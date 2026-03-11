LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: पहले बढ़े दाम, अब लगा ECA एक्ट; LPG किल्लत की अफवाहों पर थोड़ी देर में सरकार की PC

India LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: ईरान पर हमले के 12वें दिन क्या भारत में घरेलू रसोई गैस की सप्लाई में दिक्कतें आ रही है, या कुछ लोग अफवाह फैलाकर उल्लू सीधा कर रहे हैं. क्योंकि अफवाहों का बाजार इतना गर्म हुआ कि सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान करना पड़ा. देश में फिलहाल कैसी है स्थिति, जानने के लिए चलते रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ…
India LPG Cylinder Crisis LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग और खरीद को लेकर पैनिक दिख रहा है. लोवर मिडिल क्लास से लेकर बीपीएल तबके के लोग रसोई गैस की किल्लत की खबरों को लेकर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपी के सिलेंडर सप्लाई प्वाइंट्स पर परेशान नजर आए. इस बीच सरकार ने लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में फिलहाल एलपीजी की कोई कमी नहीं है, इस सिलसिले में शाम पांच बजे पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. देश में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत से शुरू हुई समस्या घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति तक पहुंचने की बात कही जा रही है. इस बीच कैसे हैं देशभर के हालात, आइए जानते हैं ज़ी न्यूज़ के इस लाइव ब्लॉग में....
LPG Crisis Petrolium Ministry PC: पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस
अब से थोड़ी देर में पेट्रोलियम मंत्रालय के और अन्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग करेंगे. नेशनल मीडिया सेंटर में ईरान युद्ध की वजह से भारत मे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और भारत के तेल उत्पाद पर इसका क्या असर पड़ रहा है, उसे लेकर दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में यह प्रेस ब्रीफिंग पांच बजे होगी.
LPG Gas Cylinder Crisis LIVE: एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस न्यूज़
लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में एलपीजी गैस को ठंड के मौसम में 28 फरवरी तक 100 रुपये किलो मिल रही थी. उसका दाम 300 रुपये किलो पहुंच गया है. गाजियाबाद के खोड़ा से लेकर एनसीआर के कई ठिकानों में जहां चोरी छिपे छोटे सिलेंडरों में गैस बेची जाती है. उन्हें अब एक किलो सिलेंडर भराने के तीन सौ रुपये देने पड़ रहे हैं. वहीं नोएडा के रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 दिनों से ऑनलाइन गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है. जब लोग गैस एजेंसी से संपर्क करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सिस्टम में खराबी है. एजेंसी जाकर पूछताछ करने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है. गैस बुक कराने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा. बुकिंग में दिक्कत के चलते लोग ब्लैक में गैस खरीदने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक किलो गैस के लिए 300 से 400 रुपये तक देने पड़ रहे हैं.
LPG news today bihar live: बिहार में एलपीजी सिलेंडरों की कितनी खपत
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार में रोजाना लगभग 5 लाख से 6.5 लाख सिलेंडर (14.2 kg) की रिफिलिंग और डिलीवरी होती है. राज्य में बरौनी, बांका, और मुजफ्फरपुर जैसे स्थानों पर बड़े बॉटलिंग प्लांट हैं, जो रोजाना हजारों सिलेंडरों की रीफिलिंग कर सप्लाई चेन को बनाए रखते हैं.
LPG Cylinder Shortage Bihar LIVE: एलपीजी सिलेंडर न्यूज़ बिहार
उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाने के बाद से प्रदेश में LPG की खपत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है. आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सालाना लगभग करीब 2.2 से 2.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) LPG की खपत होती है. राज्य में हर महीने लगभग 1.8 लाख से 2.1 लाख मीट्रिक टन गैस की खपत होती है. वहीं प्रति परिवार के हिसाब से उज्ज्वला लाभार्थियों के बीच प्रति वर्ष औसत रिफिल खपत 4.43 सिलेंडर (2024-25 के डेटा अनुसार) तक पहुंच गई है, जो पहले कम थी. औइस हिसाब से गैस एजेंसियों पर गैस सिलेंडर सप्लाई और रिफिल का दबाव काफी बढ़ गया है.
LPG Gas Cylinder Crisis Bihar: एलपीजी क्राइसिस बिहार
मोदी सरकार का दावा है कि मिडिल ईस्ट की जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार का कहना है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है. इस बीच बिहार में भी LPG गैस सिलेंडर के लिए काफी हाहाकार देखने को मिला. कई जिलों में गैस एजेंसी के आगे लंबी-लंबी लाइनें दिखीं यानी अफवाहों का जमीन पर असर दिखा. बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा घरेलू LPG उपभोक्ता हैं और रोजाना 6 लाख से ज्यादा गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. 01 फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में लगभग 1.8 करोड़ से 2 करोड़ के बीच सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता हैं. अकेले उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 1,19,71,196 (लगभग 1.20 करोड़) कनेक्शन दिए जा चुके हैं. इतना ही नहीं प्रदेश में करीब 2,500 से अधिक एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई सुनिश्चित करते हैं.
LPG Cylinder Shortage LIVE: रसोई गैस की आपूर्ति पर पीएम मोदी की नजर
केंद्र सरकार ने एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए हैं कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए.
lpg Crisis news Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन का हाल
दिल्ली हाईकोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल मुख्य भोजन (मेन कोर्स) तैयार और परोसा नहीं जा रहा है.
