Kerala Assembly Election 2026 LIVE: केरल में कांटे की टक्कर, LDF-UDF-NDA अपने दावों पर कायम; 3 बजे तक 62.71% वोटिंग, एक घंटे का मतदान बाकी

Kerala Vidhan Sabha Chunav Voting LIVE Updates: केरलम विधानसभा की 140 सीटों पर मतदान जारी है. करीब 2.7 करोड़ से अधिक मतदाता सुबह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस बार मुताबला त्रिकोणीय है. LDF को अपना गढ़ बचाना है. UDF की अगुवाई कर रही कांग्रेस 10 साल का सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है. वहीं एनडीए (NDA) पहली बार God's Own Country यानी भगवान की अपनी भूमि के नाम से मशहूर केरलम में भगवा लहराकर सरकार बनाना चाहती है. गौरतलब है कि LDF सत्ता में आने की हैट्रिक लगाना चाहती है. क्योंकि वाम दल यहां तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे. सबका भाग्य शाम को मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम में बंद हो जाएगा. केरलम मतदान से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...
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Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान हो रहा है. सभी 140 सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई. मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे. आयोग के मुताबिक केरलम में कुल 883 कैंडिडेट चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमा रहे हैं. मतदाताओं में 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. इसके अलावा 2.42 लाख से अधिक विदेशी मतदाता भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख गठबंधनों एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच है.
1. LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट): लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश
2. UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट): सत्ता में वापसी का लक्ष्य
3. NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) राज्य में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश
सत्ताधारी LDF पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और इस बार उसे एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, गठबंधन ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा है. UDF 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से लबरेज होकर सत्ता में वापसी की आस लगाए है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए NDA पिछले यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केरल में खाता खोलने और कुछ महीनों पहले हुए नगर निगम चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है. 4 मई को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे, तब साफ होगा कि केरलम की सत्ता किसके हाथ में जाएगी. क्या LDF इतिहास रचेगा या UDF वापसी करेगा, या फिर एनडीए 'बाजीगर' बनकर सरकार बनाएगा. केरलम मतदान से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...
Kerala Election 2026: जिन सीटों पर बीजेपी को मिला 20% वोट, उन पर LDF ने मारी बाजी!
केरलम के पिछले दो विधानसभा चुनावों 2016 और 2021 के आंकड़ों का पैटर्न ये दिखाता है कि बीजेपी जहां मजबूत होती है, वहां कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन का बंटाधार हो जाता है, बीजेपी जीतती तो नहीं, लेकिन इसका सियासी फायदा वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ को हो जाता है. साल 2016 के चुनावों में बीजेपी ने केरलम 20 सीटों पर 20% से ज्यादा वोट हासिल किए. नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF का हिंदू वोट बैंक बुरी तरह बिखर गया और LDF ने उन सभी 20 सीटों पर एकतरफा कब्जा कर लिया. वहीं 2021 के चुनाव में बीजेपी का असर यानी जनाधार और तेजी से बढ़ा तो उसमें राज्य की 25 सीटों पर 20% से ज्यादा वोट झटके. तब भी उसका फायदा LDF को हुआ, क्योंकि वामदलों ने वह 22 सीटें आराम से अपनी झोली में डाल ली. यानी ये ट्रेड साफ हो चुका है कि बीजेपी की मौजूदगी कांग्रेस के लिए 'चुनावी काल' साबित हो रही है. अब देखना होगा कि क्या 2026 के चुनाव में बीजेपी क्या अपना वोटबैंक अप्रत्याशित रूप से बढ़ाकर क्या बाजी मार लेगी.
Kerala Elections 2026: केरलम चुनाव में कौन मारेगा बाजी? 4 फैक्टर जो बदल सकते हैं गेम
140 विधानसभा सीटों के लिए केरल में हो रही वोटिंग में एक पुराने मिथक के टूटने या नया इतिहास रचने की तैयारी देखने को मिल रही है. केरलम में दशकों से हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर एक दुर्लभ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है. सोने की तस्करी के बीते पांच सालों में केरलम में इतने मामले सामने आए हैं, उसमें पकड़े गए लोगों की सामाजिक और राजनीतिक पहुंच को लेकर लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं.
