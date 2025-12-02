Maharashtra Local Body Election LIVE: महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग जारी

Maharashtra Local Body Election Live News: महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव जारी हैं, जिनके नतीजे का ऐलान 3 दिसंबर को होगा. चुनाव से संबंधित सभी अपडेट्स हम इसी पेज पर देंगे.
Trending Photos
Maharashtra Local Body Election 2025 LIVE: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जारी हैं. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के इन चुनावों में 6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष पद हैं. चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक वोटिंग आज यानी 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी. चुनाव से संबंधित लगातार अपडेट्स के लिए आप इसी पेज पर बने रह सकते हैं. इस चुनाव में लगभग 1.03 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे.
एसईसी के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 246 नगर परिषदों में से 10 नवगठित हैं, जबकि अन्य सभी 236 नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 147 में से 42 नगर पंचायतों का चुनाव हो रहा है. इन 42 नगर पंचायतों में से 15 नवगठित हैं. बाकी सभी 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. वहीं 105 नगर परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है.
सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र: सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, मालवन नगरपालिका तथा कंकावली नगर परिषद के चुनाव के लिए मतदान जारी है. चारों जगहों पर सुबह 7:30 बजे से शांतिपूर्ण मतदान शुरू हुआ और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र: सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, मालवन नगरपालिका तथा कंकावली नगर परिषद के चुनाव के लिए मतदान जारी है। चारों स्थानों पर सुबह 7:30 बजे से शांतिपूर्ण मतदान शुरू हुआ और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। pic.twitter.com/fyJlaLFPy9
— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 2, 2025
महाराष्ट्र चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष में खूब बयान बाजी हो रही है. इसी से जुड़ी खबर नीचे दी गई है, पढ़ें:-
पति 100 रुपये नहीं देता, मुख्यमंत्री 1500 दे रहे... निकाय चुनाव में तो फडणवीस-शिंदे और उद्धव ठाकरे ने बदल लिए दोस्त!
Maharashtra Nikay Chunav Live: वर्चस्व की होड़ तेज
चुनाव का यह चरण अब एक जटिल सियासी मुकाबला बन चुका है. एक तरफ BJP के नेतृत्व वाला महायुती गठबंध है, तो दूसरी तरफ विपक्षी महाविकास अघाड़ी आमने-सामने है. इसके साथ ही दोनों खेमों में अंदरूनी ‘दोस्ताना टकराव’ भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर भाजपा और शिवसेना के बीच वर्चस्व की होड़ तेज है.
Maharashtra Election LIVE: शांतिपूर्ण मतदान यकीनी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) तैनात की हैं. इस चरण के लिए कुल 17367 कंट्रोल यूनिट और 34734 बैलेट यूनिट पूरी तरह तैयार रखी गई हैं.
Maharashtra State Election Commission की आधिकारिक वेबसाइट mahasec.maharashtra.gov.in और mahasecelec.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं. यहां वार्डवार और सीटवार नतीजों के लिए लाइव रिजल्ट डैशबोर्ड सक्रिय किया जाएगा.
वोटर इन पोर्टल्स पर
जिला (District)
तालुका (Taluka)
स्थानीय निकाय का प्रकार (Local Body Type)
वार्ड नंबर (Ward Number)
जैसे फिल्टर का इस्तेमाल करके चुनावी नतीजों की लिस्ट देख सकते हैं.
कुल 1,07,03,576 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें शामिल हैं:
53.79 लाख पुरुष वोटर
53.22 लाख महिला वोटर
775 ट्रांसजेंडर वोटर
Maharashtra Local Body Election: पालघर, महाराष्ट्र: पालघर, जवाहर, दहानू नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है. इन चुनावों में कुल 1,16,660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 125 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है.
पालघर, महाराष्ट्र: पालघर, जवाहर, दहानू नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में कुल 1,16,660 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 125 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। pic.twitter.com/zQUiLgopfS
— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 2, 2025
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.