Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
देश

Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात

Latest Update 16 August: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 16, 2025, 03:23 PM IST
Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात
Aaj Ki Taza Khabar: देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. इस त्योहार को लेकर जगह-जगह पर तैयारियां हो रही है. वहीं पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली स्थिति 'सदैव अटल' स्थल पहुंचे. यहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने के बारे में जानकारी दी है. ओडिशा यूथ कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आह्वान पर शुरू किए गए इस आंदोलन को अब शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा. यूथ कांग्रेस के नेता यासर नवाज ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. साथ ही साथ हर छोटी- बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग. 

16 August 2025
15:23 PM

रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि
 

15:13 PM

किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला

 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

aaj ki taza khabar

Trending news

;