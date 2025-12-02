Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी

Maharashtra Local Body Election 2025 LIVE: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जारी हैं. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के इन चुनावों में 6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष पद हैं. चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक वोटिंग आज यानी 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी. चुनाव से संबंधित लगातार अपडेट्स के लिए आप इसी पेज पर बने रह सकते हैं. इस चुनाव में लगभग 1.03 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे.

एसईसी के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 246 नगर परिषदों में से 10 नवगठित हैं, जबकि अन्य सभी 236 नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 147 में से 42 नगर पंचायतों का चुनाव हो रहा है. इन 42 नगर पंचायतों में से 15 नवगठित हैं. बाकी सभी 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. वहीं 105 नगर परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है.