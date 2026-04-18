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LIVE: संसद में बिल गिरा, अब सड़क पर उतरेगा NDA, विपक्ष के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन का ऐलान

Women Reservation Bill: लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल, 2026 पास नहीं हो सका, यह बिल जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाया. इसको लेकर आज भाजपा देशभर में विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:47 AM IST
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LIVE: संसद में बिल गिरा, अब सड़क पर उतरेगा NDA, विपक्ष के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन का ऐलान
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शुक्रवार को लोकसभा ने एक अहम बिल खारिज कर दिया, जिसका मकसद महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण को जल्दी लागू करना और बिना नई जनगणना के सीटों का पुनर्निर्धारण करना था. बिल पर कुल 528 सांसदों ने वोटिंग की. 298 सांसद इसके पक्ष में थे, वहीं 230 सांसद विरोध में थे. हालांकि इस बिल को पास होने के लिए जरूरी दो-तिहाई (2/3) बहुमत यानी 352 वोट हासिल नहीं कर पाया, इसलिए यह गिर गया.

यह पूरा मामला संसद के 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले विशेष सत्र के दौरान सामने आया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) में बदलाव पर चर्चा हो रही थी. इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. नए प्रस्ताव में 2029 तक इसे लागू करने और लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की भी बात थी.

बिल गिरने के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष के खिलाफ देशभर में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, BJP ने अपने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएं. इस अभियान का मकसद लोगों को यह बताना है कि विपक्ष की वजह से महिलाओं को बराबरी का बड़ा मौका मिलने में देरी हो रही है. भाजपा के जरिए देशभर में होने वाले प्रदर्शन समेत देश की अन्य तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए, आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

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18 April 2026
08:47 AM

'भाजपा ने देश की महिलाओं को धोखा दिया'

हैदराबाद में कल्वकुंतला कविता ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने आसान शब्दों में कहा कि बीजेपी ने देश की महिलाओं को धोखा दिया है. सरकार को पहले से पता था कि अगर इस बिल को डिलिमिटेशन से जोड़ा जाएगा, तो यह पास नहीं हो पाएगा. फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया.

कविता के मुताबिक, डिलिमिटेशन पर सभी पार्टियों से ठीक से चर्चा नहीं की गई, इसलिए ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया. इसका नुकसान आखिरकार देश की महिलाओं को हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि देश की महिलाएं बीजेपी की झूठ की साजिश को समझें और आने वाले चुनावों में उन्हें सबक सिखाएं, जिसकी शुरुआत बंगाल से हो सकती है, जहां इस समय एक महिला नेता सत्ता में है.

08:20 AM

देश की महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी- कौसर जहां

दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास न होने पर कहा,'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया. उन्हें देश की बहनों और बेटियों की तरक्की दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे देश की महिलाएं उन्हें सबक सिखाएंगी और वे हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे. उनका विरोध करने का सिर्फ एक ही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को लागू करने की बात कही थी, इसलिए इसे होने नहीं देना चाहिए. उन्होंने देश की बहनों और बेटियों के बारे में नहीं सोचा। उनके ऊपर राजनीति हावी हो गई.'

08:01 AM

UP में कांग्रेस-सपा मुख्यालयों के बाहर होगा प्रदर्शन

नारी शक्ति वंदन बिल सदन में गिरने के बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू रक्षा परिषद विरोध प्रदर्शन करेगा. कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस कार्यलाय के बाहर हर जिले में होगा जोरदार प्रदर्शन. लखनऊ में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सुबह 10 बजे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोमती नगर कार्यालय से कांग्रेस मुख्यालय और सपा मुख्यालय तक पदयात्रा निकाल कर घेराव होगा.

07:51 AM

महिला मोर्चा भी निभाया अहम जिम्मेदारी

BJP महिला मोर्चा इस अभियान में अहम भूमिका निभाएगा, महिला नेता और कार्यकर्ता अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से जुड़ेंगी और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाएंगी.

07:47 AM

सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन

NDA ने तय किया है कि यह देशव्यापी आंदोलन कल से शुरू होगा. सभी सहयोगी दलों को सोशल मीडिया, सड़कों पर प्रदर्शन और अन्य तरीकों से प्रचार करने को कहा गया है.

07:28 AM

प्रदर्शन से क्या दिखना चाहता है NDA?

NDA के जरिए किए जाने वाले प्रदर्शनों के जरिए सरकार जनता का समर्थन जुटाना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि वह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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