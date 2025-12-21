Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की आज मतगणना होने जा रही है. शनिवार को 288 शहरी निकायों में मतदान हुआ था और अब उनके नतीजे सामने आएंगे. ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों की राजनीतिक तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source