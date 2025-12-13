Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट

Advertisement
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE Updates: केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है, जिसमें शुरुआती रुझानों में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF ने बढ़त बना ली है. हालांकि, राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA ने बेहतर प्रदर्शन किया है. इन चुनावों में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया है. यहां दो चरणों में यानी 11 और 13 नवंबर को मतदान हुआ था जिसमें कुल 73.57% वोटिंग दर्ज की गई थी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:34 AM IST
LIVE Blog

Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE Updates: केरल स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं, जो 11 और 13 नवंबर को हुए दो चरणों के मतदान के बाद सामने आ रहे हैं, जिसमें कुल 73.57% वोटिंग हुई थी. ये नतीजे 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक जरूरी राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं, खासकर शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम सीट पर सबकी खास नजर है. इस चुनाव में 1199 स्थानीय निकायों के लिए LDF, UDF, और बीजेपी-नीत NDA के बीच कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. जीतने वाले पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा.

 

kerala election results live