#WATCH | Mohar Singh, Manager at the lawyers' canteen of Delhi High Court, says," We have stopped serving lunch items here due to a shortage of gas supply. We are only serving sandwiches, salads and other items which can be prepared without the use of gas." pic.twitter.com/vlYM1YbiYe
— ANI (@ANI) March 11, 2026
lpg latest news: एलपीजी लेटेस्ट न्यूज़
नोएडा में सोशल मीडिया की खबरों के बाद लोग गैस के गोदामों की तरफ दौड़ गये. कुछ लोगों की शिकायत है कि 5 दिन पहले बुकिंग के बारे मे जानकारी दी गई है. लेकिन फोन नंबर लग ही नहीं रहा है. नोएडा के गोदाम पर कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे, जिनके घर में बेटी की शादी है. वहीं एक बुजुर्ग तो गोदाम के मैनेजर से लड़ गये.
lpg news today live: एलपीजी को लेकर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लगी लंबी कतारें. इसके बाद सरकार का बयान आया कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है. सरकार ने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है. शाम 5 बजे पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोग इंतजार कर रहे हैं.
lpg cylinder crisis live updates: एलपीजी सिलेंडर की खबरें
उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर तेलंगाना और तमिलनाडु तक कई लोग एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि एलपीजी सप्लाई बंद होने जयपुर स्थित बोरोसिल के कारखाने में काम बंद करना पड़ा है. दिल्ली हाईकोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल मुख्य भोजन (मेन कोर्स) तैयार और परोसा नहीं जा रहा है. वहीं बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोकने की खबरें आ रही हैं. नोएडा-गाजियाबाद से लेकर अयोध्या तक लोग सुबह से गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं. कई लोगों की शिकायत है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाने के बावजूद 4-5 दिनों तक एलपीजी सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पाई है.
LPG Gas Cylinders Shortage News Live: कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रुकी
आज की तारीख में LPG गैस जरूरत बन चुकी है. युद्ध के हालात में बेशक कुछ देशों में संकट है. लेकिन हकीकत ये है कि भारत में अभी 25 दिन का गैस का स्टॉक मौजूद है. सरकार बार-बार लोगों को समझाने में लगी है, कि अफवाहों से बचें. लेकिन कुछ जमाखोरों की हरकतों ने लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया है.
LPG Gas Cylinders Shortage News Live : एलपीजी सिलेंडर पर अफवाहों से बचिए
सच्चाई जाने बिना आधी अधूरी खबरों पर विश्नास करना हमेशा नुकसान दायक होता है. एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफवाहों ने ऐसी दौड़ लगाई कि सैकड़ों लोग कड़ी धूप में लोग कतारों में खड़े हो गये. बेतिया से नोएडा तक LPG सिलेंडरों की लाइनें लगी हैं. लोग परेशान हैं कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं. ईरान-इजरायल में युद्ध छिड़ा तो कालाबाज़ारियों ने अफवाहें फैला दीं. हालांकि सरकार बार-बार दावे कर रही है कि देश में LPG और तेल की कोई कमी नहीं है. आप नियम कायदों का पालन करें. तो आपको आसानी से सिलेंडर मिल जाएगा. सरकार के पास पर्याप्त स्टोरेज है लेकिन अफवाहों ने लोगों के आंख और कान बंद कर दिये हैं.
LPG Gas Cylinder Crisis: एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस न्यूज़
आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा घरेलू LPG उपभोक्ता हैं और रोजाना 6 लाख से ज्यादा गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. अफवाहों की वजह से प्रदेश के कई जिलों में LPG गैस सिलेंडर के लिए काफी हाहाकार देखने को मिल रहा है. गैस एजेंसियों के आगे लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं.
LPG Crisis news: एलपीजी सिलेंडरों की खबरों को लेकर वाट्सएप पर आ रही भ्रामक खबरों से बचिए
(डिस्क्लेमर - मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों से जुड़ी स्थिति तेजी से बदल रही है. ईंधन (डीजल-पेट्रोल और गैस) की तत्काल कमी की खबरें अतिश्योक्तिपूर्ण यानी अफवाहों का नतीजा हो सकती हैं. जी न्यूज़ की खबरें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अधिकृत एलपीजी वितरकों (इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस) से प्राप्त आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है और पाठकों को इन्हीं स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह देता है.)
LPG Cylinder Crisis news: जंग को लेकर चल रही अफवाहें
ईरान युद्ध को लेकर चल रही अफवाहों पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है. पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेसी अफवाह फैला रहे हैं. इसलिए जनता को
कांग्रेस की अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है.'
LPG Cylinder Shortage LIVE: देश के कई शहरों में दिखा पैनिक
मिडिल ईस्ट का संकट आज 12वें दिन पहुंच गया. 10वें दिन देश के कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत की खबरें आई थीं. लेकिन ईरान युद्ध के 12वें दिन कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में आ रही समस्या अब एलपीजी सिलेंडरों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है. बुधवार को देश के कई शहरों में गैस एजेंसी से लेकर उनके डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट्स तक लोग सैकड़ों की तादाद में लाइन में नजर आए. कैसी है स्थिति इसके लिए आपको अफवाहों के जाल में नहीं फंसना है. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों से जुड़ी स्थिति तेजी से बदल रही है. ईंधन (डीजल-पेट्रोल और गैस) की तत्काल कमी की खबरें अतिश्योक्तिपूर्ण यानी अफवाहों का नतीजा हो सकती हैं. ज़ी न्यूज़ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अधिकृत एलपीजी वितरकों (इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस) से प्राप्त आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है और पाठकों को इन्हीं स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह देता है.