1. विजयन फैक्टर- साख और सत्ता विरोधी लहर.
2. युवाओं का पीढ़ियों की ओर न देखकर यानी पारंपरिक फैमिली वोटिंग से स्वतंत्र मतदान करने की चाहत.
3.भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता प्रभाव.
4. सामाजिक और सामुदायिक समीकरण.
केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों के लिए आज 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग हो रही है. अभी करीब सवा घंटे का मतदान बाकी है. चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे.
Assam, Kerala, Puducherry Voting trends 2026 LIVE: असम में बंपर वोटिंग, पुडुचेरी और केरल में भी भारी मतदान
दोपहर 3 बजे तक के वोटिंग ट्रेंड के अनुसार असम में 75.91%, केरल में 62.71% और पुडुचेरी में 72.40% मतदान दर्ज किया गया है.
असम – 75.91% मतदान
केरल – 62.71% मतदान
पुडुचेरी – 72.40% मतदान
Kerala Assembly Election 2026 LIVE: केरल में त्रिकोणीय मुकाबला BJP की बढ़ती मौजूदगी ने बदला समीकरण
भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव ने केरल की पारंपरिक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. पार्टी विकास और कल्याणकारी एजेंडे के साथ खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि BJP की बढ़ती पैठ मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है.
केरलम में पिनराई विजयन की अगुवाई वाली वामदलों के गठबंधन LDF की सरकार है. LDF में CPIM, CPI, Kerala Congress (M), जनता दल (S), नेशनल कांग्रेस पार्टी (NCP) और 12 निर्दलीय विधायक शामिल हैं. LDF में 11 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से एक मंत्री हैं. केरल की आबादी 3.34 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम आबादी लगभग एक करोड़ होने के अनुमान है. यानी केरलम में लगभग हर चौथा शख्स मुस्लिम है. केरलम में 2 करोड़ 71 लाख 11 हजार 856 रजिस्टर्ड मतदाता हैं. इनमें से 75 लाख करीब मुस्लिम मतदाता है. यानी 25 से 27 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं. 2021 में 140 सीटों में से 32 सीटों पर मुस्लिम विधायकों ने जीत हासिल की थी. केरलम में मुस्लिम आबादी 26.5 फीसदी के मुकाबले विधानसभा में 23 फीसदी मुस्लिम प्रतिनिधित्व है. केरलम में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से हैं. 2021 में केरलम के 15 मुस्लिम प्रत्याशी जीते. इनमें CPI(M) के 9, कांग्रेस के 3, इंडियन नेशनल लीग का एक, नेशनल सेक्यूलर कांफ्रेंस का एक और तीन निर्दलीय मुस्लिम विधायक हैं.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: फर्स्ट टाइम वोटर्स में उत्साह
केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे केरलम में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. इस समय तक हमने अपने मतदान प्रतिशत का करीब 50% आंकड़ा पार कर लिया है. रुझानों को देखते हुए, उम्मीद है कि हम अपने 90% के लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे. इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी बड़ी संख्या में सामने आए हैं. गौरतलब है कि केरलम में 4.6 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: LDF बड़ी जीत की ओर बढ़ रही– सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम
सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने कहा कि केरल में एलडीएफ एक बार फिर बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है. पूरे राज्य से खबरें मिल रही हैं कि मतदाता बड़ी संख्या में LDF को वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को हराना जरूरी है. बिनॉय विश्वम ने मतदाताओं से अपील की कि वे LDF को वोट दें, क्योंकि यही गठबंधन धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद की रक्षा करेगा और देश के गरीबों के लिए खड़ा रहेगा.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरल में सुबह 11 बजे तक 33.28% मतदान
केरल विधानसभा चुनाव में सुबह 11 बजे तक कुल 33.28 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है. इस बार केरल में सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: शशि थरूर ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले- BJP यहां कोई मायने नहीं रखती
#WATCH तिरुवनंतपुरम, केरलम | विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "...BJP यहां कोई मायने नहीं रखती। यह एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है... यह लड़ाई मौजूदा LDF सरकार और उसे चुनौती दे रही UDF के बीच है..." https://t.co/mzXUxR9CMB pic.twitter.com/DDweMamHLx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: जॉन ब्रिटास का दावा: लेफ्ट फ्रंट सत्ता में लौटेगा
सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि इस बार लेफ्ट फ्रंट की सत्ता में वापसी तय है. उन्होंने बताया कि जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बेहद उत्साहित हैं. ब्रिटास ने यह भी कहा कि लेफ्ट फ्रंट सरकार का प्रदर्शन इस कार्यकाल में बेमिसाल रहा है और लोगों ने इसे सराहा है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डाला अपना वोट
