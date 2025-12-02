Advertisement
trendingNow13025943
Hindi Newsदेश

Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी

Maharashtra Local Body Election Live News: महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव जारी हैं, जिनके नतीजे का ऐलान 3 दिसंबर को होगा. चुनाव से संबंधित सभी अपडेट्स हम इसी पेज पर देंगे.

 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी
LIVE Blog

Maharashtra Local Body Election 2025 LIVE: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जारी हैं. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के इन चुनावों में 6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष पद हैं. चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक वोटिंग आज यानी 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी. चुनाव से संबंधित लगातार अपडेट्स के लिए आप इसी पेज पर बने रह सकते हैं. इस चुनाव में लगभग 1.03 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे.

एसईसी के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 246 नगर परिषदों में से 10 नवगठित हैं, जबकि अन्य सभी 236 नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 147 में से 42 नगर पंचायतों का चुनाव हो रहा है. इन 42 नगर पंचायतों में से 15 नवगठित हैं. बाकी सभी 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. वहीं 105 नगर परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source
02 December 2025
10:30 AM

Maharashtra Local Body Election LIVE:

सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र: सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, मालवन नगरपालिका तथा कंकावली नगर परिषद के चुनाव के लिए मतदान जारी है. चारों जगहों पर सुबह 7:30 बजे से शांतिपूर्ण मतदान शुरू हुआ और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

10:19 AM

Maharashtra Local Body Election:

महाराष्ट्र चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष में खूब बयान बाजी हो रही है. इसी से जुड़ी खबर नीचे दी गई है, पढ़ें:-

पति 100 रुपये नहीं देता, मुख्यमंत्री 1500 दे रहे... निकाय चुनाव में तो फडणवीस-शिंदे और उद्धव ठाकरे ने बदल लिए दोस्त!

10:04 AM

Maharashtra Nikay Chunav Live: वर्चस्व की होड़ तेज

चुनाव का यह चरण अब एक जटिल सियासी मुकाबला बन चुका है. एक तरफ BJP के नेतृत्व वाला महायुती गठबंध है, तो दूसरी तरफ विपक्षी महाविकास अघाड़ी आमने-सामने है. इसके साथ ही दोनों खेमों में अंदरूनी ‘दोस्ताना टकराव’ भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर भाजपा और शिवसेना के बीच वर्चस्व की होड़ तेज है.

 

09:59 AM

Maharashtra Local Body Election: सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Maharashtra Election LIVE: शांतिपूर्ण मतदान यकीनी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) तैनात की हैं. इस चरण के लिए कुल 17367 कंट्रोल यूनिट और 34734 बैलेट यूनिट पूरी तरह तैयार रखी गई हैं.

09:56 AM

Maharashtra Local Body Election Results 2025: ऑनलाइन नतीजे कैसे देखें

Maharashtra State Election Commission की आधिकारिक वेबसाइट mahasec.maharashtra.gov.in और mahasecelec.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं. यहां वार्डवार और सीटवार नतीजों के लिए लाइव रिजल्ट डैशबोर्ड सक्रिय किया जाएगा.

वोटर इन पोर्टल्स पर

  • जिला (District)

  • तालुका (Taluka)

  • स्थानीय निकाय का प्रकार (Local Body Type)

  • वार्ड नंबर (Ward Number)

जैसे फिल्टर का इस्तेमाल करके चुनावी नतीजों की लिस्ट देख सकते हैं.

09:53 AM

Maharashtra Local Body वोटर डिटेल्स

कुल 1,07,03,576 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • 53.79 लाख पुरुष वोटर

  • 53.22 लाख महिला वोटर

  • 775 ट्रांसजेंडर वोटर

09:49 AM

Maharashtra Nikay Chunav LIVE Updates:

Maharashtra Local Body Election: पालघर, महाराष्ट्र: पालघर, जवाहर, दहानू नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है. इन चुनावों में कुल 1,16,660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 125 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra Election

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 2): संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी मचेगा हंगामा? SIR को लेकर विपक्ष कर रहा विरोध प्रदर्शन, जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी मचेगा हंगामा? SIR को लेकर विपक्ष कर रहा विरोध प्रदर्शन, जानें पल-पल की अपडेट
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
maharashtra local body election 2025
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
bjp west bengal news
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?