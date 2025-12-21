Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों के आज आएंगे नतीजे, महायुति और MVA के बीच मुकाबला

Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates:महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं. 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी. ग्राम स्तर पर सत्ता का समीकरण कौन साधेगा और मतदाताओं ने अपना वोट किसके पक्ष में डाला है, इसका फैसला सिर्फ कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा.
Trending Photos
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की आज मतगणना होने जा रही है. शनिवार को 288 शहरी निकायों में मतदान हुआ था और अब उनके नतीजे सामने आएंगे. ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों की राजनीतिक तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है.
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: बीड जिले में मतगणना केंद्र के बाहर भारी अफरा- तफरी का माहौल बन गया है. कार्यकर्ताओं में मतगणना केंद्र तक पहुंचने को लेकर तनाव देखने को मिली है. स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने सौम्य लाठीचार्ज किया, लेकिन इसके बावजूद वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग अशांत रहे और कुछ देर के लिए स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है. केंद्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि मतगणना प्रक्रिया प्रभावित न हो.
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: महाराष्ट्र में नगर पंचायत और परिषदों की मतगणना शुरू हो चुकी है. ईवीएम की जांच चल रही है और थोड़ी ही देर में पहला रुझान सामने आने वाला है.
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: सिंधुदुर्ग जिले के लिए आज का दिन बहुत अहम है. सावंतवाड़ी, वेंगुर्ला, मालवण और कणकवली में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के नतीजों पर पूरा राज्य नजर रखे हुए है. सावंतवाड़ी में भाजपा के युवा नेता विशाल परब ने दीपक केसरकर के सामने चुनौती दी है, जबकि वेंगुर्ला में भाजपा के जिला बैंक अध्यक्ष मनिष दळवी ने दीपक केसरकर के खिलाफ मुकाबला करके चुनाव को और रोचक बना दिया है.
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: आज नागपुर जिले में नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनावों की मतगणना हो रही है. इस मतगणना में जिले की कुल 15 नगरपरिषदों और 12 नगरपंचायतों के परिणाम सामने आएंगे. सुबह 10 बजे मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम वोटों की गणना शुरू होगी. अधिकांश क्षेत्रों में सात से आठ राउंड होने के कारण लगभग दोपहर 12 बजे तक मतगणना का पूरा चित्र साफ हो जाएगा.
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates: बीड जिले में छह नगरपालिका चुनावों की मतगणना शुरू होने वाली है, जिसमें बड़े नेताओं की इज्जत दांव पर है. पालकमंत्री अजित पवार, भाजपा नेता पंकजा मुंडे और सांसद बजरंग सोनवणे की साख इस चुनाव के परिणामों से जुड़ी हुई है. मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और पुलिस की तैनाती पूरी तरह से सतर्क है. साथ ही, उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को मतगणना कक्ष में प्रवेश देना शुरू कर दिया गया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.