/CJP Jantar Mantar Protest Live: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोली CJP- अभी भी जारी रहेगा प्रदर्शन

100 पुलिसकर्मी घायल, 70 हिरासत में
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए कार्रवाई करते हुए 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
प्रदर्शनकारियों ने किया हिंसक प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों का व्यवहार उग्र, आक्रामक और हिंसक था. पुलिस ने कहा कि कई बार चेतावनी और कानूनी निर्देश देने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे और निषेधाज्ञा (प्रोहिबिटरी ऑर्डर) का उल्लंघन करते रहे.
Jantar Mantar CJP Protest Today Live Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को सीजेपी और उसके समर्थकों ने 'चलो संसद' विरोध मार्च के दौरान भारी हंगामा किया. प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने पर पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा.
घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और CJP सदस्य सौरव दास व आशुतोष रंका के बीच मुलाकात हुई. जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्रदर्शनकारियों के प्रस्ताव पर 11:50 बजे से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई और शाम लगभग 4 बजे उन्होंने लिखित याचिका सौंपी, जिसके साथ ही मंत्री ने आंदोलनकारियों से अपना विरोध-प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की.