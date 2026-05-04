Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?

Jhargram and Kharagpur Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन बैठेगा, आज सामने आ जाएगा. 4 मई यानी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का नतीजा सामने आएगा. 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए महासंग्राम के नतीजे थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे. पश्चिम बंगाल के झारग्राम और खड़गपुर सीट पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं. इस क्या इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 'भगवा' दक्षिण बंगाल के इन मजबूत किलों में सेंध लगा पाएगा, या ममता बनर्जी का 'खेला' एक बार फिर विरोधियों पर भारी पड़ेगा? आइए जानते हैं झारग्राम और खड़गपुर विधानसभा परिणाम का पल-पल का अपडेट...