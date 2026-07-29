/Parliament Monsoon Session LIVE Updates: थोड़ी देर बाद एंटी पेपर लीक बिल पर बोलेंगे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

Anti Paper Leak Bill LIVE Update: नीट पेपर लीक पर 'जवाबदेही किसकी तय होगी, NTA चेयरमैन क्यों नहीं हटाए गए?', पप्पू यादव का सवाल
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लगातार कमजोर होती जा रही है, जबकि देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य इसी व्यवस्था पर निर्भर है. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण तंत्रों को धीरे-धीरे कमजोर किया गया है. उनका कहना था कि जब आरटीआई और ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता घटा दी जाएगी, तो किसी भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारी आखिर तय कैसे होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जवाबदेही तय ही नहीं होगी, तो छात्रों को न्याय कौन दिलाएगा.
आज #LokSabha में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा फिर से शुरु हुई जिसके अंदर अलग-अलग पार्टियों के सांसद हिस्सा ले रहे हैं.
यह बिल 2024 के कानून को और मजबूत बनाने के लिए लाया गया है, ताकि पेपर लीक और अनुचित तरीकों पर रोक लग… pic.twitter.com/UrbIjFiei3
— SansadTV (@sansad_tv) July 29, 2026
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है. विपक्षी सांसदों के शोर-शराबे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: अगर तुम्हारी मंशा है कि राहुल गांधी को... विपक्ष पर ओम बिरला का तंज
ओम बिरला ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यदि उनकी मंशा नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका न देने की है, तो इसे स्पष्ट रूप से बता दें. उनका यह बयान उस समय आया जब विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही थी. स्पीकर की इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल कुछ देर तक और गरमाया रहा. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जबकि स्पीकर ने सभी सदस्यों से संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: 'गृहमंत्री सदन में आओ...', विपक्षी सांसदों ने लगाए नारे, तो स्पीकर बोले- जिद से संसद नहीं चलती
लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की लगातार नारेबाजी पर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सदन कैसे चलेगा और किसे बोलने का अवसर मिलेगा, इसका फैसला विपक्ष नहीं करेगा. स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, "किसे सदन में आना है और किसे नहीं, यह आप तय नहीं करेंगे। संसद जिद से नहीं चलती." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिस मंत्री से संबंधित विधेयक सूचीबद्ध है, वह सदन में मौजूद हैं और कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, थोड़ी देर में राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात
विपक्ष के हंगामे के बाद एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. लोकसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. वहीं, राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. संसद के मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है. इस बिल को लेकर सदन में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमाने वाला है. इस मुद्दे पर लोकसभा में बहस का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने होंगे. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कुछ ही देर में सदन में इस विधेयक पर अपनी बात रखेंगे.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा के बाद अब राज्यसभा भी स्थगित
संसद के मानसून सत्र में चल रहे एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी. अब उच्च सदन में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: एंटी पेपर लीक पर बहस के दौरान विपक्ष का हंगामा, लोकसभा स्थगित
लोकसभा में आज जैसे ही एंटी-पेपर लीक बिल पर अहम बहस शुरू हुई, विपक्ष ने भारी शोर-शराबे के बीच हंगामा शुरू कर दिया. ऐसे में 11 बजे स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. एंटी पेपर लीक बिल से जुड़े सभी बड़े अपडेट, संसद की कार्यवाही और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की LIVE कवरेज यहां पढ़ें.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: नए शिक्षामंत्री को महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगीः राहुल गांधी
नीट पेपर लीक मामले में पूर्व शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब प्रह्लाद जोशी ने अब शिक्षा विभाग की कमान संभाली है. वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नए शिक्षामंत्री को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि नए शिक्षामंत्री को देश की महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी. वहीं लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों पक्षों में बहस होनी है.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: मंगलवार को करीब 9 घंटे चली बहस, देर रात तक पूरी नहीं हो सकी चर्चा
लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर लंबी और तीखी बहस हुई, लेकिन देर रात तक चर्चा पूरी नहीं हो सकी. करीब नौ घंटे चली बहस के बावजूद कई सांसदों के बोलने का समय बाकी रह गया, जिसके चलते बिल पर फैसला एक दिन के लिए टाल दिया गया. अब इस विधेयक पर बुधवार को फिर से चर्चा होगी और उसके बाद सदन में मतदान कराया जाएगा.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: एंटी पेपर लीक पर आज की बहस पर सबकी नजर
