्ट मंत्री करार दिया है और उनके तुरंत इस्तीफे व बर्खास्तगी की मांग की है. राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गंभीर मुद्दे पर विपक्ष अपनी तीन मुख्य मांगों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा.
1. शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी: राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए.
2. 3 मांगों पर अडिग विपक्ष: राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि छात्रों के हक की लड़ाई में विपक्ष अपनी 3 मुख्य मांगों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा.
3. लाखों छात्रों के भविष्य पर हमला: उन्होंने कहा कि बार-बार होते पेपर लीक ने देश के लाखों मेहनती युवाओं का भरोसा तोड़ा है और सरकार इस तंत्र को सुधारने में पूरी तरह विफल साबित हुई है.
Jantar Mantar Protest Live: 'पुलिसवालों ने बच्चों के सिर फोड़े, पसलियां तोड़ीं!' दिल्ली पुलिस के FRS दावे पर CJP स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका का पलटवार
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और हिंसा के दौरान FRS (फेशियल रिकग्निशन सिस्टम) के जरिए 2000 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान करने के दिल्ली पुलिस के दावे पर राजनीतिक घमासान मच गया है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेशनल स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका ने पुलिस के इस बयान पर बेहद तीखा पलटवार किया है. आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पुलिस पर ही वॉलंटियर्स और मासूम बच्चों के साथ बर्बरता करने का गंभीर आरोप लगाया.
दिल्ली पुलिस के FRS वाले खुलासे का जवाब देते हुए CJP स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका ने कहा कि हम भी दिल्ली पुलिस को उन पुलिसवालों की लिस्ट देंगे, जिन्होंने बच्चों के सिर फोड़ दिए, उन्हें सड़कों पर घसीटा, हमारे वॉलंटियर्स की पसलियां तोड़ीं और छोटी लड़कियों को थप्पड़ मारे. हम उनकी पहचान FRS से नहीं, बल्कि पब्लिक के जरिए करेंगे. हम इसे पब्लिक करेंगे. देखते हैं दिल्ली पुलिस इस पर क्या कहती है.
Jantar Mantar Protest Live Updates: कर्तव्य पथ थाने में हत्या के प्रयास की FIR दर्ज, संसद के पास पुलिसकर्मियों की हत्या की नीयत से हुआ था हमला!**
राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर और संसद मार्ग के पास 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के हिंसक प्रदर्शन को लेकर कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में दर्ज पहली FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी से बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं. दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ हत्या के प्रयास (BNS Section 109(1)) समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुल 13 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर की लिखित शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें 20 जुलाई को रफी मार्ग और रेल भवन चौराहे पर हुई हिंसा का पूरा ब्योरा दिया गया है.
Jantar Mantar Protest Live Updates: छात्र आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल; कहा- 'हक मांग रहे युवाओं पर उठाए जा रहे क्रूर कदम'
देश में जारी पेपर लीक विवाद और छात्रों के बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा इंतजामों की कड़े शब्दों में आलोचना की. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में सरकार द्वारा छात्र प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों को क्रूर करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह की पाबंदियां लगा रही है, लेकिन जिस मुख्य समस्या के कारण युवा सड़कों पर हैं, उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है.
राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मेट्रो बंद करो. रास्ते बंद करो. दुकानें बंद करो. Internet बंद करो. खाना बंद करो. अपना हक मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए. बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक.
मेट्रो बंद करो।
रास्ते बंद करो।
दुकानें बंद करो।
Internet बंद करो।
खाना बंद करो।
अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।
बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी - पेपर लीक।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: जंतर-मंतर हिंसा पर FRS का सबसे बड़ा खुलासा! भीड़ में छिपे 2500 से ज्यादा अपराधी
देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के आंदोलन को लेकर एक सनसनीखेज और भयावह खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की जांच में सामने आया है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में 2500 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Background) वाले लोग घुस चुके हैं, जो आंदोलन की आड़ में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने की साजिश रच रहे हैं.
