Kerala Election Result 2026 Live: केरल में लेफ्ट की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी? कौन मारेगा बाजी; यहां पढ़ें काउंटिंग से जुड़े सभी अपडेट्स

Kerala Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज फैसले का दिन है. सुबह 8 बजे से राज्य की सभी 140 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होगी और जल्द ही शुरुआती रुझान आने लगेंगे. इस बार केरल की जनता ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और रिकॉर्ड 78.27 प्रतिशत मतदान हुआ है. यह हाई वोटिंग टर्नआउट राज्य की जागरूक जनता और कड़े मुकाबले की ओर इशारा कर रहा है. केरल का इतिहास रहा है कि यहाँ हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन 2021 में पिनाराई विजयन ने इस परंपरा को तोड़ा था. अब सवाल यह है कि क्या एलडीएफ (LDF) जीत की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास रचेगा या यूडीएफ (UDF) सत्ता में वापसी करेगा?

कैसे बदला केरल का चुनावी मुकाबला?

केरल की राजनीति लंबे समय से दो मुख्य गठबंधनों - सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच सिमटी रही है. लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाला एनडीए (NDA) एक तीसरी ताकत के रूप में उभर रहा है. हालांकि मुख्य लड़ाई अभी भी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी का बढ़ता जनाधार कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है और नतीजों को अप्रत्याशित बना सकता है. एनडीए की मौजूदगी ने पारंपरिक दो-ध्रुवीय मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे लड़ाई और भी रोमांचक हो गई है.