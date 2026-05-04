Kharagpur Sadar, Medinipur, Howrah North South Election Results 2026 Live: खड़गपुर, हावड़ा दक्षिण और मेदिनीपुर में TMC की प्रतिष्ठा दांव पर, BJP से मिल रही कड़ी चुनौती!

Kharagpur Sadar, Medinipur and Howrah (North South) Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को घोषित किए जा रहे हैं. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र और हावड़ा दक्षिण विधानसभा चुनाव रिजल्ट का इंतजार खत्म हो जाएगा. अब से महज कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में होगी. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी सीटों पर दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे सोमवार को आएंगे, क्योंकि फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है. इस सीट पर 21 मई को मतदान होगा और 24 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे. मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पश्चिम बंगाल के सभी काउंटिंग सेंटरों को हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है. शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है. जी न्यूज के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रिजल्ट की पल-पल की अपडेट...

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