/LIVE: श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर शोक की लहर, नेताओं से लेकर उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

दर्शना वाघेला ने किया पोस्ट
गुजरात सरकार में मंत्री दर्शना वाघेला ने लिखा कि एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूजनीय पिता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक और निष्ठावान समाज-सेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत हृदय-विदारक है. परमपिता परमात्मा दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारजनों व प्रियजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें, यही हमारी प्रार्थना है.
अदिति एस. तटकरे ने दुख व्यक्त किया
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अदिति एस. तटकरे ने लिखा कि एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन से दुखी हूं. डॉ. सुभाष चंद्रा जी और पूरे गोयनका परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.
Saddened by the passing of Shri Nand Kishore Goenka Ji, father of Essel Group Chairman Dr. Subhash Chandra Ji. My heartfelt condolences to Dr. Subhash Chandra Ji and the entire Goenka family. May his soul rest in eternal peace.
Om Shanti.@subhashchandra pic.twitter.com/cQQmhtiCtk
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) July 13, 2026
सच्चे गौ-भक्त हमारे बीच नहीं रहे: विजय ठाकर
लेखक एवं समाजसेवी विजय ठाकर ने लिखा कि श्री नंदकिशोर गोयनका जी अब हमारे बीच नहीं रहे. उनकी एक पहचान विख्यात एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन श्री सुभाष गोयनका के पिताजी के तौर पर भी है. एक सच्चे गौ-भक्त और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक रहे. श्री नंदकिशोर जी का देहांत , उनकी सदेह अनुपस्थित राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति हमेशा के लिए रहेगी. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.
पुरुषोत्तम सोलंकी ने किया पोस्ट
गुजरात सरकार में मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी ने लिखा कि हमेशा देश और समाज की भलाई के लिए काम करने वाले एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता, श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.
अपना जीवन समाज सेवा में लगाया: नितेश राणे
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने एक्स पर लिखा एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्र के पिता और वरिष्ठ समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने राष्ट्र सेवा में अमूल्य योगदान दिया. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा और गौ-सेवा के लिए समर्पित कर दिया. साथ ही, वैश्य समाज के कल्याण में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा. उनके निधन से हमने एक ऐसे समर्पित व्यक्ति को खो दिया है जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया था. श्री नंद किशोर गोयनका जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि! ईश्वर उनकी पुण्यात्मा को चिर शांति प्रदान करें, यही मेरी प्रार्थना है.
एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन डॉ.सुभाष चंद्रा यांचे वडील, ज्येष्ठ समाजसेवक श्री.नंद किशोर गोयंका यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी राष्ट्रसेवेसाठी मोलाचे योगदान दिले. समाजसेवा आणि गोसेवेसाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित… pic.twitter.com/mn0JzFvfGy
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) July 13, 2026
सदैव प्रेरित करेगा श्री नंद किशोर गोयनका जी का जीवन: ओम प्रकाश धनकड़
आदरणीय नंद किशोर गोयनका- अग्रोहा तीर्थ में सबसे अहम योगदान देने वाले- परलोक गमन कर गये- भावपूर्ण श्रद्धांजलि Zee News परिवार आपकी संतति है. मुझे अनेक बार इस दिव्य आत्मा आशीर्वाद मिला. गोयनका जी एक शानदार तपस्वी जीवन जीकर गये हैं. उन्होंने सदैव अपनी चादर को उजली रखा. उनका जीवन सदैव प्रेरित करता रहेगा.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया पोस्ट
पूर्व सांसद व Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दें.
पूर्व सांसद व Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल दें।
ॐ शांति pic.twitter.com/G1Fu5JfkM2
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 13, 2026
जयराम ठाकुर ने दुख व्यक्त किया
बीजेपी के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने लिखा कि एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिताश्री श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक, प्रखर समाजसेवी एवं गोसेवा के प्रति आजीवन समर्पित श्री नंद किशोर गोयनका जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाजहित, जनकल्याण और भारतीय संस्कारों के संवर्धन के लिए समर्पित किया. उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, सेवा भाव और समाज के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा डॉ. सुभाष चंद्रा जी सहित समस्त शोकाकुल परिवार और उनके असंख्य शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति एवं संबल प्रदान करें.
बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष रविन्द्र चव्हाण का पोस्ट
बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष रविन्द्र चव्हाण ने लिखा कि भारतीय मीडिया जगत के जाने-माने उद्यमी, पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. सुभाष जी के पिता, श्री नंदकिशोर गोयनका, एक वरिष्ठ स्वयंसेवक थे जिनका पालन-पोषण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्कारों में हुआ था. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा और गौ-सेवा के कार्यों में समर्पित कर दिया. उन्होंने वैश्य समाज में एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. ईश्वर दिवंगत नंदकिशोर जी की आत्मा को शांति प्रदान करें. भाजपा महाराष्ट्र परिवार, गोयनका परिवार और एस्सेल ग्रुप के दुख में सहभागी है. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
अर्जुन मोढवाडिया ने किया पोस्ट
गुजरात सरकार में मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स पर लिखा,"एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री एवं प्रखर समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के समाचार अत्यंत दुःखद है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक के रूप में श्री नंद किशोर गोयनका जी ने संगठन और समाज जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया. सामाजिक सेवा, राष्ट्र निर्माण और गोसेवा के प्रति उनका समर्पण अविस्मरणीय रहा हैं. ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों और शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें."
मंजिंदर सिंह सिरसा ने जताया दुख
दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. समाजसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पित जीवन सदैव ही प्रेरणास्रोत रहेगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार और उनके सभी शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति एवं संबल दें.
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ० सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई।
प्रभु श्रीहरि जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकसंतृप्त परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।… pic.twitter.com/1eqfHyKUdg
— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) July 13, 2026
इन्दरसिंह परमार ने अर्पित की श्रद्धांजलि
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इन्दरसिंह परमार ने एक्स पर लिखा, "एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री, प्रखर समाजसेवी एवं गोसेवा के प्रति आजीवन समर्पित श्रद्धेय श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं मर्माहत करने वाला है. श्रद्धेय नंद किशोर जी ने सेवा, सादगी, मानवीय मूल्यों और समाजहित को अपने जीवन का ध्येय बनाया. राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ उन्होंने अपने सिद्धांतों एवं मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया. वैश्य समाज के संगठन, सामाजिक समरसता तथा अग्रोहा धाम के विकास में उनका अमूल्य योगदान सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा. उनका प्रेरणादायी जीवन समाज के लिए सदैव मार्गदर्शक बना रहेगा. इस दुःख की घड़ी में आदरणीय डॉ. सुभाष चंद्रा जी एवं समस्त गोयनका परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति, धैर्य और संबल प्रदान करें."
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री, प्रखर समाजसेवी एवं गोसेवा के प्रति आजीवन समर्पित श्रद्धेय श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं मर्माहत करने वाला है।
श्रद्धेय नंद किशोर जी ने सेवा, सादगी, मानवीय मूल्यों और समाजहित को… pic.twitter.com/Q98vpZlsjD
— इन्दरसिंह परमार (@Indersinghsjp) July 13, 2026
गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताया शोक
गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने एक्स पर लिखा कि एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक और समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. राष्ट्र सेवा, गौ-सेवा और अघोरी धाम के विकास में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायक रहेगा. ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यही हमारी प्रार्थना है.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ.સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. રાષ્ટ્રસેવા, ગૌસેવા અને અગ્રોહા ધામના વિકાસમાં તેમનું યોગદાન પ્રેરણારૂપ રહેશે.
ઈશ્વર તેમના આત્માને… pic.twitter.com/fQKyOeSsDX
— Jagdish Vishwakarma (@iJagdishBJP) July 13, 2026
यूपी के उपमुख्यमंत्री ने जताया दुख
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर लिखा,"एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ० सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई. प्रभु श्रीहरि जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकसंतृप्त परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ० सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई।
प्रभु श्रीहरि जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकसंतृप्त परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।… pic.twitter.com/1eqfHyKUdg
— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) July 13, 2026
दिल्ली सरकार में मंत्री और स्टेट भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लिखा,'पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार एवं शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें. ॐ शांति.'
दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने पोस्ट करते हुए लिखा,'Essel ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा जी के आदरणीय पिताश्री, समाजसेवा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सम्मानित श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. महादेव दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिवार और सभी प्रियजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.'
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा,'एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. मेरी गहन संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्रीराम जी दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें.'
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मेरी गहन संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
प्रभु श्रीराम जी दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त… pic.twitter.com/ZIfxBGT2Oe
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) July 13, 2026
सांसद रघुनंदन राव माधवानेनी ने पोस्ट करते हुए लिखा,'एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पिता, श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ. इस कठिन समय में डॉ. सुभाष चंद्रा जी और पूरे गोयनका परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.'
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पोस्ट किया. उन्होंने लिखा,'पूर्व राज्यसभा सांसद एवं एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. समाजसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पित जीवन सदैव ही प्रेरणास्रोत रहेगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार और उनके सभी शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति एवं संबल दें.'
पूर्व राज्यसभा सांसद एवं एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।
समाजसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पित जीवन सदैव ही प्रेरणास्रोत रहेगा।
ईश्वर से प्रार्थना है कि… pic.twitter.com/vWRFUY3Pjs
— Manohar Lal (@mlkhattar) July 13, 2026
केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने पोस्ट करते हुए लिखा,' श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनका जीवन सादगी, निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था. उनके आदर्श और मूल्य आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे. इस गहरे दुःख की घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं डॉ. सुभाष चंद्रा जी, गोयनका परिवार और इस अपूरणीय क्षति से दुखी सभी लोगों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उन्हें शाश्वत शांति प्रदान करें. ॐ शांति.'
Deeply saddened by the passing of Shri Nand Kishore Goenka Ji, who founded the Essel Group and Zee Group.
Shri Goenka Ji’s life was defined by humility, selfless service, and unwavering dedication to society. His values and ideals will continue to inspire generations.
My… pic.twitter.com/SzbRsALz8m
— Ponnam Prabhakar (@Ponnam_INC) July 13, 2026
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने अपना जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया.
Former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda offers condolences on the demise of Nand Kishore Goenka, says he dedicated his life to the service of the poor
READ: https://t.co/PSj79zv8Cg pic.twitter.com/no4ETDdGLs
— WION (@WIONews) July 13, 2026
श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. इस मुश्किल समय में, ज़ी एसेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी और पूरे गोयनका परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उन्हें उनके प्रिय पिता की सुखद यादों से शक्ति और सांत्वना प्रदान करें. दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.
Deeply saddened by the passing of Shri Nand Kishore Goenka Ji.
My heartfelt condolences to Dr. @subhashchandra Ji Chairman of Zee Essel Group. and the entire Goenka family during this difficult time. May they find strength and solace in the cherished memories of their beloved… pic.twitter.com/ppOaacMyln
— Kiran Kumar Chamala (@kiran_chamala) July 13, 2026
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'अपना कारोबार खड़ा करने के साथ-साथ वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी पूरी तरह समर्पित रहे।' उन्होंने खुद एक वीडियो संदेश में नंद किशोर गोयनका जी के बारे में कई अहम बातें कहीं. देखिए वीडियो
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis condoles the death of Nand Kishore Goenka, says 'alongside building his business, he remained deeply committed to his social responsibilities'
READ: https://t.co/PSj79zv8Cg pic.twitter.com/7iyd742C4z
— WION (@WIONews) July 13, 2026
दुष्यंत चौटाला पोस्ट करते हुए लिखा,'श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. इस कठिन समय में डॉ. सुभाष चंद्रा जी और शोकाकुल गोयनका परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुःख को सहने का संबल प्रदान करें. ॐ शांति.'