Jantar Mantar Protest Live Updates: CJP का अल्टीमेटम: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी; कहा- 'अगर बात नहीं बनी तो अपनाएंगे कड़ा रुख'
जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के बीच चल रही वार्ताओं का दौर एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. बैठक के बाद CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन खत्म करने का कोई ठोस आधार नहीं है. मीडिया से बात करते हुए आशुतोष रांका ने वार्ता के अपडेट साझा किए. रांका ने बताया कि कल की बैठक में मुआवजा और कानूनी मामलों पर सरकार का रुख सकारात्मक रहा है. दोनों पक्षों के बीच 'इन-प्रिंसिपल' (सिद्धांत रूप में) सहमति बनी है, जिसके लिखित एग्रीमेंट की उम्मीद CJP को आज है.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रांका ने दो टूक कहा कि अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तो ऐसी मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है. हमने मीडिया रिपोर्ट्स में सुना है कि सरकार उन्हें नहीं हटाएगी, अगर ऐसा है तो हमें स्पष्ट बता दें. हम अपनी भविष्य की रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र हैं.
Jantar Mantar Protest Live Updates: 'दिल्ली पुलिस ने फूड डिलीवरी ऐप्स पर लगाया बैन?' जानिए वायरल दावे का पूरा सच
राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर जारी हलचल और सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में Swiggy, Zomato जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स की सर्विसेज पर पूरी तरह से बैन (Ban) लगा दिया है. अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज या पोस्ट आया है, तो सावधान हो जाएं! यह दावा पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद और गुमराह करने वाला है. मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली पुलिस ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि नई दिल्ली इलाके में फूड डिलीवरी सर्विसेज पर ऐसा कोई भी बैन या रोक नहीं लगाई गई है. फूड डिलीवरी की सुविधाएं पहले की तरह सामान्य रूप से जारी हैं.
दिल्ली पुलिस ने आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स से खास अपील की है. पुलिस ने कहा है कि बिना किसी आधिकारिक वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी और गुमराह करने वाली जानकारियों पर विश्वास न करें और न ही इन्हें आगे शेयर करें. किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक एडवाइजरी या पाबंदी से जुड़ी सही और असली अपडेट्स के लिए केवल दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.
Jantar Mantar Protest Live Updates: जंतर-मंतर पर सुरक्षा कड़ी, जंतर-मंतर के आसपास के 18 मेट्रो स्टेशन अनिश्चितकाल के लिए बंद
राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और विभिन्न छात्र संगठनों के बड़े विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. दिल्ली पुलिस की सिफारिश और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए DMRC ने घोषणा की है कि आज सुबह 07:30 बजे से अगले आदेश तक 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है. इन बंद किए गए स्टेशनों पर न तो ट्रेनों का ठहराव होगा और ना ही यात्रियों को प्रवेश या निकास की अनुमति दी जाएगी. केंद्रीय दिल्ली और संसद भवन के आसपास के इलाकों में यात्रियों की भारी भीड़ और प्रदर्शनकारियों को जुटने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. DMRC ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. स्थिति सामान्य होने पर ही स्टेशनों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया जाएगा.
#WATCH | Delhi | DMRC announced yesterday that 18 metro stations will remain closed today from 07.30 AM onwards until further notice due to heightened security concerns amid the ongoing protests at Jantar Mantar.
Visuals from the RK Ashram Marg metro station. pic.twitter.com/IUzxViZAIt
ANI (@ANI) July 25, 2026
Jantar Mantar Protest Live Updates: पीएम मोदी की रील ने तोड़े दुनिया के सारे रिकॉर्ड! 24 घंटे में मिले 303 मिलियन व्यूज
एक तरफ राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बड़े विरोध प्रदर्शन और भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, तो दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया है. पीएम मोदी की एक इंस्टाग्राम रील ने महज 24 घंटे के भीतर 303 मिलियन (30.3 करोड़) से ज्यादा व्यूज हासिल कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने 300 मिलियन व्यूज के पिछले वैश्विक रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. सोशल मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि जंतर-मंतर पर नीट (NEET), सीबीएसई (CBSE) और सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जारी देशव्यापी राजनीतिक गरमा-गर्मी के बीच इस रील के वायरल होने की टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है. जंतर-मंतर पर जहां सुरक्षा के लिए 6-स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है और सरकार व प्रदर्शनकारियों के बीच मैराथन बैठकें चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की इस रील ने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है.
