Kerala Election Result 2026 Live: केरल में लेफ्ट की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी? कौन मारेगा बाजी; यहां पढ़ें काउंटिंग से जुड़े सभी अपडेट्स

Kerala Assembly Election Result 2026 Live Updates: केरल विधानसभा चुनाव नतीजों पर पूरे देश की नजर है. पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला Left Democratic Front सत्ता बचाएगा या UDF वापसी करेगा, इसका फैसला आज मतगणना में होगा. जानें पल-पल का अपडेट.
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Kerala Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज फैसले का दिन है. सुबह 8 बजे से राज्य की सभी 140 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू होगी और जल्द ही शुरुआती रुझान आने लगेंगे. इस बार केरल की जनता ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और रिकॉर्ड 78.27 प्रतिशत मतदान हुआ है. यह हाई वोटिंग टर्नआउट राज्य की जागरूक जनता और कड़े मुकाबले की ओर इशारा कर रहा है. केरल का इतिहास रहा है कि यहाँ हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन 2021 में पिनाराई विजयन ने इस परंपरा को तोड़ा था. अब सवाल यह है कि क्या एलडीएफ (LDF) जीत की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास रचेगा या यूडीएफ (UDF) सत्ता में वापसी करेगा?
केरल की राजनीति लंबे समय से दो मुख्य गठबंधनों - सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच सिमटी रही है. लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाला एनडीए (NDA) एक तीसरी ताकत के रूप में उभर रहा है. हालांकि मुख्य लड़ाई अभी भी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी का बढ़ता जनाधार कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है और नतीजों को अप्रत्याशित बना सकता है. एनडीए की मौजूदगी ने पारंपरिक दो-ध्रुवीय मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे लड़ाई और भी रोमांचक हो गई है.
केरल का चुनावी इतिहास देश की राजनीति में काफी खास माना जाता है. राज्य का गठन 1956 में हुआ था और 1957 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ. इस चुनाव में Communist Party of India ने जीत दर्ज की और E. M. S. Namboodiripad देश के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने. तब से केरल की राजनीति में मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रहा है.
1980 के बाद से राज्य में सत्ता अक्सर Left Democratic Front और United Democratic Front के बीच बदलती रही है. 2011 में यूडीएफ को 72 और एलडीएफ को 68 सीटें मिली थीं. 2016 में एलडीएफ ने 91 सीटें जीतकर वापसी की. 2021 में एलडीएफ ने 99 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, जो केरल की राजनीति में एक बड़ा रिकॉर्ड माना गया. अब 2026 में सभी की नजर इस बात पर है कि क्या एलडीएफ हैट्रिक लगाएगा या यूडीएफ वापसी करेगी.
Kerala चुनाव नतीजों के बीच Thiruvananthapuram में कांग्रेस महासचिव और सांसद K. C. Venugopal के आवास के बाहर हलचल तेज दिख रही है. जानकारी के मुताबिक, वह कुछ ही देर में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के लिए रवाना हो सकते हैं. चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस खेमे की गतिविधियों पर सभी की नजर बनी हुई है.
#WATCH | Keralam Elections 2026 | Visuals from outside the residence of Congress General Secretary (Organisation) and MP K.C. Venugopal in Thiruvananthapuram. He is expected to leave for Kerala Pradesh Congress Committee office shortly. pic.twitter.com/LL24iTtIUP
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Election Commission of India के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal और Puducherry में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पूरी तरह तैयार हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग की जाएगी. कुछ ही देर में सीटवार रुझान, पार्टियों की बढ़त और बड़े अपडेट सामने आने लगेंगे.
Election Commission of India के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal और Puducherry में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पूरी तरह तैयार हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग की जाएगी. कुछ ही देर में सीटवार रुझान, पार्टियों की बढ़त और बड़े अपडेट सामने आने लगेंगे.
भारत निर्वाचन आयोग की निगरानी में चुनाव मतगणना की मतगणना के लिए चेन्नई के लोयोला कॉलेज में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा गिनती किए गए हैं. यहां आज कई अहम विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती होनी है. मतगणना के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है.
#WATCH | Tamil Nadu Assembly Elections | Heavy security arrangements have been put in place at the counting centre set up at Loyola College in Chennai, where votes for several key Assembly constituencies will be counted today. pic.twitter.com/JEQmLTjLhh
— ANI (@ANI) May 4, 2026
केरल की पेरावूर विधानसभा सीट इस बार काफी चर्चा में है. कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के वरिष्ठ नेता Sunny Joseph यहां से चुनाव लड़ रहे हैं. अगर यूडीएफ जीत हासिल करता है, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी माना जा रहा है. सन्नी जोसेफ 2011 से इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहे हैं. इस बार उनके सामने सीपीआई(एम) की दिग्गज नेता K. K. Shailaja मैदान में हैं. इसके अलावा भारत धर्म जन सेना और Aam Aadmi Party के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं. यह सीट कन्नूर जिले में आती है.
