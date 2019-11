LIVE: उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह, DMK नेता स्टालिन पहुंचे मुंबई, सोनिया पर सस्पेंस बरकरार

28 नवम्बर 2019, 11:55 बजे

कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा, "मुझे नहीं पता आज कितने नेता मंत्रीपद की शपथ लेंगे. लेकिन मुख्यमंत्री और तीनों पार्टियों के कुछ नेता शपथ लेंगे.''

Balasaheb Thorat, Maharashtra Congress president: I don't know how many ministers will take oath today but Chief Minister and a few ministers from the three parties (Congress-NCP-Shiv Sena) will take oath at the ceremony. #Maharashtra pic.twitter.com/ArwPtnt7va

— ANI (@ANI) November 28, 2019