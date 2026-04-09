Kerala Assembly Election 2026 Live: केरल में मतदान शुरू; 2,7 करोड़ वोटर चुनेंगे नई सरकार; LDF-UDF में कांटे की टक्कर

Kerala Vidhan Sabha Chunav Voting Live Updates: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 140 सीटों पर एक चरण में मतदान जारी है, जिसमें 2.7 करोड़ से अधिक मतदाता हिस्सा ले रहे हैं. कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुकाबला LDF, UDF और NDA के बीच है. LDF तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में है, जबकि UDF वापसी और NDA राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है. केरल मतदान से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...
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Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा. सभी 140 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे. इस चुनाव में 2.7 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, मतदाताओं में 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. इसके अलावा 2.42 लाख से अधिक विदेशी मतदाता भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. राज्य में इस बार मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख गठबंधनों के बीच है
1. LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट): लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश
2. UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट): सत्ता में वापसी का लक्ष्य
3. NDA (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) राज्य में राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश
सत्ताधारी LDF पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और इस बार उसे एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, गठबंधन ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा है. दूसरी ओर, UDF 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरा हुआ है और सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला NDA 2024 के लोकसभा चुनाव और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और इस बार राज्य में अपना खाता खोलने की कोशिश कर रहा है. मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. इसके बाद मतगणना की तारीख का इंतजार रहेगा, जब यह साफ होगा कि केरल में सत्ता किसके हाथ में जाएगी क्या LDF इतिहास रचेगा, या UDF वापसी करेगा, या फिर NDA नया समीकरण बनाएगा. केरल मतदान से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: 2500 बूथ संवेदनशील घोषित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. कुल 30000 से अधिक मतदान केंद्रों में से लगभग 2500 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ-साथ पुलिस की इकाइयों को भी तैनात किया गया है. चुनाव आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके. राज्य की सियासत में इस बार अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मुस्लिम और ईसाई समुदाय मिलकर लगभग 42 प्रतिशत आबादी का हिस्सा हैं, और उनके वोटिंग पैटर्न पर ही चुनावी नतीजों का बड़ा असर पड़ सकता है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: केरल में वोटिंग शुरू, मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत राज्यभर में मतदान शुरू हो गया है. सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होते ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे. कोझिकोड के एक मतदान केंद्र पर चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पोलिंग स्टाफ सुबह से ही मुस्तैद नजर आया और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की गई. वोटिंग शुरू होते ही लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर देखी गई. मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े नजर आए, जिससे चुनाव को लेकर उत्साह साफ झलक रहा है. राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.
#WATCH | Keralam: Voting preperations are underway at a polling station. People arrive at a polling station in Kozhikode to cast their votes for the state assembly elections.
Polling will begin at 7 am. pic.twitter.com/83mpZ2gTmG
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: कोझिकोड में CPI(M) नेता एलामारम करीम ने LDF के लिए मांगा समर्थन
केरल विधानसभा चुनाव के बीच CPI(M) नेता एलामारम करीम ने कोझिकोड जिले के मतदाताओं से LDF के पक्ष में वोट देने की अपील की है. एलामारम करीम ने कहा कि LDF ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करके अपनी विश्वसनीयता साबित की है. उनके मुताबिक, 2021 के चुनावों में किए गए करीब 97% वादे पूरे किए जा चुके हैं, जबकि बाकी भी जल्द पूरे होने वाले हैं. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी अपने चुनावी वादों को पूरी तरह लागू नहीं किया. करीम ने दावा किया कि LDF का प्रदर्शन राजनीतिक दलों के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है.
#WATCH | Keralam Assembly Elections | Kozhikode: CPI(M) leader Elamaram Kareem says, "I appeal to the voters, particularly from Kozhikode district, to cast their vote in favour of LDF. The LDF has proved its credibility by implementing all promises given during the election...… pic.twitter.com/b3Kd8i5Ohy
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: एर्नाकुलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने डाला वोट
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत एर्नाकुलम जिले में मतदान जारी है. इसी बीच कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केसरी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डालने पहुंचे.
#WATCH | Keralam: Congress leader VD Satheesan arrives at the polling station, Kesari Government Arts and Science College in Ernakulam to cast his vote. pic.twitter.com/kpwBYkws6l
— ANI (@ANI) April 9, 2026
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: मतदाताओं का पूरा आंकड़ा, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में मतदाताओं की भागीदारी का आंकड़ा इस बार बेहद प्रभावशाली है, जो राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदाताओं की संख्या 2.7 करोड़ से अधिक है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इनमें 1.32 करोड़ पुरुष मतदाता और 1.39 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं, जो यह दिखाता है कि इस बार महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक है. इसके अलावा, 273 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इस चुनाव का हिस्सा हैं. वहीं, 2.42 लाख से अधिक विदेशी (एनआरआई) मतदाता भी इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि केरल में चुनाव न सिर्फ बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, बल्कि हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: कोच्चि सीट पर मॉक पोलिंग संपन्न, मतदान से पहले तैयारियों का जायज़ा
केरल विधानसभा चुनाव से पहले कोच्चि विधानसभा सीट पर मॉक पोलिंग आयोजित की गई. यह प्रक्रिया मतदान शुरू होने से पहले चुनावी तैयारियों और मशीनों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए की जाती है.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: 2.71 करोड़ मतदाता तय करेंगे सियासी भविष्य, LDF की हैट्रिक पर नजर
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है. गुरुवार को होने वाले इस अहम चुनाव में 2.71 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह चुनाव सत्ताधारी LDF की लगातार तीसरी जीत की कोशिश, UDF की सत्ता में वापसी की उम्मीद और NDA की राज्य में राजनीतिक एंट्री के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करीब एक महीने तक चले जोरदार चुनाव प्रचार के बाद, राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं.
Kerala Assembly Election 2026 Voting on 140 Seats Live: पलक्कड़ में ‘कैश फॉर वोट’ का आरोप, BJP उम्मीदवार ने बताया मनगढ़ंत
केरल विधानसभा चुनाव मतदान से ठीक पहले पलक्कड़ सीट से सियासी विवाद सामने आया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन को चुनाव से पहले वोटरों को नकद पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. कांग्रेस का दावा है कि एक वायरल वीडियो में भाजपा की चुनावी टीम से जुड़े लोग एक बुजुर्ग महिला को पैसे देते नजर आ रहे हैं.
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