#WATCH तिरुवनंतपुरम, केरल: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनावों में अपना वोट डाला। pic.twitter.com/UlyeL0Cf3P
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: रमेश चेन्निथला ने हरिपद में डाला वोट, सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान
कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चेन्निथला ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत हरिपद निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डाला. राज्यभर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जिससे मतदाताओं में उत्साह साफ झलक रहा है. चुनाव आयोग के अनुसार, सुबह 9 बजे तक केरल में 16.23% मतदान दर्ज किया गया है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: हर क्षेत्र में आगे है केरल, CPI(M) महासचिव एम.ए. बेबी का दावा
CPI(M) के महासचिव एम.ए. बेबी ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 में LDF की बड़ी जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में LDF सरकार ने राज्य में व्यापक विकास कार्य किए हैं, जिसके चलते जनता का समर्थन उनके साथ है. एम.ए. बेबी के अनुसार, इस दौरान केरल में सामाजिक सौहार्द कायम रहा, साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में समग्र विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण माहौल भी LDF सरकार की बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने दावा किया कि NITI Aayog के आंकड़े भी बताते हैं कि केरल कई मामलों में अन्य राज्यों से आगे है. एम.ए. बेबी ने कहा कि इन उपलब्धियों के आधार पर LDF को इस बार शानदार जीत मिलने की पूरी उम्मीद है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: CM चेहरे से ज्यादा सरकार बदलना जरूरी, के.सी. वेणुगोपाल का बयान
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री तय करने का नहीं, बल्कि मौजूदा जनविरोधी सरकार को हराने का है. उनके मुताबिक, प्राथमिक लक्ष्य राज्य में बेहतर शासन देना है. वेणुगोपाल ने भरोसा जताया कि चुनाव के बाद कांग्रेस और UDF राज्य को एक अच्छी सरकार देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा का यह सही समय नहीं है और परिणाम के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: यह चुनाव भविष्य तय करेगा, वी. मुरलीधरन का बड़ा बयान
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कझाकूटम सीट से भाजपा उम्मीदवार वी. मुरलीधरन ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 को राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक बताया है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं का बाहर निकलना इस बात का संकेत है कि लोग बदलाव चाहते हैं. मुरलीधरन के अनुसार, यह चुनाव केरल के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन से जोड़ते हुए कहा कि यह विकसित केरल की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव केवल सरकार चुनने का नहीं, बल्कि राज्य की भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरल में सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान, वोटर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में सुबह 9 बजे तक राज्यभर में 16.23% मतदान दर्ज किया गया है. मतदान शुरू होते ही लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में मतदाता अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। युवा, बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे चुनाव को लेकर जागरूकता और उत्साह साफ नजर आ रहा है. राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: UDF 100 सीटें पार करेगी, सांसद जेबी माथेर का दावा
कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 में UDF की बड़ी जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है और UDF 100 सीटों का आंकड़ा पार करेगी. जेबी माथेर ने आरोप लगाया कि LDF सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही और शासन में विफल रही है. उनके मुताबिक, यह चुनाव जनता के लिए सरकार को जवाब देने का अवसर है. उन्होंने कहा कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार UDF को स्पष्ट जनादेश मिलने की संभावना है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अपना वोट डाला
#WATCH केरलम चुनाव 2026 | कांग्रेस महासचिव (संगठन) और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने अंबालापुझा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। pic.twitter.com/IsYMtMcJOh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: विकास के आधार पर LDF को मिलेगा तीसरा मौका, वीना जॉर्ज का दावा
केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने विधानसभा चुनाव 2026 में LDF की जीत को लेकर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि राज्य में हुए व्यापक विकास कार्यों के चलते जनता इस बार भी LDF को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है. वीना जॉर्ज ने पथानामथिट्टा का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पिछले कार्यकाल में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं.
