Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात

Aaj Ki Taza Khabar: देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. इस त्योहार को लेकर जगह-जगह पर तैयारियां हो रही है. वहीं पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली स्थिति 'सदैव अटल' स्थल पहुंचे. यहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने के बारे में जानकारी दी है. ओडिशा यूथ कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आह्वान पर शुरू किए गए इस आंदोलन को अब शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा. यूथ कांग्रेस के नेता यासर नवाज ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. साथ ही साथ हर छोटी- बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.