बुधवार को होने वाली चर्चा केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह सरकार और विपक्ष के बीच युवाओं, रोजगार और परीक्षा प्रणाली को लेकर राजनीतिक टकराव का भी बड़ा मंच बनेगी. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि लोकसभा में बहस किस दिशा में जाती है और क्या सरकार आज ही इस विधेयक को सदन से पारित कराने में सफल होती है.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: मंगलवार को प्रियंका, अखिलेश और ओवैसी ने भी सरकार पर साधा था निशाना
बहस के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने वीडियो का उल्लेख करते हुए युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को छात्रों और युवाओं की जीत करार दिया. वहीं, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार का युवाओं से जुड़ाव कमजोर पड़ गया है और परीक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: इसके पहले लोकसभा में चर्चा के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर हुआ तेज
इस मुद्दे पर हुई शुरुआती चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक देखने को मिली. विपक्षी दलों ने परीक्षा प्रणाली की खामियों और लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुए ऐसे मामलों का हवाला देते हुए विपक्ष पर पलटवार किया. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पहले भी कई कानून बनाए गए, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुकीं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो सिर्फ नया कानून लाने से कितना फर्क पड़ेगा.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: लोकसभा में चर्चा के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज
इस मुद्दे पर हुई शुरुआती चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक देखने को मिली. विपक्षी दलों ने परीक्षा प्रणाली की खामियों और लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुए ऐसे मामलों का हवाला देते हुए विपक्ष पर पलटवार किया. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पहले भी कई कानून बनाए गए, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुकीं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो सिर्फ नया कानून लाने से कितना फर्क पड़ेगा.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: राहुल गांधी के भाषण पर टिकी रहेंगी विपक्ष की निगाहें
इस बहस में राहुल गांधी की मौजूदगी ने राजनीतिक महत्व और बढ़ा दिया है. विपक्ष पिछले कई महीनों से युवाओं, रोजगार और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आए पेपर लीक के मामलों को प्रमुख मुद्दा बनाता रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने संबोधन में छात्रों के भविष्य, सरकारी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकते हैं. उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा की ओर बढ़ेगा बिल
लोकसभा में बुधवार दोपहर 12 बजे से इस विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ेगी. चर्चा समाप्त होने के बाद बिल पर वोटिंग कराई जा सकती है. यदि यह विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो अगला पड़ाव राज्यसभा होगा. सरकार चाहती है कि कानून बनने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो, ताकि भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: एंटी पेपर लीक बिल को सरकार बता रही बड़ा कदम, विपक्ष कह रहा- नहीं खत्म होगी समस्या
सरकार इस विधेयक को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल नया कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार को अब तक हुई गड़बड़ियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी.
Anti Paper Leak Bill LIVE Update: आज एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में होगी चर्चा
एंटी पेपर लीक बिल को लेकर संसद में जारी बहस अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है. बुधवार को लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा दोबारा शुरू होगी और संभावना है कि बहस पूरी होने के बाद सदन में मतदान भी कराया जाए. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे. सूत्रों के अनुसार, वह करीब दोपहर 12:30 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं.
Today News LIVE Updates: संसद का मानसून सत्र जारी है. एंटी पेपर लीक बिल को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष में बहस जारी है. इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लेकर हंगामा और शोर शराबा शुरू कर दिया जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते उच्च सदन को भी स्थगित कर दिया गया है.
बहस पूरी होने के बाद इस बिल पर वोटिंग भी करवाई जाने की संभावना है. वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे. सूत्रों के अनुसार, वह करीब दोपहर 12:30 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं. सरकार इस विधेयक को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है. वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल नया कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार को अब तक हुई गड़बड़ियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी.
लोकसभा में बुधवार दोपहर 12 बजे से इस विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ेगी. चर्चा समाप्त होने के बाद बिल पर वोटिंग कराई जा सकती है. यदि यह विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो अगला पड़ाव राज्यसभा होगा. सरकार चाहती है कि कानून बनने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो, ताकि भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.
इस बहस में राहुल गांधी की मौजूदगी ने राजनीतिक महत्व और बढ़ा दिया है. विपक्ष पिछले कई महीनों से युवाओं, रोजगार और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आए पेपर लीक के मामलों को प्रमुख मुद्दा बनाता रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने संबोधन में छात्रों के भविष्य, सरकारी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकते हैं. उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है.