#WATCH | Pathanamthitta: Keralam Health Minister Veena George says, "LDF definitely will get the third chance because all the developmental projects the government has carried out during this time. Take the case of Pathanamthitta; if you look around, you can see what fantastic… https://t.co/pBZxrOgJRu pic.twitter.com/sKZFUDJ1qT
— ANI (@ANI) April 9, 2026
वीना जॉर्ज ने कहा कि शहर में नए स्टेडियम, बेहतर अस्पताल, आधुनिक सरकारी कार्यालय और अच्छी सड़कें बनाई गई हैं, जो सरकार की विकास नीति को दर्शाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिला है और यही वजह है कि लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं. उनके मुताबिक, जनता का समर्थन LDF के साथ है और गठबंधन को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिलेगा.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: BJP बन रही मजबूत विकल्प, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन का दावा
केरल विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया कि राज्य में पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भाजपा का वोट शेयर करीब 2% था, जो अब बढ़कर 20% तक पहुंच गया है. नितिन नवीन के मुताबिक, केरल के लोग LDF और UDF के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैच-फिक्सिंग जैसे राजनीतिक माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं और भाजपा को एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है और जिन मतदाताओं के पास पहले कोई विकल्प नहीं था, उन्हें अब भाजपा के रूप में नई राजनीतिक दिशा मिल रही है.
#WATCH | On the Keralam Assembly Elections, BJP National President Nitin Nabin says, "In Keralam, we were at 2% of the vote share, and now we have 20%. We won the mayoral election in Thiruvananthapuram. The people of Keralam want to break free from the long-standing match-fixing… pic.twitter.com/L52twA7Hnh
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: एम.बी. राजेश ने पलक्कड़ में डाला वोट
संसदीय कार्य मंत्री और थ्रीथला सीट से LDF उम्मीदवार एम.बी. राजेश ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पलक्कड़ में अपना वोट डाला. मतदान के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के महत्व पर जोर दिया और मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की.
#WATCH | Parliamentary Affairs Minister & LDF Thrithala candidate MB Rajesh casts his vote in Keralam elections, in Palakkad pic.twitter.com/a3OXEoFVZo
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कोच्चि में डाला वोट
प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत एर्नाकुलम, कोच्चि के एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला. मतदान के दौरान आम मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला.
#WATCH | Keralam Elections 2026 | Actor Prithviraj Sukumaran casts his vote at a polling station in Kochi, Ernakulam. pic.twitter.com/67TZoArxTX
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: झूठा प्रोपेगैंडा LDF को नहीं हरा सकता, सीएम पिनाराई विजयन का दावा
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा चुनाव के बीच विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठा और सांप्रदायिक प्रोपेगैंडा LDF को नहीं हरा सकता. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले दस वर्षों से जनता के साथ मिलकर काम कर रही है और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है. विजयन ने कहा कि LDF और जनता के बीच मजबूत भरोसा बना हुआ है, जो आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों का समर्थन उनके साथ है और यही उन्हें फिर से सत्ता में लाएगा.