Deeply saddened to learn about the demise of Shri Nand Kishore Goenka ji. My heartfelt condolences to Dr. Chandra and the entire bereaved family during this difficult time. May the departed soul find eternal peace.
Om Shanti. @subhashchandra
— Dushyant Chautala (@Dchautala) July 13, 2026
दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा,'प्रिय सुभाष जी! आपके पूज्य पिताश्री श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार जानकर अत्यंत दुख हुआ. ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. ॐ शांति.
Dearest Subhash ji! Deeply saddened to know about the passing away of your respected father Shri. Nand Kishore Goenka ji. May God give and your family the strength to deal with loss. Om Shanti! @subhashchandra https://t.co/uWMttJX9LD
— Anupam Kher (@AnupamPKher) July 13, 2026
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा,'एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूजनीय पिताश्री श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल दें. ॐ शांति.'
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. @subhashchandra जी के पूजनीय पिताश्री श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन… pic.twitter.com/iIJT1rOblY
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 13, 2026
लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा,'Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका के निधन का समाचार बेहद दुखद है. इस कठिन समय में मेरी हार्दिक संवेदनाएं डॉ. सुभाष चंद्रा जी और गोयनका परिवार के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. ॐ शांति.'
Deeply saddened to learn about the demise of Shri Nand Kishore Goenka, father of Dr. Subhash Chandra (@subhashchandra), Chairman of Zee Essel Group.
My heartfelt condolences to Dr. Subhash Chandra ji and the Goenka family during this difficult time. May his soul rest in peace.… pic.twitter.com/5h0u7w3zQR
— Supriya Sule (@supriya_sule) July 13, 2026
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा,'एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा इनके पिताश्री श्री नन्द किशोर जी गोयनका इनके निधन का समाचार बेहद दुखद है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे शुरुवात से जुड़े रहे. प्रखर स्वयंसेवक के नाते गोसेवा के लिए सदैव समर्पित रहे. कारोबार से दूर रहकर अपना सामाजिक दायित्व निभाने का काम उन्होंने किया. अग्रसेन समाज के लिए भी सदैव कार्यरत रहे. अग्रोहा के विकास में उनकी अहम भूमिका रही. मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं. ॐ शांति.'
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा इनके पिताश्री श्री नन्द किशोर जी गोयनका इनके निधन का समाचार बेहद दुखद है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे शुरुवात से जुड़े रहे।
प्रखर स्वयंसेवक के नाते गोसेवा के लिए सदैव समर्पित रहे। कारोबार से दूर रहकर अपना सामाजिक दायित्व निभाने का काम… pic.twitter.com/aJ24PcbGcP
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 13, 2026
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दुख जाहिर करते हुए लिखा,'पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार एवं शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें. ॐ शांति.'
पूर्व राज्यसभा सांसद एवं Essel ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताजी, समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार एवं शुभचिंतकों को यह दुःख सहन… pic.twitter.com/f6Y07FDqD6
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) July 13, 2026
Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने पोस्ट करते हुए लिखा,'आज सुबह हमारे प्रिय पिता श्री नंद किशोर गोयनका ने अंतिम सांस ली. परिवार के सभी सदस्य उनके निधन से बेहद दुखी हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि उनके 96 वर्षों के उस प्रेरणादायक जीवन का उत्सव मनाया जाए, जो समाज सेवा, गोसेवा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा.'
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.
— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का आज दोपहर 12.30 बजे देहांत हो गया है. श्री नंद किशोर गोयनका जी ने 96 साल की उम्र में मुंबई में मौजूद अपने आवास पर आखिरी सांस ली. श्री नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान A रोड, वसंत सागर, मरीन ड्राइव में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है.
28 सितंबर 1930 को जन्मे श्री नंद किशोर गोयनका जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे. संघ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाईं. कारोबार से दूर रहने वाले श्री नंद किशोर गोयनका जी हमेशा सामाजिक कार्यों और गोसेवा को समर्पित रहे. उनके देहांत पर देशभर की सियासी, समाजिक और अन्य क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां दुख का इजहार कर रही हैं.