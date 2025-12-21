Advertisement
trendingNow13048261
Hindi NewsदेशMaharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला

Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates:महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं. 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी. ग्राम स्तर पर सत्ता का समीकरण कौन साधेगा और मतदाताओं ने अपना वोट किसके पक्ष में डाला है, इसका फैसला सिर्फ कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला
LIVE Blog

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की आज मतगणना होने जा रही है. शनिवार को 288 शहरी निकायों में मतदान हुआ था और अब उनके नतीजे सामने आएंगे. ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों की राजनीतिक तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source
21 December 2025
10:08 AM

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: बीड जिले में मतगणना केंद्र के बाहर भारी अफरा- तफरी का माहौल बन गया है. कार्यकर्ताओं में मतगणना केंद्र तक पहुंचने को लेकर तनाव देखने को मिली है. स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने सौम्य लाठीचार्ज किया, लेकिन इसके बावजूद वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग अशांत रहे और कुछ देर के लिए स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है. केंद्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि मतगणना प्रक्रिया प्रभावित न हो.

10:00 AM

 Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों की मतगणना शुरू हो चुकी है. ईवीएम की जांच चल रही है और थोड़ी ही देर में पहला रुझान सामने आने वाला है.

09:30 AM

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: सिंधुदुर्ग जिले के लिए आज का दिन बहुत अहम है. सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, मालवण और कणकवली में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के नतीजों पर पूरा राज्य नजर रखे हुए है. सावंतवाड़ी में भाजपा के युवा नेता विशाल परब ने दीपक केसरकर के सामने चुनौती दी है, जबकि वेंगुर्ला में भाजपा के जिला बैंक अध्यक्ष मनिष दळवी ने दीपक केसरकर के खिलाफ मुकाबला करके चुनाव को और रोचक बना दिया है.

09:00 AM

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: आज नागपुर जिले में नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनावों की मतगणना हो रही है. इस मतगणना में जिले की कुल 15 नगरपरिषदों और 12 नगरपंचायतों के परिणाम सामने आएंगे. सुबह 10 बजे मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम वोटों की गणना शुरू होगी. अधिकांश क्षेत्रों में सात से आठ राउंड होने के कारण लगभग दोपहर 12 बजे तक मतगणना का पूरा चित्र साफ हो जाएगा.

08:51 AM

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: बीड जिले में छह नगरपालिका चुनावों की मतगणना शुरू होने वाली है, जिसमें बड़े नेताओं की इज्जत दांव पर है. पालकमंत्री अजित पवार, भाजपा नेता पंकजा मुंडे और सांसद बजरंग सोनवणे की साख इस चुनाव के परिणामों से जुड़ी हुई है. मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और पुलिस की तैनाती पूरी तरह से सतर्क है. साथ ही, उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को मतगणना कक्ष में प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates

Trending news

'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
cold day alert
मसूरी से भी ठंडी दिल्ली झेल रही है डबल अटैक! घने कोहरे के बीच बढ़ा AQI, उड़ानें रद्द
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
Madras High Court
HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई राहत
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!