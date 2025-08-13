Aaj Ki Taza Khabar: भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश, राहुल और प्रियंका की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप

Latest Update 13 August: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Aaj Ki Taza Khabar: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं. इसके अलावा कश्मीर ज़ोन IG विधि कुमार बिरदी ने कहा, "15 अगस्त के लिए पूरे कश्मीर में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी, पूरे स्टाफ ने रिहर्सल की है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया. इसके अलावा हर छोटी बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
SIR मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कही ये बात
बिहार SIR मामले की सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओ की ओर से पेशप्रशांत भूषण ने कहा कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि SIR में जो enumeration form भरा गया है. उनमें से 25 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास इन ग्यारह दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज होगा. ये फॉर्म BLO ने अपने दफ्तर के बैठकर खुद भरे हैं. यही वजह है कि ड्राफ्ट रोल में ऐसे लोगों के भी नाम है, जिनकी मौत हो गई है. हमने वो वीडियो भी दिए है जिसमे ये अफ़सर वोटर की ओर से ख़ुद हस्ताक्षर कर रहे है.
तिरंगा यात्रा में बोले बिहार के डिप्टी सीएम
| पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "जिस तरह से हमारे शहीदों ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके सम्मान में भाजपा और NDA के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं... लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया गया कि भारत एक है, भारत श्रेष्ठ… pic.twitter.com/RkdaSsb6sb
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बोले संजय सिंह
| दिल्ली: AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "ये मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला है, बिहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया जा रहा है, ज़िंदा लोगों को मारा जा रहा है, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और बिहार में ट्रंप का वोट बनाया जा… pic.twitter.com/ThY9XPkglK
बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है.भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं.