Kannur | Keralam Chief Minister Pinarayi Vijayan says, "False propaganda cannot defeat the LDF. We always trust the people, and the people trust us...We have travelled with the people for the last ten years, and that journey must continue. We are with the people, and the people… pic.twitter.com/aYkD6MYy0l
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने डाला वोट, 4 मई को होगी मतगणना
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अपना वोट डाला. वह पथानामथिट्टा जिले के अनाप्पारा सरकारी स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचीं, जहां उन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया. राज्यभर में मतदान जारी है और मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: विकास के दम पर जीतेंगे, मोहम्मद रियास का दावा
केरल सरकार में मंत्री और बेपोर सीट से LDF उम्मीदवार पी. ए. मोहम्मद रियास ने विधानसभा चुनाव 2026 में अपनी जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि LDF सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिला है. रियास ने बताया कि सरकार हर महीने पेंशन दे रही है और महिलाओं के लिए नई पेंशन योजनाएं भी शुरू की गई हैं. इसके अलावा बेहतर सड़कें, सरकारी स्कूल और अस्पतालों का निर्माण किया गया है. उन्होंने दावा किया कि जनता LDF के साथ है और गठबंधन को इस बार भारी बहुमत मिलेगा.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: BJP ने बदला चुनावी नैरेटिव, राजीव चंद्रशेखर का दावा
केरल भाजपा अध्यक्ष और नेमोम सीट से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने विधानसभा चुनाव 2026 को राज्य के लिए बेहद अहम बताया है. उन्होंने कहा कि एक वोटर और उम्मीदवार के तौर पर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना गर्व की बात है. उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने वोट को बदलाव का माध्यम बनाएं. चंद्रशेखर ने दावा किया कि भाजपा की सक्रियता के कारण ही कांग्रेस और CPI(M) जैसे दलों को विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. उनके अनुसार, इस चुनाव में BJP-NDA का मजबूत प्रदर्शन राज्य के राजनीतिक माहौल को बदल सकता है. उन्होंने कहा कि इससे नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी और शासन में पारदर्शिता आएगी, जो अंततः जनता के हित में होगा.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: ‘राज्य के लिए बेहद अहम दिन’, सुरेश गोपी ने BJP के प्रदर्शन पर जताया भरोसा
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केरल विधानसभा चुनावों के लिए जारी मतदान को राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में व्यापक और प्रभावशाली प्रदर्शन करेगी. सुरेश गोपी ने कहा कि पार्टी ने लोकतांत्रिक चुनावी अभियान की हर बारीकी पर काम किया और राज्य के हर क्षेत्र तक पहुंच बनाई. उनके मुताबिक, भाजपा ने समाज के अंतिम छोर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि अब केवल चुनाव परिणामों का इंतजार है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: अभिनेता मोहनलाल ने डाला अपना वोट
#WATCH केरल चुनाव 2026 | नेमोन विधानसभा क्षेत्र के मुदावनमुगल स्थित सरकारी LP स्कूल के बूथ संख्या 34 और 36 पर मतदान शुरू हुआ। अभिनेता मोहनलाल ने अपना वोट डाला। pic.twitter.com/XVwepR69yi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: 2500 बूथ संवेदनशील घोषित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. कुल 30000 से अधिक मतदान केंद्रों में से लगभग 2500 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ-साथ पुलिस की इकाइयों को भी तैनात किया गया है. चुनाव आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके. राज्य की सियासत में इस बार अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मुस्लिम और ईसाई समुदाय मिलकर लगभग 42 प्रतिशत आबादी का हिस्सा हैं, और उनके वोटिंग पैटर्न पर ही चुनावी नतीजों का बड़ा असर पड़ सकता है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरल में वोटिंग शुरू, मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत राज्यभर में मतदान शुरू हो गया है. सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होते ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे. कोझिकोड के एक मतदान केंद्र पर चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पोलिंग स्टाफ सुबह से ही मुस्तैद नजर आया और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की गई. वोटिंग शुरू होते ही लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर देखी गई. मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े नजर आए, जिससे चुनाव को लेकर उत्साह साफ झलक रहा है. राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.
