Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /CJP Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोली CJP- अभी भी जारी रहेगा प्रदर्शन
Live Now

CJP Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोली CJP- अभी भी जारी रहेगा प्रदर्शन

CJP Protest Today Live Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को सीजेपी के 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और लाठीचार्ज हुआ. मामले को शांत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने CJP प्रतिनिधियों से मुलाकात कर आंदोलन समाप्त करने की अपील की.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 21, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:07 AM IST
CJP Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोली CJP- अभी भी जारी रहेगा प्रदर्शन
Image Credit: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के &#039;चलो संसद&#039; मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प (स्क्रीनग्रैब-एक्स)
21 July 2026 06:34 AM (IST)

100 पुलिसकर्मी घायल, 70 हिरासत में

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए कार्रवाई करते हुए 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

21 July 2026 06:31 AM (IST)

प्रदर्शनकारियों ने किया हिंसक प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों का व्यवहार उग्र, आक्रामक और हिंसक था. पुलिस ने कहा कि कई बार चेतावनी और कानूनी निर्देश देने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे और निषेधाज्ञा (प्रोहिबिटरी ऑर्डर) का उल्लंघन करते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Jantar Mantar protest
Delhi protest

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बम की तरह फटेगा आपका फ्रिज! उमस भरी गर्मी में भूलकर भी न करें ये काम, वरना...
refrigerator19 min ago
2
Supreme Court28 min ago
3
Jantar Mantar protest29 min ago
4
crude oil32 min ago
5
jagdalpur news51 min ago