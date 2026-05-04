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Kharagpur Sadar, Medinipur, Howrah North South Election Results 2026 Live: खड़गपुर, हावड़ा दक्षिण और मेदिनीपुर में TMC की प्रतिष्ठा दांव पर, BJP से मिल रही कड़ी चुनौती!

Kharagpur Sadar, Medinipur, Howrah North South Election Results 2026 Live:  पश्चिम बंगाल का खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र और हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट सियासी रूप से काफी महत्वपूर्ण है. मतगणना सोमवार यानी 4 मई को होने हैं. सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी है कि क्या फिर से टीएमसी जीत पाएगी या फिर बीजेपी का इस सीट पर कमल खिलेगा?

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 04, 2026, 06:18 AM IST
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Kharagpur Sadar, Medinipur, Howrah North South Election Results 2026 Live: खड़गपुर, हावड़ा दक्षिण और मेदिनीपुर में TMC की प्रतिष्ठा दांव पर, BJP से मिल रही कड़ी चुनौती!
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Kharagpur Sadar, Medinipur and Howrah (North South) Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को घोषित किए जा रहे हैं. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र और हावड़ा दक्षिण विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म हो जाएगा. अब से महज कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में होगी. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी सीटों पर दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे सोमवार को आएंगे, क्योंकि फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है. इस सीट पर 21 मई को मतदान होगा और 24 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे. मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पश्चिम बंगाल के सभी काउंटिंग सेंटरों को हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है. शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है. जी न्यूज के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रिजल्ट की पल-पल की अपडेट...

 

 

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04 May 2026
06:16 AM

Medinipur Election Result Live: बीते चुनाव में मेदिनीपुर सीट पर 85.39 कुल प्रतिशत वोटिंग हुई थी. इस बार मतदान का प्रतिशत 92.57 रहा है.

06:13 AM

Howrah North South Election Result Live: बीते विधानसभा चुनाव में हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट पर AITC प्रत्याशी नंदिता चौधरी ने 116839 वोट के साथ जीत दर्ज की थी. जबकि, बीजेपी उम्मीदवार रंतिदेव सेनगुप्ता को 66270 वोट से ही संतोष करना पड़ा था. 

06:12 AM

Kharagpur Sadar Election Result Live: साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खड़गपुर सदर पर बीजेपी के हिरण चटर्जी ने जीत हासिल की. उन्होंने टीएमसी के प्रदीप सरकार को पराजित किया था.

06:05 AM

Kharagpur Sadar Election Result Live: खड़गपुर सदर सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है. इस सीट पर कांग्रेस के विधायक ज्ञानसिंह सोहनपाल ने 10 बार जीत हासिल की थी, हालांकि साल 2016 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सियासी बदलाव हुए और भाजपा के उम्मीदवार दिलीप घोष ने ज्ञानसिंह सोहनपाल को पराजित किया. इसe के बाद 2019 उपचुनाव में टीएमसी की जीत हुई, लेकिन 2021 में फिर से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया. अब मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होता रहा है.

 

06:02 AM

Kharagpur Sadar Election Result Live: इस बार के चुनाव में खड़गपुर सदर सीट पर मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप घोष, टीएमसी के प्रदीप सरकार, माकपा के मधुसूदन राय के बीच है. इस सीट से टीएमसी ने पूर्व विधायक प्रदीप सरकार को फिर से मैदान में उतारा है.

 

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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