Jantar Mantar Protest Live Updates: जंतर-मंतर पर अपराधियों का डेरा! पुलिस के 'फेस रिकग्निशन' कैमरे में कैद हुए 400 क्रिमिनल्स
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस के एडवांस फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की जांच में सामने आया है कि जंतर-मंतर धरना स्थल और उसके आसपास के इलाकों में 400 से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग सक्रिय रूप से घूम रहे थे. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच इन 400 से अधिक अपराधियों की मौजूदगी FRS सिस्टम के जरिए दर्ज की गई है. इस खुलासे के बाद नई दिल्ली इलाके की सुरक्षा और खुफिया तंत्र को अलर्ट पर रख दिया गया है. प्रशासनिक जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि 20 जुलाई को नई दिल्ली इलाके में हुई तोड़फोड़ और हिंसा के दौरान भी कई आपराधिक तत्व भीड़ में मौजूद थे.
दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा में शामिल चेहरों की पहचान के लिए:
- इलाके में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज
- सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो
- FRS (फेशियल रिकग्निशन) डेटाबेस
का गहन विश्लेषण किया. जांच में पाया गया कि उपद्रव मचाने और माहौल बिगाड़ने में कई लिस्टेड अपराधियों की भूमिका रही है. इसी के बाद पुलिस ने संसद मार्ग और जंतर-मंतर के आसपास 6-स्तरीय पक्की बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
Jantar Mantar Protest Live Updates: जंतर-मंतर पर पुलिस का कड़ा पहरा, संसद मार्ग पर लगी 6-स्तरीय बैरिकेडिंग
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है. 20 जुलाई को आयोजित 'संसद चलो मार्च' विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे और गड़बड़ी को देखते हुए पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है.
प्रशासन ने संसद मार्ग और जय सिंह मार्ग पर पक्के और मजबूत बैरिकेड्स लगा दिए हैं. प्रदर्शनकारियों को किसी भी हाल में जंतर-मंतर इलाके तक ही सीमित रखने के लिए सड़क पर 6-स्तरीय बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए इन लोहे के बैरिकेड्स को छड़ों और वेल्डिंग की मदद से सीधे जमीन से मजबूती से जोड़ दिया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी इन्हें आसानी से हटा या तोड़ न सकें. पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जंतर-मंतर से आगे संसद की ओर बढ़ने वाले किसी भी संभावित मार्च को रोकना और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.
Jantar Mantar Protest Updates: देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर शनिवार को एक बार फिर बड़े सियासी संग्राम का केंद्र बना हुआ है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के चल रहे भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
इस बीच, केंद्र सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच बहुप्रतीक्षित वार्ता का दौर लगातार जारी है. अब तक हुई 2 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सूत्रों से खबर है कि तीन प्रमुख मांगों में से दो मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती दिख रही है. हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अब भी बात अटकी हुई है और इस पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी है. जंतर-मंतर पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए आज दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, जो CJP के शीर्ष प्रतिनिधियों से सीधी बातचीत करेंगे.
प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस बैठक को बेहद निर्णायक माना जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि अगर दोपहर 3:30 बजे होने वाली बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी आज ही जंतर-मंतर से 'संसद मार्च' के एक और बड़े और आक्रामक ऐलान की तैयारी में है.
एक तरफ जंतर-मंतर पर सरकार और CJP के बीच सुलह की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों, CBSE से जुड़े मुद्दों और छात्रों पर हाल ही में हुए पुलिस एक्शन के विरोध में देशभर में जिला स्तर पर कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का बड़ा ऐलान किया है.
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पीड़ित छात्रों के साथ एकजुटता जताने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है. फिलहाल दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, और सभी की निगाहें दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस हाई-प्रोफाइल बैठक के नतीजों पर टिकी हुई हैं. जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...