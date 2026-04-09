Kerala Assembly Election 2026 LIVE: केरल में कांटे की टक्कर, LDF-UDF-NDA अपने दावों पर कायम; 3 बजे तक 62.71% वोटिंग, एक घंटे का मतदान बाकी

Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान हो रहा है. सभी 140 सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई. मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे. आयोग के मुताबिक केरलम में कुल 883 कैंडिडेट चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमा रहे हैं. मतदाताओं में 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. इसके अलावा 2.42 लाख से अधिक विदेशी मतदाता भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख गठबंधनों एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच है.

1. LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट): लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश

2. UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट): सत्ता में वापसी का लक्ष्य

3. NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) राज्य में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश

सत्ताधारी LDF पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और इस बार उसे एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, गठबंधन ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा है. UDF 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से लबरेज होकर सत्ता में वापसी की आस लगाए है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए NDA पिछले यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केरल में खाता खोलने और कुछ महीनों पहले हुए नगर निगम चुनावों में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है. 4 मई को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे, तब साफ होगा कि केरलम की सत्ता किसके हाथ में जाएगी. क्या LDF इतिहास रचेगा या UDF वापसी करेगा, या फिर एनडीए 'बाजीगर' बनकर सरकार बनाएगा. केरलम मतदान से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...