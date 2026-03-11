LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: पहले बढ़े दाम, अब लगा ECA एक्ट; LPG किल्लत की अफवाहों पर थोड़ी देर में सरकार की PC

India LPG Cylinder Crisis LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग और खरीद को लेकर पैनिक दिख रहा है. लोवर मिडिल क्लास से लेकर बीपीएल तबके के लोग रसोई गैस की किल्लत की खबरों को लेकर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपी के सिलेंडर सप्लाई प्वाइंट्स पर परेशान नजर आए. इस बीच सरकार ने लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी है. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में फिलहाल एलपीजी की कोई कमी नहीं है, इस सिलसिले में शाम पांच बजे पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. देश में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत से शुरू हुई समस्या घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति तक पहुंचने की बात कही जा रही है. इस बीच कैसे हैं देशभर के हालात, आइए जानते हैं ज़ी न्यूज़ के इस लाइव ब्लॉग में....

