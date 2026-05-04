Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?

Jhargram and Kharagpur Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन बैठेगा, आज सामने आ जाएगा. 4 मई यानी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का नतीजा सामने आएगा. 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए महासंग्राम के नतीजे थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे. पश्चिम बंगाल के झारग्राम और खड़गपुर सीट पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं. इस क्या इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 'भगवा' दक्षिण बंगाल के इन मजबूत किलों में सेंध लगा पाएगा, या ममता बनर्जी का 'खेला' एक बार फिर विरोधियों पर भारी पड़ेगा? आइए जानते हैं झारग्राम और खड़गपुर विधानसभा परिणाम का पल-पल का अपडेट...
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Jhargram and Kharagpur Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल की राजनीति में झारग्राम और खड़गपुर सदर दो ऐसे ध्रुव हैं, जो राज्य के मिजाज को दर्शाते हैं. आज इन दोनों के परिणाम सामने आ रहे हैं. झारग्राम, जो कभी वामपंथ का गढ़ था, पिछले कुछ चुनावों में भाजपा और टीएमसी के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया है. यहां के आदिवासी समुदायों का वोट बैंक जीत की चाबी है. दूसरी तरफ, खड़गपुर सदर की सीट शहरी राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है. यहां की विविधता जिसमें बंगाली, हिंदी भाषी और दक्षिण भारतीय मतदाता शामिल हैं इसे एक 'मिनी इंडिया' बनाती है.
Kharagpur Sadar Chunav Result 2026 Live Updates:खड़गपुर सदर विधानसभा चुनाव में कौन है मैदान में
इस बार के चुनाव में खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी ने दिलीप घोष को मैदान में उतारा है तो वहीं टीएमसी ने प्रदीप सरकार को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस के टिकट पर डॉ. पापिया चक्रवर्ती चुनाव लड़ रहे हैं और CPI(M) से मधुसूदन रॉय और बीएसपी से गोकुल खटिक मैदान में है.
Kharagpur Sadar Chunav Result 2026 Live Updates: खड़गपुर सदर विधानसभा सीट
खड़गपुर सदर विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुल जिले में पड़ती है. इस सीट पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है. वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के खड़गपुर हिरण्मय चट्टोपाध्याय ने जीत दर्ज की है. हिरण्मय चट्टोपाध्याय को 79,607 वोट मिले, वहीं TMC के उम्मीदवार प्रदीप सरकार को 75,836 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी रीता शर्मा थीं, जिनको 10,791 वोट मिले थे.
Jhargram Chunav Result 2026 Live Updates: झारग्राम में ही पीएम मोदी ने खाई थी झाल-मुरी
पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने झारग्राम में जनसभा को संबोधित करने के बात हैलिपेड ग्राउंड जाते समय अचानक कॉलेज कॉलेज मोड़ पर रुके. यहीं उन्होंने एक स्थानीय दुकान से झाल-मुरी खाई और आम लोगों से बातचीत की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.
Jhargram Chunav Result 2026 Live Updates: 2026 झारग्राम विधानसभा चुनाव में कौन है मैदान में
साल 2026 में हो रहे झारग्राम विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने लक्ष्मीकान्त को अपना उम्मीदवार बनाई है. वहीं टीएमसी ने इस सीट से मंगल सरेन को मैदान में उतारा है. कांग्रेस ने प्रसेनजित दे को तो CPI(M) ने अर्जुन कुमार महता को उम्मीदवार बनाया है.
Jhargram Chunav Result 2026 Live Updates: पहली बार कांग्रेस को मिली थी जीत
पश्चिम बंगाल के झारग्राम विधानसभा सीट पर साल 1952 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के हिस्से जीत आई थी. इसके बाद भी हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन सीपीएम ने साल 1977 के चुनाव से इसे अपना गढ़ बना लिया और उसने यहां से लगातार सात चुनाव जीते. लेकिन फिर साल 2011 के चुनाव में सीपीएम के वर्चस्व को टीएमसी ने यहां से जीत दर्ज की. साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से बीरबाहा हांसदा, टीएमसी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की.
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