नेमोम विधानसभा सीट पर इस बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प है. केरल भाजपा के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर यहाँ से एनडीए (NDA) उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जो भाजपा की पहली ऐतिहासिक जीत वाली इस सीट को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं.
यहाँ के मुख्य मुकाबले और इतिहास की जानकारी नीचे दी गई है:
प्रमुख उम्मीदवार (2026): इस सीट पर राजीव चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला एलडीएफ (LDF) के मौजूदा विधायक और शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी (CPIM) और यूडीएफ (UDF) के के. एस. सबरीनाथन (INC) से है.
क्या है सीट का इतिहास:
2016: भाजपा के ओ. राजगोपाल ने यहां से जीत दर्ज कर केरल विधानसभा में पहली बार 'कमल' खिलाया था.
2021: एलडीएफ के वी. शिवनकुट्टी ने भाजपा के कुम्मनम राजशेखरन को 3,949 वोटों के अंतर से हराकर यह सीट वापस जीत ली थी.
वर्तमान स्थिति (4 मई 2026): आज सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो रही है. राजीव चंद्रशेखर भाजपा के मजबूत कोर वोट बैंक के भरोसे हैं, जबकि वी. शिवनकुट्टी सरकार के विकास कार्यों और सबरीनाथन सत्ता विरोधी लहर के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं.
केरल विधानसभा चुनावों की मतगणना में कई वीआईपी सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है. Pinarayi Vijayan की धर्मदास सीट, P. A. Mohammed Riyas की बेपोर, M. B. Rajesh की थ्रीथला और जॉर्ज वर्गीस की कोडंगल्लूर सीट सीपीआई (एम) के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. कांग्रेस के बड़े नेता V. D. Satheesan परवूर से मैदान में हैं. वहीं जोस के मणि पाला, चांडी ओमन पुथुपल्ली, जॉर्ज कुरियन कंजिराप्पल्ली, K. Muraleedharan वाट्टियूरकावु और K. K. Shailaja पेरावूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.
केरल विधानसभा चुनाव में पिछले तीन चुनावों के आंकड़े काफी दिलचस्प रहे हैं. 2021 में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करते हुए 99 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि यूडीएफ को 41 सीटें मिली थीं. 2016 में भी एलडीएफ ने 91 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और यूडीएफ 47 सीटों पर सिमट गई थी. वहीं 2011 में यूडीएफ ने 72 सीटें जीतकर बढ़त बनाई थी, जबकि एलडीएफ को 68 सीटें मिली थीं. इस बार चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एलडीएफ जीत की हैट्रिक लगाएगा या फिर राज्य में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा. एलडीएफ की हार राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकती है.
केरल विधानसभा चुनाव में पिछले कुछ सालों से मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है. 2021 में वामदलों के गठबंधन एलडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 सीटें जीती थीं, जबकि यूडीएफ को 41 सीटें मिली थीं. इससे पहले 2016 में एलडीएफ ने 91 और यूडीएफ ने 47 सीटें हासिल की थीं. वहीं 2011 में तस्वीर अलग थी, तब यूडीएफ को 72 और एलडीएफ को 68 सीटें मिली थीं. इस बार सभी की नजर इस बात पर है कि क्या एलडीएफ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगा या फिर बदलाव होगा. अगर एलडीएफ हारता है, तो देश में वामदलों की सत्ता लगभग खत्म हो सकती है.
केरल विधानसभा चुनाव 2026 में युवाओं के बीच बेरोजगारी और बढ़ता पलायन बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है. रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों और विदेशों का रुख कर रहे हैं. पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बीच यह मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसका असर कई अहम सीटों के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है.
केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शुरुआती रुझान पहले कुछ घंटों में सामने आने की उम्मीद है. केरल में चुनावी मुकाबले अक्सर बेहद करीबी रहते हैं, इसलिए शुरुआती बढ़त हर राउंड के साथ बदल सकती है. कई सीटों पर मुकाबला इतना कांटे का माना जा रहा है कि अंतिम नतीजे आने तक तस्वीर साफ नहीं होगी. राजनीतिक दलों, चुनाव विश्लेषकों और समर्थकों की नजर उन अहम सीटों पर टिकी है, जहां जीत-हार का अंतर बेहद कम रहने की संभावना है और यही सीटें सरकार बनाने का रास्ता तय करेंगी.
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