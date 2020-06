पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% तक घटाएगा भारत, इसलिए लिया गया फैसला

23 जून 2020, 17:52 बजे

भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम करने का निर्णय लिया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस्लामाबाद में अपनी उपस्थिति को उसी अनुपात में कम किया जाएगा. आपको बता दें कि 31 मई को दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान उच्चायोग के दो अधिकारियों को भारत की जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था.

Govt of India has taken the decision to reduce staff strength in the Pakistan High Commission in New Delhi by 50%. It would reciprocally reduce its own presence in Islamabad to the same proportion: Ministry of External Affairs (MEA) pic.twitter.com/DymjMrT8MW

— ANI (@ANI) June 23, 2020