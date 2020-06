LIVE: लद्दाख में IAF के विमानों ने बढ़ाई गश्त, चीनी सैनिकों से झड़प के बाद तनाव बरकरार

26 जून 2020, 14:55 बजे

लद्दाख: भारतीय वायु सेना ने लेह में अपने एयरक्राफ्ट्स की गतिविधियां तेज कर दी हैं. LAC पर भारत और चीन के बीच हुए तनाव के बाद ये एयर एक्टिविटी शुरू की गई हैं.

Ladakh: Indian Air Force aircraft carrying out sorties in Leh. The air activity has gone up in the region after the stand-off with China on the Line of Actual Control (LAC) there. pic.twitter.com/uSnJ0WrbZo

