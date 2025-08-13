Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप

Latest Update 13 August: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.

13 August, 2025
Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप
Aaj Ki Taza Khabar:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं. इसके अलावा कश्मीर ज़ोन IG विधि कुमार बिरदी ने कहा, "15 अगस्त के लिए पूरे कश्मीर में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी, पूरे स्टाफ ने रिहर्सल की है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया. इसके अलावा हर छोटी बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग. 

13 August 2025
16:40 PM

SIR मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कही ये बात

बिहार SIR मामले की सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओ की ओर से पेशप्रशांत भूषण ने कहा कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि SIR में जो enumeration form भरा गया है. उनमें से 25 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास इन ग्यारह दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज होगा. ये फॉर्म BLO ने अपने दफ्तर के बैठकर खुद भरे हैं. यही वजह है कि ड्राफ्ट रोल में ऐसे लोगों के भी नाम है, जिनकी मौत हो गई है.  हमने वो वीडियो भी दिए है जिसमे ये अफ़सर वोटर की ओर से ख़ुद हस्ताक्षर कर रहे है. 

16:24 PM

तिरंगा यात्रा में बोले बिहार के डिप्टी सीएम
 

16:00 PM

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बोले संजय सिंह
 

15:44 PM

बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है.भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं.

aaj ki taza khabarbreaking news

;