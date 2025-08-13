Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप

Aaj Ki Taza Khabar: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं. इसके अलावा कश्मीर ज़ोन IG विधि कुमार बिरदी ने कहा, "15 अगस्त के लिए पूरे कश्मीर में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी, पूरे स्टाफ ने रिहर्सल की है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया. इसके अलावा हर छोटी बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.