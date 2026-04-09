Kerala Assembly Election 2026 Live: केरल में मतदान शुरू; 2,7 करोड़ वोटर चुनेंगे नई सरकार; LDF-UDF में कांटे की टक्कर

Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा. सभी 140 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे. इस चुनाव में 2.7 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मतदाताओं में 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. इसके अलावा 2.42 लाख से अधिक विदेशी मतदाता भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. राज्य में इस बार मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख गठबंधनों के बीच है

1. LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट): लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश

2. UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट): सत्ता में वापसी का लक्ष्य

3. NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) राज्य में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश

सत्ताधारी LDF पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और इस बार उसे एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, गठबंधन ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा है. दूसरी ओर, UDF 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरा हुआ है और सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला NDA 2024 के लोकसभा चुनाव और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और इस बार राज्य में अपना खाता खोलने की कोशिश कर रहा है. मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. इसके बाद मतगणना की तारीख का इंतजार रहेगा, जब यह साफ होगा कि केरल में सत्ता किसके हाथ में जाएगी क्या LDF इतिहास रचेगा, या UDF वापसी करेगा, या फिर NDA नया समीकरण बनाएगा. केरल मतदान से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...