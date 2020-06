LIVE: हैदराबाद में हो रही है कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड, IAF प्रमुख मौजूद

20 जून 2020, 08:33 बजे

डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, महाराष्ट्र ने लातूर जिले के एक सरकारी अस्पताल के डीन को कथित तौर पर COVID-19 के रोगी को बाजार से दवाइयां खरीदने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें 3 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.

Director of Directorate of Medical Education & Research, Maharashtra issues show-cause notice to the Dean of a government hospital in Latur district for allegedly asking a #COVID19 patient to buy medicines from the market. He has been asked to respond to the notice within 3 days. pic.twitter.com/MAEuBbNMYb

— ANI (@ANI) June 20, 2020