#WATCH | Keralam: Voting preperations are underway at a polling station. People arrive at a polling station in Kozhikode to cast their votes for the state assembly elections.
Polling will begin at 7 am. pic.twitter.com/83mpZ2gTmG
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: कोझिकोड में CPI(M) नेता एलामारम करीम ने LDF के लिए मांगा समर्थन
केरल विधानसभा चुनाव के बीच CPI(M) नेता एलामारम करीम ने कोझिकोड जिले के मतदाताओं से LDF के पक्ष में वोट देने की अपील की है. एलामारम करीम ने कहा कि LDF ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करके अपनी विश्वसनीयता साबित की है. उनके मुताबिक, 2021 के चुनावों में किए गए करीब 97% वादे पूरे किए जा चुके हैं, जबकि बाकी भी जल्द पूरे होने वाले हैं. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी अपने चुनावी वादों को पूरी तरह लागू नहीं किया. करीम ने दावा किया कि LDF का प्रदर्शन राजनीतिक दलों के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है.
#WATCH | Keralam Assembly Elections | Kozhikode: CPI(M) leader Elamaram Kareem says, "I appeal to the voters, particularly from Kozhikode district, to cast their vote in favour of LDF. The LDF has proved its credibility by implementing all promises given during the election...… pic.twitter.com/b3Kd8i5Ohy
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: एर्नाकुलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने डाला वोट
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत एर्नाकुलम जिले में मतदान जारी है. इसी बीच कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केसरी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डालने पहुंचे.
#WATCH | Keralam: Congress leader VD Satheesan arrives at the polling station, Kesari Government Arts and Science College in Ernakulam to cast his vote. pic.twitter.com/kpwBYkws6l
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: मतदाताओं का पूरा आंकड़ा, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में मतदाताओं की भागीदारी का आंकड़ा इस बार बेहद प्रभावशाली है, जो राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदाताओं की संख्या 2.7 करोड़ से अधिक है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इनमें 1.32 करोड़ पुरुष मतदाता और 1.39 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं, जो यह दिखाता है कि इस बार महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है. इसके अलावा, 273 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इस चुनाव का हिस्सा हैं. वहीं, 2.42 लाख से अधिक विदेशी (एनआरआई) मतदाता भी इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि केरल में चुनाव न सिर्फ बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, बल्कि हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: कोच्चि सीट पर मॉक पोलिंग संपन्न, मतदान से पहले तैयारियों का जायज़ा
केरल विधानसभा चुनाव से पहले कोच्चि विधानसभा सीट पर मॉक पोलिंग आयोजित की गई. यह प्रक्रिया मतदान शुरू होने से पहले चुनावी तैयारियों और मशीनों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए की जाती है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: 2.71 करोड़ मतदाता तय करेंगे सियासी भविष्य, LDF की हैट्रिक पर नजर
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है. गुरुवार को होने वाले इस अहम चुनाव में 2.71 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह चुनाव सत्ताधारी LDF की लगातार तीसरी जीत की कोशिश, UDF की सत्ता में वापसी की उम्मीद और NDA की राज्य में राजनीतिक एंट्री के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करीब एक महीने तक चले जोरदार चुनाव प्रचार के बाद, राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: पलक्कड़ में ‘कैश फॉर वोट’ का आरोप, BJP उम्मीदवार ने बताया मनगढ़ंत
केरल विधानसभा चुनाव मतदान से ठीक पहले पलक्कड़ सीट से सियासी विवाद सामने आया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन को चुनाव से पहले वोटरों को नकद पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. कांग्रेस का दावा है कि एक वायरल वीडियो में भाजपा की चुनावी टीम से जुड़े लोग एक बुजुर्ग महिला को पैसे देते नजर आ रहे हैं.
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