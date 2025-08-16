Live: 'स्थिति खराब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं...', किश्तवाड़ के हालात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात

Latest Update 16 August: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Aaj Ki Taza Khabar: देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. इस त्योहार को लेकर जगह-जगह पर तैयारियां हो रही है. वहीं पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली स्थिति 'सदैव अटल' स्थल पहुंचे. यहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने के बारे में जानकारी दी है. ओडिशा यूथ कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आह्वान पर शुरू किए गए इस आंदोलन को अब शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हर वर्ग तक पहुंचाया जाएगा. यूथ कांग्रेस के नेता यासर नवाज ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. साथ ही साथ हर छोटी- बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि
नेमरा, रामगढ़: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। pic.twitter.com/VA3l1JpxCl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
किश्तवाड़ के हालात पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला
| किश्तवाड़: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चशोती इलाके में बादल फटने की घटना पर कहा, "स्थिति ख़राब है, हमने कई अनमोल जानें गंवाई हैं, कई लोग लापता हैं। लगभग 55 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 100 से ज़्यादा घायल हैं। 70-80 लोग अभी भी लापता हैं, यह आंकड़ा… pic.twitter.com/HibrsECEaK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
